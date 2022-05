Expliqué : Quelle est la différence entre les écrans OLED, AMOLED et P-OLED

09 mai 2022 17:44:15 IST

Les écrans de smartphone ou les écrans, en général, ont fait des pas de géant au fil des ans. Il fut un temps où, quel que soit le prix d’un téléphone, il aurait la même technologie d’affichage que celle d’un téléphone de milieu de gamme – un écran LCD de base. Oui, la résolution et la qualité seraient différentes, mais la technologie sous-jacente serait la même.

Coupé à 2022, la plupart de vos téléphones sont désormais équipés d’une forme d’écran OLED. Non seulement nous avons vu la résolution des écrans, en particulier dans les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs portables, augmenter considérablement, mais nous avons également vu la qualité des écrans s’améliorer considérablement au fil des ans. Des couleurs riches et éclatantes, des noirs d’encre appropriés, des temps de réponse faibles, un contraste élevé et une luminosité incroyable – nous devons remercier les écrans OLED pour tous ces avantages.

Les panneaux OLED existent depuis les années 2000 lorsqu’ils ont été introduits dans un système stéréo de voiture. Plus tard, quand il est devenu un peu courant, nous l’avons vu dans certains téléphones, mais comme il n’était pas rentable et ne ressemblait en rien aux OLED d’aujourd’hui, nous nous en sommes rapidement débarrassés. Après des tonnes d’améliorations et de développements, il en est venu à régner sur les meilleurs téléviseurs que l’argent pouvait acheter. Aujourd’hui, la technologie d’affichage revient dans nos téléphones et appareils personnels, bien que sous trois formes distinctes – OLED, AMOLED et P-OLED.

Que sont les écrans OLED ?

OLED ou diode électroluminescente organique est une technologie d’affichage qui fait passer un courant à travers des diodes organiques sur un substrat en verre pour créer une image. Les pixels électroluminescents d’un écran OLED émettent une lumière bleue et jaune. La lumière jaune et bleue se combinent pour former une lumière blanche, qui passe ensuite à travers des sous-pixels rouges, verts et bleus afin de produire un seul pixel. Contrairement aux écrans LCD, les panneaux OLED n’ont pas besoin d’un rétroéclairage séparé. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les écrans OLED consomment beaucoup moins d’énergie, surtout lorsqu’ils affichent une image sombre.

Les écrans OLED ont des noirs profonds et d’encre et un contraste exceptionnellement bon. Lorsqu’aucune couleur n’est affichée, aucune lumière n’est émise par cette partie de l’affichage. Cela leur permet également de créer un « contraste infini » ou un rapport de contraste de 1 000 000:1. Cela signifie que la partie la plus sombre de l’écran sera un million de fois plus sombre que la partie la plus lumineuse. Cela nous donne des couleurs vives et une meilleure expérience de visionnage.

Les panneaux OLED ont également un temps de réponse bien meilleur, ce qui signifie essentiellement que chaque pixel réagit au changement de signal beaucoup plus rapidement qu’un écran LCD traditionnel. C’est le taux de rafraîchissement auquel les fabricants se réfèrent. Cela signifie essentiellement qu’un panneau OLED pourra changer de couleur 120 fois par seconde. Cela donne aux images que vous regardez un attrait beaucoup plus lucide et fluide.

Les panneaux OLED prennent également beaucoup moins de place que vos panneaux LCD, car ils n’utilisent pas de panneau pour le rétroéclairage. Cela les rend également moins chers à fabriquer. Et parce qu’ils n’ont pas besoin de rétroéclairage pour fonctionner, les écrans OLED peuvent parfois être transparents. Cela a permis aux fabricants de développer des lecteurs d’empreintes digitales intégrés et des caméras sous-écran.

Les écrans OLED, cependant, ne sont pas parfaits. Ils sont sujets à une dégradation beaucoup plus rapide due à l’âge et à l’exposition aux UV. Parce que les images et les couleurs sont très lumineuses, sur certaines parties de l’écran, on peut souvent voir les restes ou « fantômes » d’une image, même lorsqu’elle n’est pas affichée. C’est ce qu’on appelle le burn-in, et c’est le plus grand phénomène qui rend les panneaux OLED inutiles, après une courte période d’utilisation constante.

Les panneaux OLED sont moins chers à fabriquer, mais comme ils sont très fins et fragiles, pour en faire un affichage correct, comme dans un téléviseur ou un téléphone portable, vous devez utiliser des cadres en verre renforcé ou en métal. De plus, à une luminosité maximale, les OLED consomment plus d’énergie qu’un écran LCD ordinaire.

Que sont les écrans AMOLED ?

Si vous achetez un smartphone haut de gamme avec un écran OLED, il y a de fortes chances que vous achetiez en fait un écran AMOLED. AMOLED est un acronyme pour « Active Matrix OLED », et les écrans OLED modernes trouvés dans l’électronique grand public utilisent une matrice active par opposition aux matrices passives trouvées dans les anciens écrans OLED.

La matrice active ou les matrices de transistors à couches minces utilisées dans les écrans AMOLED sont plus économes en énergie que la plupart des anciens écrans OLED. Samsung domine le marché des écrans AMOLED et a nommé le meilleur des meilleurs qu’ils produisent comme écran Super AMOLED. Les écrans AMOLED combinent généralement les avantages des écrans P-OLED et de vos écrans OLED habituels. Ils sont très durables et polyvalents et, par conséquent, ont tendance à coûter plus cher.

Que sont les écrans P-OLED ?

P-OLED signifie diode électroluminescente organique polymère. Dans sa forme la plus rudimentaire, il s’agit d’une torsion sur un panneau OLED moderne, qui élimine la plupart des inconvénients que l’on obtient avec un panneau OLED.

Les écrans P OLED remplacent les substrats en verre par des substrats en polymères ou en plastique. Cela rend le panneau plus résistant aux chocs et moins susceptible de se casser. Selon le type de polymère utilisé, les écrans P OLED peuvent également être flexibles, de sorte qu’ils peuvent être utilisés dans des appareils pliables et enroulables. Étant donné que les feuilles de polymère peuvent être fabriquées avec des tolérances beaucoup plus élevées que le verre, les écrans OLED en polymère ou P OLED peuvent être beaucoup plus fins.

Les écrans P OLED présentent quelques inconvénients. Habituellement, ils ne sont pas aussi nets que les écrans OLED modernes ; cela étant dit, la différence peut rarement être repérée. Les écrans P OLED ont une tendance plus élevée à brûler

