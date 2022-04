Exploding Kittens : c’est le nouveau projet Netflix avec Tom Ellis

Netflix

Tom Ellis a acquis une renommée mondiale grâce à son rôle de Lucifer Morningstar dans la série emblématique de Netflix, Lucifer. Mais voilà, l’acteur revient sur la plateforme avec un autre projet. Tous les détails.

© GettyTom Ellis

L’arrivée de Lucifer un Netflix Cela a été un point en faveur de la plate-forme. La série, qu’ils ont sauvée après son annulation en Renard, a été un succès mondial complet au point qu’il a été, pendant plusieurs années, comme le plus regardé du géant du streaming. Cependant, tout ce qui commence se termine et en septembre de l’année dernière, cette histoire a pris fin définitivement lors de la première de la sixième saison.

Dans ces nouveaux épisodes qui ont ravi, amusé et captivé les fans, le destin de Lucifer et le reste des membres de cette histoire emblématique. Cependant, au-delà du fait que la série est terminée, les followers n’oublient pas Tom Ellis et beaucoup moins Netflix. Eh bien, la vérité est que l’acteur a été, une nouvelle fois, embauché par le service à la demande pour travailler sur deux nouveaux projets.

Le premier d’entre eux est joueursune comédie romantique où il partagera l’écran avec Gina Rodríguez et dans lequel il a travaillé après avoir terminé Lucifer. Mais maintenant, Tom Ellis se lance, avec Netflix, dans une nouvelle aventure Cela donnera beaucoup à dire. En effet, il y a quelques heures, il a été confirmé que l’acteur britannique jouera dans Chatons explosifsune série animée pour adultes.

Pour l’instant on ne sait pas grand chose sur Chatons explosifsexcepté est basé sur le titre du jeu mobile qui sortira en maicomme annoncé L’entreprise de Ted Sarandos. De même, la production a confirmé que l’idée est de pouvoir commencer à travailler sur cette série dès que possible afin qu’elle soit lancée dans le catalogue de la plateforme en 2023. Et, avec cela, Netflix ouvre une nouvelle voie.

D’après ce que Mike Moon, responsable de l’animation de la plateforme, a déclaré, ce nouveau chemin est destiné à les amis et la famille peuvent jouer avec leurs personnages préférés, donnant vie à la série. De plus, comme si cela ne suffisait pas, Ellis sera accompagné d’acteurs tels que Sasheer Zamata, Mark Proksch, Abraham Lim, Ally Maki et Lucy Liu. D’autre part, les showrunners de la série seront Shane Kosakowski et Matthew Inman.

De quoi s’agit-il Chatons explosifs? Eh bien, le synopsis officiel dit que cette série racontera le conflit entre le paradis et l’enfer. Dieu et le Diable sont envoyés sur Terre dans les corps de chats domestiques, générant ainsi un conflit entre leurs deux royaumes aux « proportions épiques ».

