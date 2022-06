Expliqué : Voici en quoi l’iPhone 14 Pro sera différent de l’iPhone 14

03 juin 2022 12:02:07 IST

Apple est prêt à lancer la série iPhone 14 lors de son événement d’automne cette année. Si l’on en croit certains rapports, il y aura des mises à niveau importantes de la gamme, en particulier avec les modèles Pro, mais rien de majeur qui pousserait les utilisateurs des produits phares Apple actuels à obtenir une mise à niveau.

Apple va sortir la série iPhone 14 avec quatre modèles – l’iPhone 14, l’iPhone 14 Max, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Comme indiqué précédemment, les versions Pro de l’iPhone 14 recevront des mises à niveau importantes, en particulier dans le département de la caméra.

Nous examinons certaines des différences entre les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro, qui, selon les passionnés de technologie, seront très importantes dans les performances de la dernière série d’Apple sur le marché.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro : une nouvelle découpe à l’écran

L’une des plus grandes nouvelles concernant la série iPhone 14 est le fait qu’Apple se débarrassera de la tristement célèbre encoche, au profit d’une perforation en forme de pilule dans l’écran.

Cependant, il y a une très bonne possibilité que seuls les modèles Pro, c’est-à-dire l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max obtiennent le nouveau style de découpes. Il y a une très forte possibilité que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max obtiennent toujours l’encoche.

Cela signifie également qu’Apple a dû retravailler son système FaceID et proposer un nouveau FaceID amélioré, qu’ils pourraient très bien limiter aux modèles Pro.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro : qui obtient le chipset A16 Bionic ?

Maintenant, Apple a toujours utilisé le même chipset dans une gamme, que vous achetiez le modèle d’entrée de gamme ou le modèle haut de gamme.

Ce ne sera peut-être pas le cas cette année. Apple différenciera davantage les modèles Pro et non Pro en incluant un nouveau processeur A16 dans l’iPhone 14 Pro. L’iPhone 14 standard et l’iPhone 14 Max recevront le même chipset A15 Bionic de la série iPhone 13.

La décision peut être due au fait qu’Apple, comme la plupart des fabricants du monde entier, fait face à une grave pénurie de puces. Cela étant dit, cela crée un précédent assez dangereux pour les prochains iPhones.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro : affichage permanent et différentes tailles d’écran

Apple est travailler sur un affichage permanentmais ils peuvent le limiter à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max pour séparer la gamme Pro de la gamme non Pro.

Bien que le mode toujours activé soit certainement une première pour la gamme d’iPhone d’Apple, ce n’est pas une nouvelle fonctionnalité, car Samsung et d’autres sociétés ajoutent depuis des années des téléphones de lancement avec un écran toujours allumé.

En ce qui concerne les tailles d’écran, l’iPhone 14 non Pro de taille normale aura un écran de 6,1 pouces, tandis que l’iPhone 14 Max obtiendra un écran de 6,7 pouces. De même, l’iPhone 14 Pro obtient un écran de 6,1 pouces tandis que l’iPhone 14 Pro Max en obtient un qui mesure 6,7 pouces.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro : la caméra de mise à niveau la plus importante d’Apple

Le changement le plus important d’Apple cette année, après le SoC A16 Bionic bien sûr, a être l’appareil photo 48MP qu’ils ont travaillé on.m. Cependant, il est probable qu’elle se limiterait à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max. L’iPhone 14 standard et l’iPhone 14 Max auront l’unité 12MP de la série iPhone 13, bien qu’avec quelques changements mineurs mais significatifs.

Les modèles Pro sont également censés recevoir un tout nouveau système de caméra frontale avec autofocus.

Le prix de la série iPhone 14.

l’iPhone 14 aura un prix similaire à celui de l’iPhone 13. Il aura un prix de lancement de 799 €. L’iPhone 14 Max aura un prix de 899 €.

L’iPhone 14 Pro aura un prix de 999 €, tandis que l’iPhone 14 Pro Max aura un prix de départ de 1 199 €.

