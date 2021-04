Exploit donne accès à l’ancienne boutique en ligne PS3, PSP et Vita

Un nouveau module complémentaire de navigateur permet aux utilisateurs d’accéder à une ancienne version de Play Station Store, qui permet toujours aux utilisateurs d’acheter et de télécharger des titres PSP, PS3 et PS Vita auparavant inaccessibles.

L’exploit fonctionne à l’aide de pages Web basées sur archive.org, accessibles via un plug-in appelé Valkyrie PS Store. Initialement signalé par VGC, les utilisateurs peuvent également accéder au magasin sans le plugin en copiant les adresses HTML au archive.org.

En utilisant l’exploit et les adresses HTML, les utilisateurs peuvent acheter et télécharger des titres pour PSP, PS3 et PS Vita. Sony a supprimé l’accès aux achats de jeux sur la boutique en ligne PlayStation en octobre dernier lors de sa mise à jour avant la sortie de PlayStation 5.

Les utilisateurs peuvent toujours accéder aux magasins individuels pour acheter et acheter des jeux via chaque console.

L’existence des pages HTML indique que Sony n’avait pas encore accédé au magasin via le Web. Au lieu de cela, il avait supprimé les adresses HTML des pages, en supposant que les utilisateurs ne pourraient pas y accéder.