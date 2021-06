Expliquez pourquoi « Batman: The Long Halloween » a été retardé

Le dernier volet des films d’animation inspirés des personnages de DC Comics, « Batman : The Long Halloween », aurait été dans un premier temps retardé pour favoriser le développement d’une autre adaptation tant attendue de la société : « The Batman », une bande écrite et réalisé par Matt Reeves qui se prépare pour un lancement en 2022.

« The Long Halloween » est inspiré du roman graphique du même nom écrit par Jeph Loeb dans lequel Batman enquête sur une vague de meurtres à Gotham City, qui ont lieu pendant les vacances et dans laquelle Joker semble avoir une implication importante dans cette affaire .

« Batman: The Long Halloween » présente une distribution de voix stellaire comprenant Jensen Ackles en tant que Batman, Naya Rivera en tant que Catwoman, Josh Duhamel en tant que Harvey Dent, Billy Burke en tant que Jim Gordon et Troy Barker en tant que Joker, tandis que David Dastmalchian a une participation spéciale en tant que Calendar Man .

Inutile de dire que le développement de « The Batman » a également un chemin intéressant. A l’origine, ce serait un film intégré dans l’univers étendu de DC, avec Ben Affleck en tant que scénariste, réalisateur et protagoniste. Quand Affleck quitte le projet (et sa participation à la franchise), Matt Reeves prend sa place, la transformant en une histoire sur les premiers pas du personnage dans son combat contre le crime, avec Robert Pattinson comme protagoniste.

Lors d’une récente conversation avec CinemaBlend à propos de la sortie de la première partie de « The Long Halloween », le superviseur de production Butch Lukic a révélé comment les deux films étaient en développement depuis longtemps. Cependant, l’équipe derrière eux a été forcée de modifier ses plans pour éviter des conflits potentiels avec la libération de Reeves.

Selon Lukic, Warner Bros l’a informé que Matt Reeves avait initialement prévu d’adapter « The Long Halloween » au grand écran, c’est à ce moment-là qu’ils ont presque terminé la première partie de son adaptation, ils ont donc dû attendre que Reeves puisse finir avec leur film et alors seulement sauraient-ils s’ils poursuivraient le projet ou non.

« Mais cela a été stocké pendant quelques années, nous pouvons donc maintenant publier les versions finales. Nous n’avions pas pu les terminer jusqu’à il y a quatre mois. Nous avons reçu l’appel pour les terminer et les publier parce que la version de Matt Reeves ne sera pas comme ‘Long Halloween’ « , conclut Lukic. « Batman: The Long Halloween Part 1 » sortira le 22 juin 2021.