Exploration spatiale en 2021 pour voir des missions sur Mars, la Lune, des vues au-delà de «  l’espace lointain  »

Le New York Times05 janv.2021 14:47:41 IST

Environ un mois après le début de la nouvelle année sur Terre, trois vaisseaux spatiaux se rendront à proximité de Mars. Ces explorateurs, lancés en juillet de l’année dernière, seront les hérauts d’une année chargée d’exploration spatiale, de lancements et d’événements astronomiques.

Ce qui suit est un aperçu de certains des événements attendus les plus notables de 2021. Les entreprises privées et les agences spatiales mondiales devraient en annoncer davantage.

Rencontre martienne

Les Émirats arabes unis, la Chine et les États-Unis ont tous lancé des missions robotiques sur Mars l’été dernier, cherchant à raccourcir les voyages tous les deux ans pendant lesquels la Terre est la plus proche de la planète rouge. Les trois vaisseaux spatiaux rejoindront une communauté animée d’explorateurs en orbite ou à la surface de la planète.

Le premier à arriver sera l’orbiteur Emirati Hope, le premier explorateur de l’espace lointain du petit mais ambitieux programme spatial du pays arabe. La mission étudiera l’atmosphère martienne, renvoyant des données précieuses aux scientifiques sur Terre. Il doit atteindre sa destination le 9 février.

La mission chinoise Tianwen-1 doit arriver sur Mars le 10 février. Après avoir tourné autour de la planète pendant un certain temps, elle enverra un atterrisseur contenant un rover à la surface en mai. Atterrir intact sur la quatrième planète du système solaire est périlleux, et seule la NASA l’a fait plus d’une fois. Un atterrissage réussi dans ce pays étendrait le bilan impressionnant de la Chine en matière de vols spatiaux, en particulier après que la mission Chang’e-5 de l’année dernière à la surface lunaire soit revenue sur Terre avec une nouvelle cache de roches lunaires.

Peu de temps après, le 18 février, le rover Perseverance de la NASA arrivera et plongera vers la surface de Mars. S’il atterrit avec succès, le rover cherchera des signes de vie éteinte dans un lac de cratère asséché et le lit d’une rivière. Mais d’abord, il déploiera Ingenuity, un petit hélicoptère. Cet appareil a sa propre mission d’effectuer le premier vol propulsé depuis la surface d’une autre planète.

Verrouillage sur la surface lunaire

Alors que la Chine a atterri trois fois sur la Lune au cours des sept dernières années, la NASA n’y a pas atterri depuis 1972, la dernière mission Apollo. Cela pourrait changer en 2021, approfondissant la transformation commerciale des efforts spatiaux américains.

Au cours de la dernière décennie, la NASA s’est appuyée sur des entreprises privées pour construire et exploiter des engins spatiaux qui pourraient transporter des marchandises, et maintenant des personnes, vers la Station spatiale internationale. Il essaie une approche similaire avec les services commerciaux de charge utile lunaire. Le programme a conclu un contrat avec un certain nombre d’entreprises privées pour construire des atterrisseurs lunaires robotiques qui transporteront des marchandises de la NASA et d’autres clients à la surface de la lune.

La première entreprise, Astrobotic de Pittsburgh, devrait lancer son atterrisseur Peregrine sur la lune en juin. Il pourrait être suivi en octobre par Nova-C, un vaisseau spatial construit par Intuitive Machines de Houston.

La NASA envisage également de ramener les astronautes sur la Lune cette décennie. Sa première étape sera un vol d’essai sans équipage de l’énorme système de lancement spatial construit pour les futurs lancements américains dans l’espace lointain. La fusée a fait face à de nombreux retards et coûts de montgolfière, mais la NASA prévoit toujours un voyage en 2021 connu sous le nom d’Artemis-1. Il enverra Orion, une capsule pour les astronautes, autour de la lune et de retour sur Terre. Ce test est provisoirement prévu pour novembre.

Plus profondément dans l’espace lointain

La mission la plus importante du point de vue scientifique de 2021 a été longue à venir. Le lancement du télescope spatial James Webb, en fait le successeur du télescope Hubble, a été reporté pendant des années, en raison de problèmes techniques et de coûts de croissance. La NASA et les astronomes et planétaires du monde entier ont hâte de le voir décoller à la fin du mois d’octobre. L’agence a fixé ce laps de temps après que la pandémie de coronavirus et d’autres problèmes aient ajouté un autre retard au calendrier existant.

Deux autres explorateurs de la NASA se dirigeront également vers le système solaire.

Le vaisseau spatial Double Asteroid Redirection Test, lancé en juillet, vise à tester si un vaisseau spatial pourrait dévier un futur astéroïde qui se dirigeait vers la surface de la Terre. Pour ce faire, il visitera Didymos, une paire d’astéroïdes géocroiseurs qui voyagent ensemble autour du soleil, et tentera une collision pour pousser l’orbite du plus petit rocher.

Une deuxième mission, Lucy, sera lancée en octobre et voyagera beaucoup plus loin, effectuant des survols sur la trajectoire orbitale de Jupiter. Là, il étudiera les chevaux de Troie – des astéroïdes qui voyagent sur la même orbite que Jupiter mais à des centaines de millions de kilomètres en avant ou en arrière, piégés par la gravité de la planète géante. Les scientifiques pensent que ces roches spatiales pourraient dissimuler des secrets sur la formation des planètes extérieures du système solaire.

Odyssées en orbite

Le vol spatial humain a été transformé en 2020 lorsque SpaceX a lancé avec succès une paire d’équipages vers la station spatiale. La société enverra probablement plus d’astronautes en orbite en 2021, et tous ne travailleront peut-être pas pour la NASA et d’autres agences spatiales gouvernementales. Plusieurs entreprises travaillent avec SpaceX pour lancer des clients payants sur la capsule Crew Dragon. L’un d’eux, Axiom Space, pourrait envoyer ses premiers touristes privés à la station spatiale à la fin de l’année.

Lorsque la NASA a choisi SpaceX pour construire le transport de ses astronautes, elle a également engagé Boeing pour faire de même. Lors d’un test non vissé en orbite en décembre 2019, une série d’erreurs a presque conduit à la perte catastrophique de la capsule Starliner de Boeing. Pour compenser ce vol infructueux, Boeing effectuera un deuxième vol d’essai dès mars.

D’autres voyages humains dans l’espace attendent également cette année. Virgin Galactic et Blue Origin pourraient envoyer des clients payants pour de courts voyages aux confins de l’espace et revenir en 2021. La Chine pourrait également commencer à lancer des pièces de sa station spatiale de nouvelle génération au cours de l’année, la mettant sur la bonne voie pour avoir une présence humaine régulière dans orbite terrestre basse dans les années à venir.

Showtime du système solaire

Si 2020 a appris quelque chose aux gens, c’était de s’attendre à l’inattendu. Alors que Covid-19 assombrissait le monde alors qu’il voyageait autour du soleil, l’humanité a été surprise par les vues de la comète NEOWISE pendant les mois d’été et fascinée par la conjonction de Jupiter et de Saturne pendant le solstice d’hiver. C’est un grand univers, et il y en a tellement à voir de notre petite partie.

Une éclipse lunaire du 26 mai chevauchera une période où la lune est plus proche de la Terre que d’habitude, ce que certains appellent une «super lune de sang». Les gens en Australie et dans les îles du Pacifique ainsi que dans l’ouest des États-Unis auront les meilleures vues de l’événement, et certains si l’événement sera visible dans d’autres parties des Amériques ainsi qu’en Asie de l’Est et du Sud.

La plupart des gens en Amérique du Nord devront attendre 2024 pour vivre la prochaine éclipse solaire totale comme celle d’août 2017. Mais le 10 juin, certains Nord-Américains auront un avant-goût de ce qui se passera dans trois ans lorsqu’une éclipse solaire annulaire s’assombrira. quelques cieux.

Également connue sous le nom d’éclipse «d’anneau de feu», elle se produit lorsque la lune est trop loin de la Terre pour obstruer complètement le soleil, laissant un halo de lumière solaire sur ses bords. Cette éclipse inhabituelle traversera le pôle Nord au cours de son voyage, et seules les personnes vivant dans de petites régions du Canada et de la Russie auront le plein effet. Mais ceux qui souhaitent se réveiller assez tôt sur certaines parties de la côte Est et porter leurs lunettes de sécurité pourront voir une éclipse partielle vers le lever du soleil ce matin-là.

Michael Roston. c.2021 The New York Times Company

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂