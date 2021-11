Expliqué : Boba Fett est-il un Mandalorien ?

Le héros titulaire de la série Disney + Star Wars partage des similitudes passagères avec un autre personnage préféré des fans de la trilogie originale : Boba Fett. Ils portent le même uniforme et sont tous deux chasseurs de primes. Une bande-annonce passionnante pour Le livre de Boba Fett a baissé, tandis que Le Mandalorien la saison 3 devrait être diffusée en 2022, espérons-le, le plus tôt possible.

Avec The Mandalorian, Disney a éloigné le personnage principal de Boba Fett et de son père, Jango, qui figurent tous les deux dans les films. Boba Fett dit à haute voix qu’il n’est pas Mandalorien dans la saison 2, un épisode qui met également en évidence d’autres distinctions et similitudes entre les deux chasseurs de primes. Alors que nous comptons les jours jusqu’à ce que le nouveau contenu des deux émissions arrive sur la plate-forme de streaming de Disney, examinons de plus près le protagoniste de la série dérivée très attendue de Mando.

Un regard plus attentif sur Boba Fett

Avec son armure mandalorienne personnalisée, ses armes mortelles et son comportement silencieux, Boba Fett (joué par Jeremy Bulloch dans la trilogie originale de Star Wars et Temuera Morrison dans la nouvelle série) était l’un des chasseurs de primes les plus redoutés de la galaxie. Un clone génétique de son « père », le chasseur de primes Jango Fett – que Morrison a également dépeint dans Star Wars : Épisode II – L’Attaque des Clones – Boba a appris les techniques de combat et martiales dès son plus jeune âge. Au cours de sa carrière, qui comprenait des contrats pour l’Empire et Jabba le Hutt, il est devenu une légende.

À partir de 2020, Boba Fett porte la fameuse armure mandalorienne. Dans la saison 2 de The Mandalorian, il est établi que les Fetts sont considérés comme des enfants trouvés, avec une armure offerte par les Mandaloriens; par conséquent, Boba est Mandalorien de la même manière que Mando (joué par Pedro Pascal) est un Mandalorien. Alors que Boba Fett apprend les voies des Mandaloriens et porte l’armure des chasseurs de primes sur cette planète, en tant que clone, il n’a pas vraiment de patrie et ne grandit pas parmi la culture mandalorienne.

Qu’en pense Boba Fett ?

C’est dans l’épisode 8 de Le Mandalorien, saison 2, où Boba prétend enfin qu’il n’est pas Mandalorien. « Boba Fett est un clone, selon L’attaque des clones, et en demandant Georges Lucas, il dirait que Boba Fett n’est pas mandalorien, n’est pas né sur Mandalore », a déclaré le réalisateur Dave Filoni à Entertainment Weekly.

Pendant ce temps, parlant à EW du personnage principal de Pascal, le showrunner Jon Favreau a déclaré: « Notre gars est un Mandalorien, et nous explorons définitivement la culture du Mandalorien. » Cela aide certainement à dissiper une ambiguïté majeure sur la façon dont quelqu’un peut être Mandalorien en plus d’une ethnie.

Une autre distinction intéressante entre Boba Fett et Mando réside dans les délais dans lesquels ils opèrent. Le premier de Boba Fett est arrivé pendant L’empire contre-attaque et Le retour du Jedi, où il rencontrerait également sa disparition ultime. Le Mandalorien, quant à lui, se déroule pendant une période de chaos après la chute de l’Empire dans l’épisode VI.

Il convient également de noter que Mando est clairement un « bon gars », tandis que Boba Fett est établi dans la trilogie originale de George Lucas en tant que méchant, ayant capturé Han Solo et permettant à Dark Vador de geler Solo. « En fin de compte, Mando veut faire la bonne chose », a déclaré Pascal à EW. « Mais ses fonctions pourraient très bien être en conflit avec son destin et faire la bonne chose a de nombreux visages. Cela peut être une route très venteuse. »

