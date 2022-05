Explication : Qu’est-ce que la fonctionnalité de détection de porte d’Apple, comment fonctionne-t-elle et comment l’utiliser

19 mai 2022 10:47:46 IST

Apple a dévoilé un ensemble de nouvelles fonctionnalités logicielles combinées aux capacités matérielles de certains de ses appareils haut de gamme pour aider les utilisateurs souffrant de certains handicaps physiques. Ces fonctionnalités incluent la détection de porte sur l’iPhone et l’iPad ; sous-titres en direct sur iPhone, iPad et Mac, et plus encore. Ces fonctionnalités, a déclaré Apple, seront disponibles plus tard cette année via des mises à jour logicielles sur les appareils Apple.

L’iPhone a eu certains des meilleurs ensembles de fonctionnalités auxquels les entreprises technologiques peuvent penser, pour les personnes spécialement handicapées. Année après année, le géant de la technologie a dévoilé de nouvelles fonctionnalités logicielles qui, combinées aux capacités matérielles de certains de ses appareils haut de gamme, aident les utilisateurs souffrant de certains handicaps physiques.

Les personnes peu ou pas visibles, en particulier, ont été au centre de ces développements en matière d’accessibilité. L’un de ces développements récents est la détection de porte, une nouvelle fonctionnalité qui informe les personnes aveugles ou à faible visibilité des attributs d’une porte et de la manière de la faire fonctionner.

Qu’est-ce que la détection de porte ?

L’un des plus grands défis auxquels sont confrontées les personnes à faible visibilité dans un nouvel environnement est de négocier avec les portes. Cette fonctionnalité peut aider les utilisateurs aveugles ou malvoyants à localiser une porte lorsqu’ils arrivent à une nouvelle destination, à comprendre à quelle distance ils s’en trouvent et à décrire les attributs de la porte, y compris si elle est ouverte ou fermée, et quand elle est fermée, s’il peut être ouvert en poussant, en tournant un bouton ou en tirant une poignée. Il peut même lire des signes et des symboles sur la porte. Tout cela rend l’exploration d’une zone inconnue beaucoup plus facile pour une personne visiblement handicapée.

Comment fonctionne la détection de porte ?

La détection de porte d’Apple fonctionne à l’aide d’un ensemble de caméras et de capteurs présents dans la dernière génération des modèles haut de gamme de l’iPhone. Il utilise notamment le capteur LiDAR ou Light Detection and Ranging, pour mesurer à quelle distance un objet, dans ce cas, une porte, se trouve de l’utilisateur. Il utilise également les caméras, en conjonction avec le capteur LiDAR, et l’apprentissage automatique embarqué du téléphone pour lire et réinterpréter une scène en direct.

Comment utiliser la fonction Détection de porte ?

Bien que la fonction de détection de porte soit disponible ultérieurement après la publication d’une mise à jour majeure, l’idée est qu’une personne visiblement handicapée sortira son iPhone compatible LiDAR et scannera la zone dans son voisinage immédiat à l’aide d’une application, ou le caméra elle-même. L’appareil lira alors une scène, analysera les différents éléments de la scène et calculera où et à quelle distance ils se trouvent de l’utilisateur, puis donnera des signaux audio à l’utilisateur, le guidant vers la porte. S’il est scanné correctement, il sera également en mesure d’indiquer aux utilisateurs comment ouvrir la porte, s’ils doivent la pousser ou la tirer, et de nombreux autres attributs qui aideront à négocier avec la porte, beaucoup plus facilement. Gardez à l’esprit que pour que cela fonctionne, les utilisateurs devront activer le mode d’accessibilité sur leurs iPhones respectifs.

Apple publiera également quelques autres fonctionnalités visant à améliorer les fonctionnalités d’accessibilité. Par exemple, il ajoutera une multitude de nouvelles fonctionnalités à l’Apple Watch, qui aideront les utilisateurs handicapés à mieux contrôler leur montre Apple à l’aide de leur iPhone, et vice versa. Il ajoutera également des sous-titres en direct à ses fonctionnalités d’accessibilité, ce qui permettra aux personnes malentendantes de suivre le contenu audio tel que les appels téléphoniques ou les réunions FaceTime à l’aide de sous-titres en temps réel.

Tous ces ensembles de fonctionnalités sont actuellement testés par Apple et seront disponibles pour les utilisateurs généraux après une mise à jour majeure à venir.

