expliqué fin de "affaire 39" Netflix

Découvrez quelle est la véritable signification de la fin du film Netflix « Case 39 ».



La fin du « cas 39 » de Netflix expliquée

Les films d’horreur sont l’un des genres préférés, ce sentiment de peur, d’incertitude et d’horreur parvient à captiver des milliers de téléspectateurs; cette fois, nous parlerons d’une bande qui a réussi à faire crier beaucoup de monde Netflixil s’agit de « Affaire 39 » Et si vous avez déjà eu l’occasion de le voir, nous vous laissons ici le fin expliquée.

« Case 39″ avec Renée Zellweger et c’est l’histoire d’« une assistante sociale qui sauve une fille de ses parents violents, mais découvre qu’il y a beaucoup plus de secrets dans l’affaire. Un film qui montre à quel point les apparences peuvent être trompeuses et il faut faire attention Ne faites pas confiance aux mauvaises personnes.

Fin expliquée du film « Affaire 39 »

Emily pense avoir sauvé une fille maltraitée par ses parents, jusqu’à ce qu’elle se rende compte que la petite fille n’est pas aussi innocente qu’elle en a l’air. Au fur et à mesure que le film progresse, on découvre que tout ce qui se passe de mal ne peut être contrôlé dans ce mondeParce que c’est paranormal derrière le sourire de la fille il y a un mal sinistre qui ne veut que dedétruisez-les tous

Emily se rend compte que la fille peut lire dans ses pensées, alors elle élabore un plan, l’enferme et brûle la maison, mais à sa grande surprise, la fille est en sécurité à l’extérieur. La fille commence à se moquer de la mort de la mère d’Emily, alors elle décide de prendre le contrôle et de jeter la voiture dans le lac, réussissant à noyer cet être. Au final on voit que c’était un démon qui n’utilisait que l’apparence d’une fille.

