Expliqué: Quel vaisseau spatial la NASA utilise-t-elle pour sa mission DART et comment va-t-elle sauver la planète des astéroïdes

Depuis des années, des scientifiques du monde entier travaillent sur un certain nombre de façons de modifier la trajectoire d’un astéroïde ou de tout corps interstellaire se dirigeant vers la Terre, qui a le potentiel d’effacer la vie de la planète.

Lundi, la NASA diffusera sa première tentative de modification de l’orbite d’un astéroïde, une capacité qui sera essentielle si nous détectons un astéroïde qui menace d’entrer en collision avec la Terre.

Toute l’opération se concentre sur la question de savoir si DART, un nouveau système d’utilisation d’engins spatiaux pour modifier le cours d’un astéroïde, fonctionne comme l’espèrent les ingénieurs et les scientifiques de la NASA.

DART signifie Double Asteroid Redirection Test et c’est une mission spatiale pour voir si nous pouvons placer des objets sur la trajectoire d’un astéroïde ou d’un corps interstellaire mineur et modifier sa trajectoire, s’il se dirigeait vers la planète Terre.

Quelle est la mission DART que la NASA mènera cette semaine ?

La mission que la NASA effectuera lundi ciblera un petit astéroïde appelé Dimorphos qui orbite autour du plus grand 65803 Didymos, formant un système binaire. Si tout se passe comme prévu, DART se dirigera vers une collision frontale qui ralentira Dimorphos, modifiant son orbite autour de Didymos.

Quel type de vaisseau spatial cette mission utilisera-t-elle ?

Le vaisseau spatial DART lui-même qui est utilisé pour cette mission pèse plus de 600 kg et manque d’instruments que vous trouveriez normalement dans un vaisseau spatial. Ses panneaux solaires comprennent une cellule solaire à concentration expérimentale qui occupe moins d’espace pour générer la même quantité d’énergie que le matériel spatial existant, et son émetteur principal teste une nouvelle configuration d’antenne.

L’équipement le plus important du vaisseau spatial DART est la caméra unique, la caméra de reconnaissance et d’astéroïde Didymos pour la navigation optique, ou DRACO, une caméra de 2 560 × 2 160 pixels. DRACO et le matériel de transmission sont capables de renvoyer une image sur Terre à chaque seconde.

Comment la mission DART est censée se dérouler ?

Lors de son approche finale de Dimorphos, DART sera suffisamment éloigné pour que les transmissions aller-retour prennent plus d’une minute. Ainsi, l’approche finale et le ciblage de l’astéroïde seront assurés par un système de navigation embarqué appelé SMART Nav (Small-body Maneuvering Autonomous Real-Time Navigation).

Une fois que le vaisseau spatial DART est suffisamment proche de Dimorphos, le SMART Nav suivra le plus grand Didymos et l’utilisera pour la navigation jusqu’à environ 50 minutes avant sa collision avec Dimorphos. Jusqu’à 2,5 minutes avant la collision, le vaisseau spatial DART maintiendra sa trajectoire grâce à ses moteurs ioniques internes.

À 2,5 minutes avant la collision, le moteur ionique sera arrêté et DART entrera en collision à environ 6 kilomètres par seconde. Même si Dimorphos ne mesure qu’environ 120 mètres de diamètre, à ce stade, il devrait remplir complètement la vue depuis DRACO.

Nous saurons que la collision a réussi si nous arrêtons de recevoir des images ou lorsque la transmission s’arrête. DART est accompagné d’un petit engin appelé LICIACube, construit par l’Agence spatiale italienne. Il a été libéré de DART début septembre et suit une trajectoire qui lui fera passer Dimorphos environ trois minutes après l’impact. LICIACube dispose de deux caméras (champs large et étroit, dont l’un porte des filtres de couleur RVB) et capturera des images de l’astéroïde ainsi que de tout matériau éjecté par l’impact.

Cependant, il faudra peut-être plusieurs mois à la NASA pour savoir si la mission a réussi ou non, avant de pouvoir s’assurer avec certitude que l’orbite de Dimorphos a été modifiée avec succès.

Que se passe-t-il si la mission est réussie ?

Si la mission réussit, la NASA espère lancer plusieurs autres de ces engins spatiaux et modules DART vers d’importants astéroïdes dont nous savons qu’ils se dirigent vers la Terre, surtout si nous savons avec certitude qu’il y aura une collision.

La NASA prévoit de lancer ces engins spatiaux DART au moins 10 ans ou plus à l’avance pour lui donner le temps de passer à une orbite moins menaçante. Avoir une méthode qui a été démontrée avec succès pour le faire sera un grand pas en avant pour les programmes de défense planétaire de la NASA.

