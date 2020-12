Expliqué: Processus de transport des cellules souches du donneur au patient pour une transplantation réussie

Patrick Paul17 déc.2020 15:08:12 IST

Une greffe de cellules souches réussie à partir d’un donneur de cellules souches sanguines correspondant peut sauver la vie des patients souffrant de maladies comme le cancer du sang, la thalassémie ou l’anémie aplasique. Trouver un donneur de cellules souches correspondant ne représente que la moitié de la bataille et il est également tout aussi important que les cellules souches du donneur atteignent réellement le patient à temps, car les retards dans la transplantation peuvent mettre la vie du patient en danger. Les cellules souches sanguines sont collectées chez un donneur de la même manière qu’un don de plaquettes sanguines.

Mais qu’arrive-t-il aux cellules souches une fois qu’elles ont été collectées chez un donneur?

Une fois qu’un donneur potentiel apparaît comme un partenaire pour un patient, les cellules souches sanguines sont collectées via collecte de cellules souches du sang périphérique méthode, poste que l’équipe médicale attend le comptage des cellules souches du laboratoire. Le nombre de cellules souches qui doit être collecté chez un donneur est lié au nombre de cellules souches requis par le receveur. Les cellules souches ne peuvent être libérées pour le transport que si le décompte des cellules souches a été envoyé du laboratoire et l’autorisation du médecin du centre de prélèvement.

Les cellules souches sont conservées entre 2 et 8 degrés Celsius après la collecte. Selon le Association mondiale des donateurs de moelle osseuse (WMDA), le produit doit être transporté entre + 1-10 degrés Celsius et la viabilité des cellules souches entre lesdites températures est de 72 heures.

Les cellules souches sont transportées dans un emballage spécial appelé «Credo Box» qui est préparé à l’avance à 4 degrés Celsius. La boîte credo maintient une température de 2 à 8 degrés Celsius pendant 100 heures. Il y a deux enregistreurs de température sur cette boîte qui enregistrent la température de l’intérieur de la boîte toutes les 15 minutes.

Le transport des cellules souches est un processus soigneusement guidé qui demande de la précision et de la formation du personnel de messagerie. Un fait intéressant est que seul un coursier humain peut transporter le produit. La raison en est que la viabilité des cellules souches est de 72 heures, ce qui signifie qu’une fois que le patient a été conditionné ou que son corps a été préparé pour une greffe, leur immunité est très faible. Ils devraient recevoir une greffe dans ce laps de temps ou les conséquences peuvent être mortelles. Par conséquent, il est extrêmement critique que les cellules souches soient transportées en toute sécurité et livrées au centre de transplantation dans ce délai.

Certaines lignes directrices suivies lors du transport des cellules souches sanguines sont:

Seul un personnel de messagerie formé et expérimenté vérifié par un registre de cellules souches peut transporter le produit de cellules souches pour les greffes nationales.

Le produit à base de cellules souches ne peut pas voyager seul par fret, quelqu’un doit toujours être avec le produit

Le produit de cellules souches ne peut pas passer par une machine à rayons X ou un détecteur de métaux

Le produit à base de cellules souches doit voyager dans un conteneur et dans les paramètres de température définis par la WMDA

Le processus diffère pour les transplantations nationales et internationales. Si les cellules souches sont destinées au centre international de transplantation, le centre de transplantation décide du transport du produit. Si le produit est destiné à un centre national de transplantation, le registre local des cellules souches est responsable du transport du produit du centre de collecte au centre de transplantation.

Une fois que le produit atteint le centre de transplantation, il est ramené à température ambiante et perfusé au patient. Si le donneur a consenti à la cryoconservation, le produit est cryopréservé et perfusé à une date ultérieure. Avec la cryoconservation à -80 degrés Celsius sur le dioxyde de carbone ou -196 degrés Celsius sur l’azote liquide, les cellules souches sanguines peuvent être stockées pendant une longue période.

La pandémie COVID-19 a créé de nombreux défis concernant les dons de cellules souches sanguines en raison de la fermeture des frontières, des restrictions de voyage, des directives de quarantaine, etc. Les registres de cellules souches comme DKMS-BMST ont proposé une solution unique de transport des produits sans personnel de messagerie mais via le pilote dans le cockpit. Le produit était remis au pilote via un coursier à l’aéroport, et le pilote apportait le produit dans le cockpit. Cela signifiait également que la plupart des avions pouvaient être utilisés, même les avions cargo sans contraintes d’horaires de vol.

Avec l’augmentation des cas de cancer du sang en France, un don réussi de cellules souches sanguines d’un donneur correspondant peut aider les patients atteints d’un cancer du sang à avoir une seconde chance dans la vie. La première étape pour y parvenir est que les gens connaissent le processus de don de cellules souches sanguines et s’inscrivent comme donneur potentiel de cellules souches sanguines!

L’auteur est le PDG de l’ONG DKMS BMST Foundation, France

