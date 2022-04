Exploit LEGO. PIXAR: Disney’s Lightyear reçoit trois de ses propres ensembles de construction en avril

la Disney-La collection de LEGO s’agrandit avec trois nouveaux sets : Avec Année-lumière Les studios d’animation Pixar racontent l’histoire d’origine de la sortie histoire de jouet figurine connue Capitaine Buzz l’Éclair.

Alors que le spin-off ne sortira pas dans les salles allemandes avant le 16 juin 2022, les fans, petits et grands, peuvent déjà s’impliquer sur 24 avril Ramenez l’aventure spatiale à la maison avec les ensembles de construction LEGO.

Vers l’infini et au-delà : rejouez l’histoire de Buzz avec LEGO

Cyclope Chase (76830)

© LEGO/Disney/PIXAR

Le plus petit des ensembles LEGO est livré avec un Recommandation d’âge de 4+ convient aussi aux plus jeunes. Cela inclut l’homonyme cyclope aussi bien que Figurine par Buzz et son nouvel acolyte Izzy Hawthorne y compris l’équipement pour combattre le géant jaune.

© LEGO/Disney/PIXAR © LEGO/Disney/PIXAR

Cyclope Chase consiste 87 pièces individuelles et est livré avec des instructions de construction illustrées spécialement adaptées aux pré-lecteurs. Ça coute 19,99 euros.

Duel avec Zurg (76831)

la Space Rangers Buzz et Izzy peut également être trouvé dans le deuxième ensemble Duel avec Zurg de nouveau. Cette fois, ils font face au mal Empereur Zurgles prenant aussi robot chaton sox se tient sur le côté.

© LEGO/Disney/PIXAR

la recommandation d’âge mensonges par 7+ et est livré avec beaucoup plus de petites pièces, que le équipement laissez le garde forestier varier.

© LEGO/Disney/PIXAR © LEGO/Disney/PIXAR

Zurg mesure un hauteur de 14 cm et comme particulièrement agile décrit. Dans l’ensemble, l’ensemble LEGO comprend 261 pièces et peut pour 29,99€ être acquis.

Chasseur XL-15 (76832)

le ensemble le plus complet comprend à côté de l’imposant vaisseau spatial la Figurines du héros Buzz l’Éclair ainsi que les deux nouveaux personnages apparaissant dans le film Darby Steel avec lance-roquettes et Mo Morrison. Voici aussi chaton sox de retour à bord.

© LEGO/Disney/PIXAR

Le bâtiment autour du starfighter n’est pas seulement jouer adapté (pour les enfants à partir de 8 ans), mais peut également être émis! Pour ce mensonge à la fois affichage ainsi que celui typique pour LEGO panneaux d’information à.

© LEGO/Disney/PIXAR

© LEGO/Disney/PIXAR

Enfin, le vaisseau spatial est livré avec un support 15 cm de haut, 27 cm de long et 18 cm de large. dans le poste de pilotage Buzz peut s’asseoir. la Chasseur XL-15 comprend 497 pièces individuelles et les coûts 49,99€.

Si vous n’avez pas encore de photo du prochain film d’animation « Lightyear », vous pouvez jeter un œil au Bandes annonces lancer: