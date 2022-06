Expliqué: 5 raisons pour lesquelles Bitcoin et d’autres crypto-monnaies massives s’effondrent si mal

16 juin 2022 17:39:25 IST

Choisissez n’importe quel bitcoin majeur qui est resté relativement stable, comme BitcoinEthereum, etc. et vous verrez qu’ils se négocient tous actuellement dans le rouge.

Toute personne dont le portefeuille d’investissements a été en grande partie basé sur la crypto-monnaie doit paniquer en ce moment. Non seulement les nouveaux investisseurs, mais aussi les investisseurs à long terme ressentent la pression de ce krach.

Le marché mondial de la cryptographie est passé de 1,02 billion de dollars à 983,72 milliards de dollars, soit une baisse de 11% depuis lundi. La capitalisation boursière mondiale des crypto-monnaies a chuté de plus de 2 billions de dollars après avoir atteint la barre des 3 billions de dollars en novembre de l’année dernière. Le prix de presque toutes les meilleures pièces vaut maintenant la moitié ou même moins que leurs sommets historiques.

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin s’échangeait à 21 042 €. La veille, soit le 15 juin, il était à 20 407 €, le plus bas qu’il ait été au cours des 18 derniers mois.

Ethereum ou Eth, qui s’échangeait au-dessus de 2 000 dollars il y a quelques mois à peine, était à 1 040 dollars le 15 juin. Seul Bitcoin, en chute libre de 67% par rapport à son plus haut.

Mais qu’est-ce qui a conduit à cet accident ? La crypto n’était-elle pas censée être à l’abri des récessions, n’était-elle pas censée protéger les investisseurs lorsque « l’économie traditionnelle a échoué? »

Eh bien, nous examinons pourquoi les crypto-monnaies, en particulier les deux principales, Bitcoin et Eth, se bloquent.

Crash de deux stablecoins

Le mois dernier, deux stablecoins discrets mais très importants, Luna et Terra, se sont gravement effondrés. Avant le crash, Terra avait une capitalisation boursière de plus de 18 milliards de dollars.

On pense que les pièces stables sont stables car elles ont un prix égal au dollar américain ou à une autre monnaie fiduciaire et existent principalement pour que les investisseurs en crypto puissent entrer et sortir facilement du fiat sans tiers (dans ce cas, une banque) pour les approuver. transactions.

Lorsque Luna s’est écrasé à 99,90%, Terraform Labs (la société derrière Terra) a tenté de vendre l’intégralité de son Bitcoin, pour fixer le taux à 1 €, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire. En conséquence, il a effacé plus de 40 milliards de dollars du marché de la cryptographie. Si une crypto-monnaie indexée sur le dollar et censée être stable pouvait s’effondrer à ce point, les investisseurs ont estimé que tout pouvait arriver à n’importe quelle autre crypto.

Le marché boursier en baisse

Autant les novices en crypto voudraient croire le contraire, autant le marché de la crypto est lié au marché des actions. Si une tendance à la baisse est observée sur le marché boursier, la même chose se reflète presque immédiatement sur le marché de la cryptographie.

En effet, le comportement des investisseurs, le comportement des consommateurs et un certain nombre de facteurs importants qui affectent le marché boursier affectent également le marché de la cryptographie. Avec le marché boursier chancelant depuis un certain temps et les actions technologiques plongeant de plus d’un quart, ce n’était qu’une question de temps avant que les cryptos ne s’effondrent.

Les grandes économies augmentent leurs taux d’intérêt

Grâce aux deux raisons susmentionnées, les gens étaient de toute façon de plus en plus sceptiques à l’égard des crypto-monnaies ce mois-ci.

En raison de l’inflation et d’une récession imminente, la plupart des grandes économies ayant dû ajuster leurs taux d’intérêt, une grande majorité de personnes du monde entier n’ont en fait pas l’argent pour investir dans un actif volatil comme la crypto.

Et parce que la plupart des échanges de crypto reflètent ce qui se passe sur le marché boursier américain, lorsque les marchés boursiers américains se sont effondrés en raison d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, les crypto-monnaies ont emboîté le pas.

Manigances des échanges cryptographiques

Toutes ces situations font que les gens perdent confiance dans les cryptos. Pour aggraver les choses, Binance, le plus grand échange mondial de crypto et Celsius, l’un des plus grands prêteurs de crypto au monde, ont suspendu tous les retraits de Bitcoin pendant quelques heures.

Alors que Binance a affirmé que cela avait été fait en raison d’une transaction bloquée, Celsius affirme qu’ils ont dû suspendre les prêts en raison de conditions de marché extrêmes.

En plus de cela, Coinbase, l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde, a licencié 18% ou 1 100 de ses employés.

Tout cela a signifié que les investisseurs ont paniqué et ont commencé à se débarrasser de Bitcoin et d’Eth, faisant baisser leur valeur.

Corrections de marché

Enfin, il y a le concept appelé corrections de marché. Les corrections de marché ont tendance à opérer par vagues. En raison du verrouillage mondial, les crypto-monnaies ont vu beaucoup de gens y investir pour la première fois. Naturellement, la valeur des pièces comme Bitcoin et Eth a grimpé et surgonflé.

Cependant, chaque fois que la valeur augmente en raison d’une sursouscription dans les cryptos, le marché se corrige.

Dans ce processus, il y a un creux ou une période où le marché chute. Dans des circonstances normales, le plongeon n’est pas si grave. Cependant, pour les raisons susmentionnées, cette fois, Bitcoin et Eth ont plongé un peu plus que la normale. Dans quelques semaines ou mois, les choses devraient revenir à la normale – c’est ce que pensent les experts en investissement.

Et ensuite ?

Les personnes qui ont des liquidités et qui recherchent des opportunités d’investissement investiront, peu importe la gravité du marché.

L’espoir est de toujours acheter bas et de vendre haut, et en ce moment, le cryptomarché est à son plus bas au cours des 18 à 24 derniers mois.

Parce que la cryptographie est nettement moins chère en ce moment qu’elle ne l’était auparavant, les personnes qui ont encore du Bitcoin devraient le conserver et d’autres devraient recommencer à l’acheter, ce qui ferait remonter la valeur.

