Expliqué : Comment les scientifiques ont découvert la preuve du 6ème océan du monde en examinant un diamant

Jusqu’à présent, on nous a appris qu’il y a 5 océans sur notre planète – Atlantique, Indien, Arctique, Austral et le plus grand de tous, le Pacifique. Les scientifiques ont maintenant découvert des preuves de l’existence d’un 6ème océan profondément à l’intérieur de la surface de la Terre, entre les manteaux supérieur et inférieur. Comment ont-ils fait cela exactement ? En examinant un diamant récemment extrait.

Le diamant en question s’est formé à environ 660 km sous la surface de la Terre, ce qui a confirmé une hypothèse de longue date selon laquelle l’eau de l’océan accompagne les dalles de subduction et pénètre ainsi dans la zone de transition. Les nouvelles découvertes révèlent que le cycle de l’eau de la Terre inclut l’intérieur de la Terre. Le diamant a été trouvé au Botswana.

Une équipe de scientifiques d’Allemagne, d’Italie et des États-Unis a analysé le diamant et a découvert qu’il s’était formé à 660 km sous la surface de la planète à l’interface entre la zone de transition et le manteau inférieur. Une analyse plus approfondie du diamant à l’aide de la spectroscopie Raman et de la spectrométrie FTIR a révélé que le diamant contenait des traces d’un minéral rare appelé ringwoodite. La ringwoodite ne se trouve que dans les zones à forte teneur en eau.

L’étude de l’équipe de recherche germano-italo-américaine a été publiée dans la revue Nature, qui indique que la structure interne et la dynamique de la Terre ont été façonnées par la frontière de 660 km entre la zone de transition du manteau et le manteau inférieur.

Les informations montrent que la zone de transition (TZ), une couche qui sépare les manteaux supérieur et inférieur de la Terre, contient de l’eau. La barrière se situe entre 410 et 660 kilomètres sous la surface. La barrière est située à environ 410 et 660 kilomètres sous la surface.

