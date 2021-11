Expliqué: Comment COVID-19 a contribué à la pollution plastique et a submergé le système de gestion des déchets

11 novembre 2021 08:42:18 IST

La demande accrue de plastique à usage unique pendant COVID-19 a accru la pression sur le problème déjà incontrôlable, générant 8,4 millions de tonnes de déchets en provenance de 193 pays depuis le début de la pandémie, selon de nouvelles recherches.

La recherche a également révélé que des déchets plastiques pesant 25 900 tonnes provenant de la pandémie de COVID-19 se sont répandus dans l’océan, ont déclaré Yiming Peng et Peipei Wu de l’Université de Nanjing, les auteurs de Magnitude et impact des déchets plastiques associés à la pandémie publiés dans la revue en ligne PNAS. .

Au cours de la dernière année, au milieu d’une catastrophe en cours comme la pandémie de coronavirus, nous avons également ajouté plus de plastique à notre utilisation quotidienne : kits EPI, gants, écrans faciaux, masques N95.

Impact de la pollution plastique sur l’environnement

Une gestion inadéquate des déchets plastiques a entraîné une accumulation alarmante de plastique dans le sol et les écosystèmes aquatiques. Par exemple, on estime qu’environ 1,56 milliard de masques faciaux se sont retrouvés dans les océans en 2020.

« Cela pose un problème durable pour l’environnement océanique et s’accumule principalement sur les plages et les sédiments côtiers », ajoute l’étude.

L’équipe dirigée par des chercheurs de l’Université de Nanjing en Chine et de l’Université de Californie (UC) à San Diego, aux États-Unis, a utilisé un modèle numérique de plastique océanique récemment développé pour quantifier l’impact de la pandémie sur les rejets de plastique provenant de sources terrestres.

Ils ont incorporé des données du début de la pandémie en 2020 à août 2021, constatant que la plupart des déchets plastiques mondiaux entrant dans l’océan proviennent d’Asie, les déchets hospitaliers représentant la majeure partie des rejets terrestres.

Des programmes de gestion des déchets débordés

L’étude a également souligné la nécessité d’une meilleure gestion des déchets médicaux dans les pays en développement.

Selon Actualités-Médical, le volume estimé de déchets plastiques a atteint plus de 530 Mt au cours des sept premiers mois de l’épidémie de COVID-19 (décembre 2019-juin 2020), suggérant que les totaux de déchets plastiques pour 2020 seraient au moins le double de ceux de 2019 lorsque 400 Mt de déchets ont été produit à l’échelle mondiale. De plus, de gros morceaux de déchets plastiques (y compris des masques) peuvent se transformer en microplastiques et nanoplastiques.

L’ingestion accidentelle de ces micro/nanoplastiques par les organismes marins et d’eau douce, ainsi que l’accumulation inattendue dans les plantes et les animaux terrestres, et le transport dans l’atmosphère sous forme de « pluie-plastique » ou « plastique-smog », soulèvent des inquiétudes quant à la sécurité de l’homme. nourriture, eau potable et air respirable. De plus, les micro/nanoplastiques peuvent servir de vecteurs potentiels d’agents pathogènes et de contaminants toxiques, entraînant des blessures et la mort, avec des effets négatifs directs sur la biodiversité.

La pollution plastique a été qualifiée de facteur de changement environnemental. La production, le transport et le recyclage pourraient émettre de grandes quantités de gaz à effet de serre, montrant clairement un écart clair par rapport à l’atténuation du changement climatique.

De plus, la consommation d’emballages en plastique par les services de vente à emporter, les points de vente en ligne et les industries de livraison express a considérablement augmenté avec les exigences de distanciation sociale. Les services de vente à emporter et de livraison à domicile ont généré 1,21 Mt de déchets plastiques supplémentaires d’avril à mai 2020 pendant le confinement à Singapour seulement.

L’augmentation marquée des déchets d’EPI a submergé les programmes de gestion des déchets dans le monde, car les EPI en plastique usagés doivent être éliminés de manière appropriée pour éviter la contamination croisée. Les plastiques potentiellement contaminés sont limités dans les centres de recyclage, ce qui signifie que l’incinération et la mise en décharge sont largement prioritaires. De telles méthodes d’élimination s’écartent clairement des objectifs de l’économie circulaire du plastique et du développement durable.

Améliorations

Pour commencer, il est temps d’améliorer la transparence du système de production de plastique.

Il n’y a pas suffisamment de données sur les types et les quantités de plastiques importés et exportés entre les pays, ainsi que sur la manière dont ces plastiques sont utilisés, ce qui signifie que nous ne savons pas toujours précisément où la plupart des déchets sont générés. Un système de surveillance capable de suivre correctement la manière dont les plastiques circulent dans différents pays nous aidera à mieux comprendre où des réglementations peuvent être nécessaires.

Par exemple, les angles morts de la collecte de données sur le plastique peuvent être éclairés à l’aide d’une technologie de suivi et de traçabilité capable de suivre un morceau de plastique depuis son origine, le long de nombreuses routes commerciales, jusqu’à la fin de son voyage en tant que déchet ou recyclage.

L’analyse de centaines de milliers de ces voyages nous aidera à mieux comprendre la dynamique complexe du pouvoir politique et économique qui influence les chaînes d’approvisionnement en plastique à travers la planète.

De plus, nous devons promouvoir une gestion durable des déchets plastiques au sein des pays en rendant économiquement réalisable le recyclage des plastiques, même dans des endroits disposant de peu d’infrastructures de recyclage.

Pour ce faire, il doit y avoir des changements importants dans la réglementation pour s’assurer que les entreprises font l’effort de recycler dans la mesure du possible, ainsi que des incitations pour atteindre les objectifs de recyclage et établir des usines.

Au Royaume-Uni, la taxe sur les emballages en plastique, qui doit être introduite en avril 2022, vise à augmenter la demande de plastique recyclé. En taxant les emballages en plastique contenant moins de 30 % de matières recyclées à 0,20 € par kilogramme, le gouvernement incite clairement les entreprises à tirer parti du plastique recyclé lors de la planification des emballages de leurs produits.

De même, dans l’UE, la taxe sur les emballages en plastique introduite en janvier 2021 oblige les États membres à payer une taxe de 0,68 € par kilogramme sur les emballages en plastique non recyclés.

Bien qu’il puisse s’écouler quelques années avant que les effets de ces taxes ne deviennent clairs, les deux sont susceptibles de stimuler l’amélioration des taux de recyclage du plastique tout en attirant des investissements dans de meilleures installations de recyclage. Mais pour que de telles mesures soient couronnées de succès, des systèmes de surveillance doivent être mis en place pour s’assurer que les entreprises ne trouvent pas de moyens d’esquiver les lois.

