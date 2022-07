Explication : que sont les indices IP des smartphones et des écouteurs, et comment sont-ils calculés ?

in

De nos jours, tous les appareils mobiles – smartphones, tablettes, écouteurs sans fil, écouteurs TWS, etc. sont dotés d’un indice de protection IP. Désormais, les personnes qui suivent de près la technologie et les personnes qui effectuent des recherches approfondies avant d’investir leur argent dans une technologie sauront ce qu’est une cote IP. L’iPhone 13, par exemple, est classé IP 68, tandis que les AirPod de deuxième génération ont un indice IPX4.

Cela étant dit, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas nécessairement ce que sont les cotes IP et comment elles sont calculées.

Nous examinons les cotes IP, que disent-elles exactement sur un appareil et comment sont-elles déterminées.

Qu’est-ce qu’un indice IP ?

Un indice IP est essentiellement un code qui détermine la facilité avec laquelle l’eau et/ou les particules de poussière pénètrent à l’intérieur d’une technologie. Les cotes IP mesurent la capacité d’entrée de l’eau et des particules de poussière à l’intérieur d’une pièce de technologie, donc en fait, elles mesurent l’efficacité des différents joints et conceptions que les fabricants mettent en œuvre lorsqu’il s’agit de garder les liquides, la poussière et la saleté à l’extérieur.

Les cotes IP déterminent la capacité d’un appareil à résister aux éclaboussures accidentelles, à la noyade dans l’eau ou aux environnements poussiéreux. Plus le score est élevé, meilleure est l’étanchéité autour de l’appareil. Ceci, à son tour, signifie que les appareils avec de bonnes cotes IP peuvent survivre à une utilisation de plus en plus dure.

La norme pour déterminer ces cotes a été élaborée par la Commission électrotechnique internationale (CEI) et est publiée sous le titre CEI 60529. Tout appareil qui n’est pas testé par la CEI n’a pas de cote IP officielle. Cela dit, la certification de la CEI coûte de l’argent et une tonne de fabricants n’envoient pas leurs appareils, malgré le scellement de leurs appareils conformément aux normes de l’industrie. Pourtant, il est toujours préférable d’opter pour des appareils qui ont ces cotes certifiées.

Que signifient les numéros IP ?

Bien que les notes soient écrites comme IPXX ou IP68, elles ne doivent pas être lues comme IP soixante-huit. Il doit plutôt être lu comme IP 6-8 ou IP six-huit. Les deux chiffres d’une note ont des connotations différentes. Le premier chiffre fait référence à sa capacité à empêcher les solides d’entrer, tandis que le second concerne les liquides, comme l’eau ou la sueur. Pour les solides, la note la plus élevée attribuée par la CEI est de 6, alors que pour les liquides, elle est de 9.

Par conséquent, un indice comme IP 68 signifie qu’un appareil a été évalué à 6/6 contre la poussière et d’autres particules solides, alors que pour les liquides, le même appareil a été évalué à 8/9.

Désormais, certains appareils, comme les AirPod de 2e génération, ont un score IPX4. Le « X » dans cette note signifie essentiellement que l’appareil a un certain niveau de protection contre la poussière ou les particules solides, mais n’a pas été évalué officiellement. Cela signifie que les AirPods de 2e génération ont obtenu un score de 4/9 contre les liquides, mais bien qu’ils protègent contre les solides, ils n’ont pas été notés.

Gardez à l’esprit qu’une note de X ne signifie pas qu’elle a une note de zéro (0). Cela signifie simplement que parce que le fabricant n’a pas demandé une certaine section de l’évaluation, elle a été marquée X.

Comment les appareils sont-ils évalués ?

Pour les solides, la CEI évalue les appareils sur une échelle de 6. Elle évalue les appareils envoyés pour une évaluation comme suit :

0 – Aucune protection

1 – Protégé contre les corps étrangers solides de 50 mm de diamètre et plus

2 – Protégé contre les corps étrangers solides de 12,5 mm de diamètre et plus

3 – Protégé contre les corps étrangers solides de 2,5 mm de diamètre et plus

4 – Protégé contre les corps étrangers solides de 1,0 mm de diamètre et plus

5 – Protégé contre la poussière, ce qui signifie que très peu de particules pénètrent et que celles qui y pénètrent ne causent aucun dommage.

6 – Étanche à la poussière ou il est presque impossible pour les particules de poussière de pénétrer.

Pour les liquides, la CEI évalue les appareils sur une échelle de 9. Elle évalue les appareils envoyés pour une évaluation comme suit :

0 – Aucune protection

1 – Protégé contre les gouttes d’eau tombant verticalement

2 – Protégé contre les gouttes d’eau tombant verticalement lorsque l’enceinte est inclinée jusqu’à 15°

3 – Protégé contre les projections d’eau

4 – Protégé contre les projections d’eau

5 – Protégé contre les jets d’eau

6 – Protégé contre les jets d’eau puissants

7 – Protégé contre les effets d’une immersion temporaire dans l’eau

8 – Protégé contre les effets d’une immersion continue dans l’eau

9 – Protégé contre les jets d’eau à haute pression et température

