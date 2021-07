Expliqué : l’histoire du GIEC, l’organisme international qui examine les effets du changement climatique

L’organisme se réunit la semaine prochaine pour examiner et valider un résumé de la première partie de sa première évaluation majeure en sept ans.

Image représentative. Rajendra Pachauri, président du GIEC, s’adresse à la réunion de Copenhague en 2014. Image : GIEC

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies compile des analyses complètes de la littérature scientifique sur le changement climatique, passé et futur.

L’organisme se réunit la semaine prochaine pour examiner et valider un résumé de la première partie de sa première évaluation majeure en sept ans. Voici un profil miniature du panneau.

Histoire

Le GIEC a été créé en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme pour l’environnement (PNUE) des Nations Unies.

Son mandat est de fournir aux décideurs politiques des mises à jour neutres et scientifiques sur le réchauffement climatique – science physique, impacts climatiques et scénarios pour maîtriser le problème. La formulation de recommandations politiques explicites ne fait pas partie de son mandat.

Organe intergouvernemental, le GIEC compte actuellement 195 pays membres.

Organisation

Basé à Genève, le panel est présidé par le Sud-Coréen Hoesung Lee, expert en économie du changement climatique.

Ses rapports sont compilés par des milliers de scientifiques de l’atmosphère, de modélisateurs climatiques, d’océanographes, de spécialistes des glaces, d’économistes et d’experts en santé publique, issus pour la plupart d’universités et d’instituts de recherche. Ils travaillent bénévolement.

Le GIEC ne mène pas de nouvelles recherches mais parcourt des milliers d’études publiées et résume les principales conclusions, indiquant les degrés de probabilité et de confiance.

Il est souvent décrit comme le plus grand exercice d’examen par les pairs au monde.

Rapports d’évaluation

Tous les cinq ou six ans, le GIEC produit de vastes aperçus, généralement plusieurs milliers de pages. Le premier est sorti en 1990, le plus récent en 2014.

Trois équipes distinctes, ou « groupes de travail », examinent la science physique du réchauffement climatique, les impacts du changement climatique et les options pour s’attaquer au problème. Le rapport de chaque groupe de travail est publié séparément, suivi d’un « rapport de synthèse » final.

Le sixième cycle d’évaluation, comme les précédents, produira des rapports en quatre tranches : les conclusions du groupe de travail 1 seront rendues publiques le 9 août ; groupe de travail 2 en février 2022 ; groupe de travail trois en mars 2022 ; et une synthèse finale à l’automne 2022.

Résumé pour les décideurs

Le GIEC conclut chaque examen avec un résumé crucial pour les décideurs politiques qui subit plusieurs séries d’édition, d’abord par des scientifiques, puis par des représentants du gouvernement.

Le dernier projet est soumis à une plénière du GIEC, qui l’examine ligne par ligne avant d’être approuvé par consensus.

Les gouvernements peuvent demander des amendements au résumé, qui sont approuvés si l’argument est soutenu par ce qui est dans le rapport sous-jacent rédigé par les scientifiques.

Rapports spéciaux

Les pays membres peuvent demander des « rapports spéciaux » entre les évaluations majeures. Depuis 2014, il y en a eu trois.

Un rapport spécial sur le réchauffement climatique de 1,5 degré Celsius est sorti en octobre 2018 ; un sur l’utilisation des terres, l’agriculture et la sécurité alimentaire en août 2019 ; et un autre sur les océans et les régions gelées de la Terre, connues sous le nom de cryosphère, en septembre 2019.

Prix ​​Nobel et critiques

Les défenseurs du GIEC affirment que son travail exhaustif et un résumé à l’intention des décideurs politiques approuvé par les gouvernements du monde lui confèrent un poids exceptionnel.

« C’est unique en science, et c’est particulièrement puissant en science », a déclaré à l’AFP Peter Thorne, auteur principal de la sixième évaluation et professeur à l’université de Maynooth en Irlande.

« Il n’y a aucun autre domaine qui a entrepris pendant des décennies un processus d’évaluation aussi robuste. »

Son rapport de 2014 a fourni le fondement scientifique de l’Accord de Paris historique, signé en dehors de la capitale française en 2015.

L’édition 2007 a valu au GIEC une part du prix Nobel de la paix 2007, aux côtés de l’ancien vice-président américain et militant pour le climat Al Gore.

L’image du GIEC a ensuite été ternie par plusieurs erreurs mineures découvertes dans le rapport qui a fourni des munitions aux sceptiques qui prétendent que le GIEC est défectueux ou biaisé.

Plus récemment, certains scientifiques ont déclaré que le panel était trop conservateur, ce qui l’a conduit à sous-estimer la menace du changement climatique.

Le dernier rapport publié, par exemple, n’a pas pris en compte la contribution potentielle à l’élévation du niveau de la mer – largement reconnue aujourd’hui – par la fonte des calottes glaciaires de l’Antarctique occidental et du Groenland.

