Expliqué: Quelle est la fonctionnalité de transfert de profil que Netflix prévoit d’utiliser pour lutter contre le partage de mot de passe

Netflix apporte des changements radicaux dans la manière dont il autorise les utilisateurs sur sa plate-forme. Après avoir dévoilé un nouveau niveau financé par la publicité pour les utilisateurs aux États-Unisqui sera mis à la disposition des utilisateurs d’autres pays, le géant du streaming fait maintenant de son mieux pour empêcher les utilisateurs de partager leurs mots de passe avec leurs amis et leur famille.

Netflix a du mal à regagner des abonnés et à récupérer ses revenus. Plus tôt cette année, la société a commencé à tester de nouvelles façons d’empêcher les utilisateurs de partager leurs mots de passe avec d’autres. Désormais, Netflix déploie une nouvelle fonctionnalité de « transfert de profil » qui permettra aux utilisateurs de migrer leur profil personnel du compte de quelqu’un d’autre vers un nouveau.

Netflix a annoncé lundi qu’il commencerait à sévir contre le partage de mots de passe en mettant en œuvre l’une de ses actions. Netflix a la capacité d’identifier plusieurs connexions au même compte à partir de différents emplacements. Dans plusieurs pays d’Amérique latineles utilisateurs sont tenus de payer une somme modique pour ces membres supplémentaires.

Netflix va maintenant commencer à permettre aux utilisateurs de transférer un profil existant vers un compte nouveau ou différent. Cela permet aux téléspectateurs de reporter leurs recommandations de visionnage et leur historique vers un nouveau compte. Ceci afin que les utilisateurs, qui ont emprunté des mots de passe à des amis, ne soient pas dissuadés de devoir configurer à nouveau leur profil, et qu’ils puissent en fait aller de l’avant et obtenir un nouvel abonnement pour eux-mêmes.

Netflix espère ainsi que les utilisateurs qui empruntent des mots de passe seront motivés pour acheter leurs propres abonnements.

Cependant, il y a des défis auxquels Netflix devra faire face. La prémisse selon laquelle les utilisateurs qui empruntaient des mots de passe à d’autres utilisateurs verront cette nouvelle fonctionnalité comme une raison d’obtenir leur propre compte est erronée.

De plus, le plan Netflix le plus basique aux États-Unis et dans la plupart des pays européens coûte environ 6,99 € et son équivalent européen pendant un mois. Le niveau financé par la publicité limitera la diffusion de contenu à une résolution de 720p qui, à une époque où les appareils mobiles ont des écrans 2K et 4K, ne plaira pas à beaucoup d’utilisateurs.

De plus, convaincre les utilisateurs qui ont eu l’expérience complète de Netflix gratuitement, en s’attendant à ce qu’ils paient pour un nouvel abonnement qui a non seulement une qualité de streaming limitée, mais diffuse également environ 4 à 5 minutes de publicités pour 60 minutes de contenu, sera grand ordre.

