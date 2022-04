Expliqué : comment le premier hôtel spatial au monde envisage de reproduire la gravité de la Terre dans l’espace

29 avril 2022 13:25:42 IST

L’un des plus grands défis auxquels sont confrontées la plupart des startups du tourisme spatial, en particulier celles impliquées dans l’hébergement, est de le rendre accessible au grand public. Reproduire la gravité dans ces propriétés est le plus grand défi auquel ces startups sont confrontées, car la plupart des gens ne pourront pas faire face à de longues périodes de flottement en apesanteur. Une startup américaine envisage d’employer une solution plutôt étrange à ce problème.

La startup californienne Orbital Assembly Corporation a récemment annoncé son intention de rendre opérationnelle sa première station spatiale de classe Pioneer d’ici 2025. Orbital Assembly prévoit d’en faire la première station spatiale hybride commerciale et modulaire pouvant être utilisée à la fois pour la recherche et loisirs.

Fondamentalement, ils prévoient d’ouvrir le premier hôtel et parc d’affaires en orbite terrestre inférieure. La station Pioneer est censée être un hôtel de luxe capable d’accueillir 400 personnes à la fois. Si elle est déployée avec succès, la propriété peut accueillir 28 personnes pendant deux semaines maximum.

Dans une déclaration par e-mail, Orbital Assembly a déclaré qu’ils prévoyaient de déployer leur conception Pioneer de manière sûre et sécurisée, ce qui leur permettrait de générer des revenus et de devenir rentables dans les secteurs touristique et commercial plus tôt que n’importe lequel des fournisseurs que la NASA a employés. .

La NASA avait attribué des contrats à des entreprises privées américaines comme Blue Origins de Jeff Bezos et le fabricant d’aérospatiale et de défense Northrop Grumman. Ils sont censés lancer leurs stations spatiales LEO (orbite terrestre inférieure) d’ici 2030. Ces stations spatiales privées et entretenues sont censées remplacer la Station spatiale internationale, au moment où l’ISS sera mise hors service.

Le module spatial Pioneer sera un avant-poste en orbite, conçu pour simuler un sixième de la gravité terrestre. Ils prévoient de le faire en tournant autour d’un anneau de gravité. Avoir un environnement en apesanteur sur une station spatiale permettrait aux gens de se déplacer « tout en mangeant ou en buvant normalement dans une tasse et en dormant sans avoir à être attachés à un lit », selon le communiqué de la société. La création de gravité artificielle est également un moyen d’atténuer les effets néfastes de la microgravité sur la santé du corps humain.

La façon dont le système fonctionne est que l’unité entière sera entourée d’une structure externe en forme d’anneau, qui ferait tourner ou faire tourner le module. La force centrifuge qui s’y exercerait simulerait la force gravitationnelle, et donc une partie de la gravité terrestre. C’est ce qu’on appelle la gravité simulée en rotation.

Étant donné que cela n’a jamais été tenté dans l’espace à une si grande échelle, cela semble être un saut assez important pour l’assemblage orbital. Cependant, s’ils parviennent à réussir, ce serait un changement de jeu pour les voyages dans l’espace et l’hébergement.

La seule chose qui cloche dans toute cette entreprise doit être la chronologie. 2025 semble être très proche de pouvoir réaliser quelque chose comme ça, même si Orbital Assembly est en mesure de trouver le financement dont il a besoin. Cela dit, même s’ils sont retardés d’environ 5 ans, ils seront en mesure d’influencer la façon dont les gens pensent vivre dans l’espace pendant de plus longues périodes.

