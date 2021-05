Explorez la puissance des plantes avec la toute première collection de listes de lecture de plantes sélectionnées de Spotify – Spotify

Au cours de la dernière année, de nombreuses personnes ont trouvé du réconfort dans une source inattendue: les plantes. Feuillu Monstera deliciosas (alias «l’usine de fromage suisse»), des cactus épineux, et plus encore ont volé des étagères alors que les humains stressés se tournaient vers la nature pour le soulagement et la beauté. Et alors que les auditeurs de Spotify du monde entier ont transformé leurs bases d’origine en espaces verts, ils ont également diffusé de la musique pour encourager leurs semis. Streams de la playlist de Spotify Musique pour les plantes, qui offre des vibrations douces pour les feuilles vertes et les pouces verts, s’est épanouie, augmentant de près de 1400% à mesure que les parents de plantes, nouveaux et anciens, recherchaient de bonnes vibrations.

Pour développer nos propres offres botaniques sur la plate-forme, nous lançons la toute première collection de listes de lecture de plantes sélectionnées de Spotify avec l’aide de professionnels de l’horticulture. Kelly Wearstler, Darryl Cheng, Rayne Oakes d’été, et Hommes noirs avec des jardins. Plant Kween lance également une nouvelle émission exclusive Music + Talk, Gurls verts à gogo, qui offre beaucoup d’aide à l’horticulture pour ceux qui ont besoin de quelques conseils.

Pour aller à la racine de la tendance végétale, Spotify a creusé dans les données de la plateforme et a mené une enquête mondiale pour voir à quel point les auditeurs se connectaient à leur flore grâce à l’audio.

Musique pour les plantes et les hommes

Vous avez peut-être entendu dire que parler aux plantes, et même à certaines vibrations, peut aider à stimuler leur croissance. De nombreux mélomanes ont pris la pratique au sérieux au cours de la dernière année, et dans une enquête menée par Spotify, nous avons constaté que 21% des personnes ont déclaré parler davantage à leurs plantes d’intérieur. 12% des personnes sont allées au-delà des attentes, en utilisant du contenu audio (comme de la musique ou des podcasts) pour nourrir leurs amis photosynthétiseurs.

C’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreux auditeurs de Spotify se sont tournés vers Music for Plants. La liste de lecture propose de la musique et des paysages sonores soigneusement sélectionnés pour favoriser la croissance. Pour mémoire parlé avec Uriel Waizel, qui travaille chez Spotify et est le créateur et l’éditeur derrière la playlist, pour avoir son point de vue.

«Je suis convaincu que les plantes ressentent la musique humaine et la présence humaine», dit Uriel. «Les ondes sonores résonnent avec le monde vert. C’était une évidence pour créer la liste de lecture et combler le manque de contenu. »

La liste de lecture elle-même se compose d’une gamme de sons et de longueurs de pistes, dont 43 secondes de chant d’oiseaux et une chanson d’ambiance de 23 minutes. Beaucoup de chansons sont similaires dans l’instrumentation, ce qui signifie que les auditeurs peuvent mélanger sans perturber l’expérience. En fin de compte, l’objectif d’Uriel est de doter les pièces d’un «papier peint vert» figuratif afin que, que vous possédiez ou non des plantes, la musique «peuplera votre maison de verdure».

Propagation de la playlist

De nombreux auditeurs prennent également en main leurs choix audio en créant des listes de lecture pour leurs amis feuillus. Il existe maintenant plus de 2,9 millions de listes de lecture Spotify générées par les utilisateurs liées aux plantes et au jardinage.

Ce n’est pas une surprise pour le concepteur architectural Kelly Wearstler, qui a organisé une liste de lecture intitulée Parterre Paradise. Kelly écoute une gamme de musique lors du jardinage et n’a pas tardé à souligner le lien entre les deux Pour mémoire. «La conservation et l’entretien des plantes et la création de musique sont deux formes d’art qui demandent du temps et de l’expertise», explique Kelly. «La musique est un accompagnement incroyable à une activité créative et méditative.»

En examinant plus en détail les données d’auditeur Spotify, nous avons remarqué des tendances intéressantes concernant ce que les gens font sur la plate-forme. De nombreux auditeurs sont des lève-tôt, car la plupart des flux ont lieu le matin. Les plantes les plus populaires pour gagner une liste de lecture sont le lierre, les cactus et les fougères. Et les auditeurs de Spotify gravitent autour de quelques morceaux préférés.

Les cinq principaux genres de musique respectueuse de la végétation:

Quatrième monde Art pop Musique de fond Ambiant Beats Lo-fi

Certains des rythmes botaniques les plus ajoutés:

Au cœur de nombreuses listes de lecture d’aujourd’hui se trouve un favori éternel: Mort Garsonalbum classique de Plantasia de la Terre Mère (avec des morceaux comme « Symphonie pour une plante araignée » et « Concerto pour Philodendron & Pothos”). Non seulement Plantasia a inspiré la liste de lecture originale de Musique pour les plantes d’Uriel, mais les flux de l’album de 1976 ont augmenté de plus de 40% cette année.

Continuez à vibrer et à prospérer

Grâce à notre enquête Spotify, nous avons appris qu’une personne sur quatre dans le monde a déclaré qu’elle pensait qu’elle poursuivrait sa passion pour les plantes d’intérieur dans le futur. De plus, 28% des répondants estiment que prendre soin des plantes d’intérieur offre aux gens plus d’un but dans la vie.

Ce ne sont pas les seuls avantages de prendre une succulente ou une orchidée de votre choix, selon Kelly. «Les plantes et les éléments naturels ont un tel pouvoir de guérison et de méditation et apportent vraiment de la vie à votre espace», explique Kelly. «Ajouter plus de plantes dans toute votre maison – que ce soit dans un jardin d’herbes aromatiques dans votre cuisine ou dans un jardin paysager – donne une sensation de fraîcheur et de moyens de subsistance à votre environnement.»

Pour ceux qui recherchent une autre nouvelle trouvaille, Kelly recommande de choisir une végétation qui aide à exprimer votre personnalité. «Soyez audacieux et utilisez des fleurs vibrantes ou optez pour une ambiance plus discrète (mais toujours chic) ​​avec un bel olivier ou un arbre à caoutchouc», ajoute Kelly.

Grandir dans une nouvelle direction

Alors que beaucoup ont perfectionné le soin de leurs plantes (30% des personnes interrogées pensent qu’elles se sont améliorées dans le soin des plantes d’intérieur au cours des 12 derniers mois), 70% des personnes interrogées ont déclaré ne pas savoir comment maintenir leurs plantes en croissance. Un répondant sur quatre ne connaissait pas la meilleure façon d’aider ses plantes d’intérieur à pousser, et à peu près le même ne savait pas comment détecter les signes d’un arrosage excessif.

Uriel a des conseils pour ceux qui ont du mal à trouver leur pouce vert: écoutez de la musique. «La liste de lecture vous met dans l’ambiance et vous donne une couche de doigt verte», explique-t-il. «Cela vous permet de vous sentir en sécurité et d’avoir l’impression de faire ce qu’il faut pour vos plantes. C’est la musique qui nourrit l’atmosphère. »

Prêt pour de bonnes vibrations? Découvrez les nouvelles listes de lecture d’usine, qui se trouvent sur votre Bande son de votre hub domestique.