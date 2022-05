Explication : qu’est-ce que la charge rapide et comment fonctionne-t-elle sans faire exploser votre téléphone ?

02 mai 2022 17:20:32 IST

Il y a quelques années à peine, votre smartphone moyen était généralement équipé d’une brique de charge de 5 W et chargeait généralement votre téléphone de 0 % de batterie à 100 % en environ deux ou deux heures et demie. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, la charge rapide de 40 à 65 W est une caractéristique très courante dans la plupart des téléphones, et certains vont même jusqu’à 80.

OnePlus 10R et l’édition Realme GT Neo 3 150W prennent en charge une charge de 150 W, qui peut charger complètement une batterie de 5000 mAh en près de 17 minutes. C’est impressionnant. Alors, comment fonctionne exactement la charge rapide ?

Tous les téléphones ne sont pas créés égaux

Désormais, différents fabricants utilisent différents protocoles de charge rapide. Les téléphones iPhone et Pixel utilisent USB-PD, tandis que la plupart des téléphones Android utilisent la dernière norme de Qualcomm ou, comme dans le cas de Realme et OnePlus, utilisent leurs propres protocoles de charge propriétaires. Cela étant dit, la plupart de ces protocoles fonctionnent de manière similaire. La différence se situe au niveau de la puissance autorisée à passer entre la brique de charge et l’appareil lui-même. Cela se fait en utilisant une qualité spécifique d’équipement, appelée puces de contrôleur et, en calibrant les ports de charge de l’appareil pour qu’il fonctionne à sa capacité maximale, uniquement avec un type de chargeur sélectionné. C’est aussi la raison pour laquelle un certain chargeur rapide, disons OnePlus, peut ne pas fonctionner sur un téléphone d’un autre fabricant, comme Samsung.

Un peu de chimie

Dans une batterie donnée, il y a une borne positive et une borne négative. La plupart des téléphones utilisent une batterie au lithium-ion ou au lithium polymère. Lorsqu’une batterie alimente un appareil, les ions lithium circulent du côté négatif vers le côté positif, à travers une solution d’électrolyte liquide. Ce flux est ce qui alimente l’appareil. Lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’ions lithium sur le côté négatif, c’est-à-dire que le débit devient faible ou s’arrête complètement, la batterie se décharge.

Charger à nouveau la batterie fait circuler les ions du côté positif, vers le côté négatif, encore une fois, à travers la solution d’électrolyte liquide. La puissance du chargeur et les protocoles de charge déterminent la vitesse à laquelle ce flux a lieu. Plus la puissance est élevée, plus le flux des ions au pic est rapide.

Faire face à la chaleur

Pendant le processus de charge, c’est cette solution d’électrolyte qui chauffe. Parfois, cet échauffement de la solution peut même faire exploser la batterie, surtout si elle n’est pas gérée correctement. C’est pourquoi vous verrez que lorsqu’une batterie commence à atteindre son stockage maximal pendant la charge, disons, 75 % environ, la vitesse de charge ralentit, cela est fait pour réduire la production de chaleur et prolonger la durée de vie de la batterie. Une autre chose qui fait chauffer la batterie, c’est qu’après un certain nombre de cycles de charge, ces ions perdent leur capacité à retenir une charge positive. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas traverser la solution. C’est pourquoi, après quelques mois ou années d’utilisation, la capacité de la batterie baisse également. Plus il y a d’ions « morts » dans une batterie, plus elle chauffe rapidement. Cela conduit également à l’expansion des batteries. Fondamentalement, avec une charge rapide, l’usure de la batterie d’un appareil est également plus élevée.

Batteries extensibles

Maintenant, les cellules à l’intérieur d’une batterie lithium-ion se dilatent un peu lorsqu’elle est chargée. C’est à cause de la chaleur et c’est un processus tout à fait normal. Il reprend sa forme lorsque la solution d’électrolyte refroidit, à condition qu’elle ne soit pas chargée d’ions morts. Pour contrer cela et donner aux appareils et à leurs batteries une durée de vie plus longue, les fabricants ont maintenant commencé à utiliser des batteries séparées. Au lieu d’une énorme batterie d’une capacité de, disons, 5000 mAh, certains fabricants utilisent deux batteries de 2500 mAh chacune.

La charge rapide est une épée à double tranchant pour la plupart des fabricants et des utilisateurs. C’est la raison pour laquelle la plupart des recherches et développements autour des batteries portent actuellement sur la gestion du temps nécessaire à la charge et sur les moyens d’optimiser la santé de la batterie. Avec une charge rapide de 240 W en route, il sera intéressant de voir comment les fabricants améliorent les moyens de prolonger la durée de vie des batteries et comment maximiser la santé de la batterie.

