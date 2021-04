Expliqué: Comment faire la différence entre le COVID-19 et d’autres problèmes respiratoires

Les allergies respiratoires peuvent être inoffensives au début, mais si elles ne sont pas traitées, elles peuvent évoluer vers des troubles respiratoires plus chroniques.

Le COVID-19 peut affecter les organes du corps et la détection des signes de la maladie aide le personnel de santé à déterminer si le patient est infecté par le virus. Crédit d’image: Tech2 / Abigail Banerji

COVID-19[feminine est une maladie respiratoire causée par la souche du virus SRAS-CoV-2. C’est une maladie contagieuse qui se propage d’une personne à l’autre principalement par la voie respiratoire, c’est-à-dire par la toux, les éternuements, la parole ou la respiration. Avec COVID-19 les cas se multipliant rapidement dans le pays, des comparaisons ont été faites avec d’autres maladies respiratoires telles que le rhume, la grippe et les allergies saisonnières. Bien que la plupart d’entre eux présentent des symptômes similaires, notamment de la fièvre, des courbatures, des frissons et de la toux, chacun se distingue par son impact sur le corps humain. Certaines souches du coronavirus sont assez courants et ne provoquent que des symptômes bénins. Cependant, certaines souches sont plus sévères et peuvent entraîner des complications dans certains groupes d’âge. Faire des distinctions entre ces maladies aidera le public à mettre en œuvre les mesures appropriées pour réagir au virus.

Comment fonctionne COVID-19 affectent le corps différemment des autres maladies respiratoires?

COVID-19[feminine a tendance à infecter le corps en pénétrant dans les cellules saines. Après avoir envahi, il fait des copies de lui-même et se multiplie dans tout le corps, conduisant à l’élimination de plusieurs cellules saines. Dans de nombreux cas, cela peut également entraîner une inflammation des poumons – ce qui rend la respiration difficile – ou même provoquer une pneumonie, une infection de minuscules sacs aériens à l’intérieur des poumons, dans laquelle le sang échange de l’oxygène et du dioxyde de carbone.

Comment fonctionne COVID-19 affecter les voies respiratoires?

Conditions respiratoires courantes que les gens confondent avec le COVID-19 symptômes

Rhinite allergique – C’est une maladie respiratoire chronique qui provoque une irritation et une inflammation des membranes qui tapissent le nez. Les symptômes comprennent un nez qui coule, des éternuements, des yeux rouges et des démangeaisons.

Rhume – Un rhume n’est pas aussi grave que la grippe ou le COVID-19 . C’est une infection bénigne qui dure environ cinq à six jours, avec les symptômes habituels de toux, écoulement nasal, fatigue, éternuements, maux de tête, maux de gorge, etc. Lorsqu’il est infecté par un rhume, il est préférable de se reposer et de prendre le rhume. médicaments prescrits.

. C’est une infection bénigne qui dure environ cinq à six jours, avec les symptômes habituels de toux, écoulement nasal, fatigue, éternuements, maux de tête, maux de gorge, etc. Lorsqu’il est infecté par un rhume, il est préférable de se reposer et de prendre le rhume. médicaments prescrits. Grippe – La grippe (ou grippe) est un peu comme le COVID-19 en termes de présentation de la maladie. Les deux provoquent une variété de maladies, allant d’asymptomatiques à graves à mortelles, et se propagent par gouttelettes, contact et fomites, donc en suivant les mêmes mesures préventives que pour le coronavirus (porter des masques, maintenir la distance sociale, désinfecter le matériel) aidera à réduire les risques d’infection. Le facteur distinctif entre COVID-19 et la grippe est la vitesse de transmission du virus.

Étant donné que la plupart des troubles respiratoires ont des symptômes qui se chevauchent, les allergies respiratoires partagent également des symptômes communs avec le COVID-19 , entraînant une panique malavisée chez les patients. Il est important d’être sûr de la source des symptômes pour contenir la propagation du virus mortel.

Les symptômes sont-ils un indicateur fiable ou non fiable du COVID-19 ?

COVID-19[feminine affecte de nombreux organes du corps, par conséquent, les personnes infectées par le virus peuvent manifester un large éventail de symptômes. La détection des signes de la maladie est une source fiable et aide le patient et le personnel soignant à identifier s’ils sont porteurs du coronavirus infection. Un diagnostic précis garantit que les personnes prennent toutes les mesures de précaution pour éviter de transmettre l’infection et reçoivent des soins opportuns et appropriés.

Outre les symptômes courants COVID-19 partage avec d’autres maladies respiratoires, il existe des symptômes moins connus et inattendus

Symptômes gastro-intestinaux – COVID-19 peut provoquer des nausées, des vomissements ou de la diarrhée, ainsi que d’autres COVID-19 courants symptômes. Parfois, des symptômes gastro-intestinaux se développent avant tout symptôme respiratoire.

peut provoquer des nausées, des vomissements ou de la diarrhée, ainsi que d’autres COVID-19 courants symptômes. Parfois, des symptômes gastro-intestinaux se développent avant tout symptôme respiratoire. Infection oculaire – L’œil rose, communément appelé conjonctivite, peut également être un symptôme du COVID-19 . Les problèmes oculaires courants liés au COVID-19 sont une sensibilité à la lumière et des yeux douloureux ou qui démangent.

La sensibilisation est la clé

Les allergies respiratoires peuvent sembler inoffensives au début, mais lorsqu’elles ne sont pas traitées, elles peuvent évoluer vers des troubles respiratoires plus chroniques tels que l’asthme, la sinusite, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), etc. de consulter un médecin au plus tôt pour rechercher un traitement approprié afin de prévenir tout impact à long terme sur leur santé. Les symptômes peuvent être l’une des nombreuses façons d’identifier le COVID-19 ; cependant, se faire tester et consulter un médecin est une meilleure approche pour connaître la gravité de son état.

L’auteur est spécialiste en pneumologie, à l’hôpital CK Birla, à Gurugram.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂