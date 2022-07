Expliqué : Pourquoi le retrait de la Russie de l’ISS est un gros problème et comment cela peut affecter l’exploration spatiale

27 juillet 2022 16:26:38 IST

Roscomos, l’agence spatiale russe, a annoncé son intention de se retirer de l’ISS ou la Station spatiale internationale après 2024. L’annonce a été faite par Yuri Borisov, le nouveau chef de l’agence spatiale russe.

Borisov a également déclaré que les efforts futurs de la Russie se concentreront sur la construction d’une nouvelle station spatiale russe.

L’ISS a essentiellement deux moitiés ou modules principaux, l’un qui est utilisé et entretenu par une équipe de cosmonautes russes, et l’autre qui est utilisé et entretenu par un certain nombre de nations différentes.

Pour maintenir l’ISS en orbite, il est impératif que les deux côtés soient entretenus et mis à jour de temps en temps simultanément. Avec le retrait de la Russie de l’ISS, il y a de fortes chances que l’ISS doive être mise hors service beaucoup plus tôt.

Actuellement, accords actifs sur l’ISS le faire fonctionner jusqu’à la fin 2024, et la station a besoin de modules russes pour rester en orbite. Les États-Unis et leurs partenaires qui exploitent l’autre moitié de la station spatiale ont cherché à prolonger la durée de vie de la station jusqu’en 2030.

Bien que l’annonce de la Russie ne viole aucun accord ni ne constitue une menace immédiate pour le fonctionnement quotidien de la station, elle marque l’aboutissement de mois de tensions politiques impliquant l’ISS.

Bien que les deux parties mènent des expériences et des études conformément aux objectifs de leurs propres agences, il existe un certain nombre de différentes études auxquelles participent les deux côtés de l’ISS.

En outre, la Russie exploite six des 17 modules de l’ISS, dont le module Zvezda, qui possède le système moteur principal de l’ISS.

Ce moteur est vital non seulement pour la capacité de la station à rester en orbite, mais aussi pour la propulser dans différentes directions et s’éloigner des débris spatiaux. En vertu des accords ISS, la Russie conserve le contrôle total et l’autorité légale sur ses modules.

L’agence spatiale russe n’a pas révélé où elle permettrait à ses partenaires de l’ISS de prendre le contrôle des modules russes, bien qu’il soit très peu probable que quelque chose de ce genre se produise.

Il est également difficile de savoir s’il serait possible de séparer les modules russes du reste de l’ISS, car toute la station a été conçue pour être interconnectée.

Il a également été envisagé qu’aux premiers stades du tourisme spatial, l’ISS servirait de halte à mi-chemin pour les touristes et les scientifiques avant qu’ils ne se rendent à leurs destinations finales. Cet arrangement était censé être en place jusqu’à ce qu’une nouvelle station intermédiaire en orbite autour de la terre soit opérationnelle.

Plusieurs voyages spatiaux et startups du tourisme qui plaçaient leurs espoirs sur l’ISS devront proposer un nouveau plan ou réorienter leurs cibles.

