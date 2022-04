Explication : qu’est-ce que l’appel WiFi, ses avantages et comment l’activer sur votre téléphone

22 avril 2022 15:56:14 IST

Au cours des deux dernières années, nous avons vu la qualité des réseaux mobiles se dégrader. En conséquence, nous devons avoir des appels fréquemment interrompus et, dans la plupart des cas, la qualité des appels vocaux est au mieux inégale. C’est là que les appels WiFi entrent en jeu.

Pour le dire très simplement, au lieu d’utiliser les données LTE ou 4G pour amplifier les signaux sur lesquels les appels vocaux fonctionnent, les appels WiFi sont un système dans lequel votre téléphone utilise les réseaux WiFi autour de lui. La façon dont cela fonctionne est que les appels fonctionnent en transmettant les mêmes paquets de données cellulaires que la VoIP Wi-Fi via une connexion Wi-Fi et sur Internet.

Le résultat final est que nous obtenons une connexion bien meilleure et plus durable qui améliore également considérablement la qualité de la connexion.

Qu’est-ce que les appels WiFi et comment ça marche ?

Les appels Wi-Fi sont une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de passer et de recevoir des appels et des SMS sur un réseau Wi-Fi au lieu du réseau de votre fournisseur de télécommunications. Fondamentalement, votre téléphone envoie des paquets de données contenant de la voix sur WiFi, puis sur Internet à la personne qui est à l’autre bout de l’appel. Votre appareil doit prendre en charge les appels WiFi, ce qui est généralement vrai pour la plupart des appareils fabriqués après 2017.

Utilise-t-il plus d’énergie et de données ?

Les appels WiFi sont en fait beaucoup plus économes en énergie dans un schéma plus large. En tant qu’individu, vous dépenserez environ 4 à 5 Mo pour un appel de 5 minutes. Quant à la consommation d’énergie, elle est généralement inférieure à ce qu’un appel normal consommerait, surtout si vous vous trouvez dans une zone où la couverture des télécommunications est inégale.

De plus, les données cellulaires dépendent de tours cellulaires qui peuvent être coûteuses à installer et beaucoup plus coûteuses à entretenir. Les appels WiFi sont acheminés via des câbles Internet de télécommunications, il y a donc très peu de gaspillage d’énergie.

Combien coûtent les appels Wi-Fi ?

Les appels Wi-Fi ne vous coûtent rien. C’est un service gratuit et les utilisateurs n’ont rien à payer de plus pour l’utiliser. Tout ce qu’ils doivent faire est de s’assurer que leur appareil prend en charge la fonctionnalité et que leur fournisseur de services a activé la fonctionnalité de leur côté.

Quels sont les avantages des appels WiFi ?

Les appels WiFi présentent plusieurs avantages. Premièrement, la qualité des appels est remarquablement meilleure dans la plupart des cas. Deuxièmement, il est très efficace dans les zones densément peuplées où la couverture cellulaire peut être faible, par exemple dans les immeubles de grande hauteur. Troisièmement, vous n’avez pas à payer de supplément pour obtenir des services de meilleure qualité. Et enfin, si vous utilisez uniquement les appels WiFi et évitez les appels cellulaires, vous pourrez peut-être obtenir plus de temps d’écran à partir de votre téléphone portable.

Il y a quelques inconvénients à utiliser les appels WiFi qu’il faut garder à l’esprit. La connexion peut être un peu plus lente, mais une fois connectée, la puissance du signal est hors du commun. Actuellement, les fournisseurs de services n’autorisent pas les utilisateurs à passer des appels internationaux en utilisant les appels WiFi. De plus, dans les zones peu peuplées, les appels WiFi ne fonctionnent pas bien.

Comment activer les appels WiFi ?

En fait, vous n’avez rien à faire pour activer les appels WiFi, votre fournisseur de services l’active, tant que votre appareil prend en charge la fonctionnalité.

Comment puis-je vérifier si mon fournisseur de services a activé les appels WiFi ?

Si vous utilisez un téléphone Android, accédez à Paramètres > Réseaux mobiles ou Connexions > Wi-Fi, puis vérifiez si les appels Wi-Fi sont visibles ou non. Ou, lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et que vous passez un appel, vous devriez pouvoir voir le symbole Wi-Fi sur l’écran du numéroteur.

Si vous utilisez un iPhone, allez dans les paramètres > Téléphone > Données mobiles > Appels Wi-Fi. L’option ne s’affichera que si votre fournisseur prend en charge les appels Wi-Fi.

