Explication : Que signifie l’approbation complète du vaccin Pfizer COVID-19 ?

Les experts en santé publique espèrent que le changement convaincra davantage de personnes non vaccinées de se faire vacciner et incitera davantage d’employeurs à exiger des vaccinations.

Illustration du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19. AFP

Cela signifie que le vaccin de Pfizer pour les personnes de 16 ans et plus a maintenant subi les mêmes tests rigoureux et examen réglementaire que des dizaines d’autres vaccins établis de longue date.

COVID-19[feminine les vaccins aux États-Unis ont été initialement déployés en vertu de l’autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration, qui permet à l’agence d’accélérer la disponibilité des produits médicaux en cas d’urgence de santé publique.

Dans le cadre du processus, la FDA a renoncé à certaines de ses exigences et procédures de données normales pour rendre le COVID-19 vaccins disponibles des mois plus tôt que cela n’aurait été possible dans des circonstances normales.

Le vaccin de Pfizer – ainsi que ceux de Moderna et Johnson & Johnson – a toujours été testé sur des dizaines de milliers de personnes pour établir la sécurité et l’efficacité contre COVID-19 . Mais la FDA a initialement demandé aux entreprises de ne soumettre que deux mois environ de données de surveillance de la sécurité des participants à l’étude, la période pendant laquelle les effets secondaires sont le plus susceptibles de se produire.

Pour une approbation complète, la FDA a exigé six mois de données de suivi. Les inspecteurs de la FDA ont également visité les usines où les vaccins sont fabriqués et examiné chaque étape du processus de production pour une assurance supplémentaire que les injections sont effectuées dans des conditions sûres et stériles.

Étant donné que les vaccins sont généralement administrés à des personnes par ailleurs en bonne santé, ils sont généralement soumis à un examen réglementaire plus approfondi que les autres produits médicaux, y compris les médicaments sur ordonnance. L’approbation complète signifie que le vaccin Pfizer porte désormais la plus forte approbation de la FDA en matière de sécurité et d’efficacité.

Moderna a également demandé une approbation complète, et Johnson & Johnson a déclaré qu’il espérait postuler plus tard dans l’année.

La photo de Pfizer est toujours disponible pour les 12 à 15 ans sous autorisation d’utilisation d’urgence. L’approbation complète ne s’applique pas non plus aux boosters. L’agence décidera séparément si une injection supplémentaire est nécessaire pour les personnes en bonne santé.

