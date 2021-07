Expliqué: Comment l’Antarctique a atteint une température record au milieu de la vague de chaleur en Europe et dans l’Arctique

02 juil. 2021 16:02:36 IST

Si vous avez suivi l’actualité météo internationale en juin, vous essayez probablement encore de traiter les rapports étonnants de vague de chaleur record dans certains des endroits les plus froids de la planète.

Du Canada à la Russie, les températures ont grimpé en flèche avec la menace qui en découle pour la flore et la faune suscitant l’inquiétude des experts et du public. Et, maintenant, il y a des nouvelles que l’Antarctique, aussi, a enregistré un nouveau sommet. Si vous vous demandez ce qui se passe, lisez la suite.

Quand le pic pour l’Antarctique a-t-il été enregistré ?

L’Organisation météorologique mondiale (OMM), un organisme des Nations Unies, a annoncé le 1er juillet que le nouveau record de la température maximale pour le continent le plus au sud est désormais de 18,3 degrés Celsius, éclipsant le précédent record de 17,5 degrés Celsius en mars 2015.

La lecture qui a révélé le dernier sommet a été prise en février 2020 dans la même station de glace, appelée Esperanza et gérée par l’Argentine, où le précédent sommet a été enregistré.

Fait intéressant, ou peut-être alarmant pourrait-on dire, il y avait une lecture encore plus élevée pour l’Antarctique – de 20,75 degrés Celsius enregistrée par une station brésilienne, encore une fois, en février 2020 – qui a en fait été abattue par une équipe d’examen de l’OMM en raison de problèmes avec la mesure appareil.

Il faut garder à l’esprit que le nouveau record ne concerne que le continent de l’Antarctique. Le plus haut niveau de mercure jamais atteint pour la plus grande région de l’Antarctique, qui comprend l’Antarctique et toutes les glaces ou terres au sud de 60 degrés de latitude, est de 19,8 degrés Celsius, enregistré en janvier 1982.

Pourquoi c’est une cause d’inquiétude

L’année 2020 a été la plus chaude jamais enregistrée dans le monde après 2016, la décennie des années 2010 étant désormais classée comme la décennie la plus chaude depuis que les scientifiques ont commencé à mesurer la météo. Les experts disent que c’est sans aucun doute le changement climatique induit par l’homme à l’œuvre derrière une telle augmentation des températures.

La région de l’Antarctique a été qualifiée d’une des « dernières frontières de la Terre » et, avec l’Arctique, est considérée comme jouant « un rôle important dans l’évolution des modèles climatiques et océaniques et dans l’élévation du niveau de la mer ».

Les experts ont déclaré que la péninsule antarctique, qui est la pointe la plus septentrionale du continent, la plus proche de l’Amérique du Sud, « fait partie des régions de réchauffement les plus rapides de la planète, près de trois degrés Celsius au cours des 50 dernières années ».

« Ce nouveau record de température est donc cohérent avec le changement climatique que nous observons », a déclaré le Secrétaire général de l’OMM, le professeur Petteri Taalas.

L’OMM a déclaré que le continent de l’Antarctique est à peu près deux fois plus grand que l’Australie et s’étend sur un total de 14 millions de kilomètres carrés.

Caractérisé par un climat froid, venteux et sec, l’Antarctique connaît des températures annuelles moyennes comprises entre -10 degrés Celsius sur la côte et -60 degrés Celsius dans les parties les plus élevées de l’intérieur du continent.

L’OMM ajoute que son « immense calotte glaciaire mesure jusqu’à 4,8 km d’épaisseur et contient 90 % de l’eau douce du monde, suffisamment pour élever le niveau de la mer d’environ 60 mètres si tout fondait ».

Qu’est-ce qui a causé la lecture de l’enregistrement ?

Le facteur spécifique qui a fait monter la température en Antarctique était, selon l’OMM, un grand système de haute pression qui a créé des « vents descendants produisant un réchauffement de surface important », des conditions qu’elle a ajoutées étaient « propres à la production de scénarios de température record ».

Cependant, pour la cause sous-jacente, il n’est peut-être pas nécessaire de chercher plus loin que le changement climatique. « Ce nouveau record montre une fois de plus que le changement climatique nécessite des mesures urgentes. Il est essentiel de continuer à renforcer les systèmes d’observation, de prévision et d’alerte précoce pour répondre aux événements extrêmes qui se produisent de plus en plus souvent en raison du réchauffement climatique », a déclaré l’expert argentin. et le premier vice-président de l’OMM, le professeur Celeste Saulo.

Se référant à la vague de chaleur dans l’hémisphère nord qui a vu des records ont été battus à travers la Russie, l’Europe de l’Est, les États-Unis et le Canada, l’OMM a déclaré que « la chaleur est plus typique des températures estivales en Asie occidentale » que les zones qui abritent des glaciers, ce qui signifie « il y a un risque conséquent de fonte élevée des glaciers ».

Le changement climatique présente des risques pour « la santé, les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau, la sécurité humaine et la croissance économique », qui peuvent être exacerbés par un réchauffement climatique de 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. Limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, plutôt qu’à 2 degrés Celsius, « pourrait entraîner l’exposition de 420 millions de personnes en moins à de fortes vagues de chaleur », a déclaré le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂