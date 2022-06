Explication : que s’est-il réellement passé avec la panne d’Internet hier soir et qu’est-ce que Cloudflare ?

22 juin 2022 11:21:56 IST

Hier soir, près de la moitié de tous les sites Web sur Internet étaient inaccessible et affichaient l’erreur 500. L’erreur 500 se produit principalement en cas de problème avec le CDN ou les réseaux de distribution de contenu.

En conséquence, certains services et sites Web populaires tels que Discord, League of Legends, un certain nombre de sites Web d’actualités populaires et certains services de Google ont été interrompus.

De grandes parties d’Internet renvoient actuellement une erreur de serveur interne nginx 500 (je suppose que quelque chose ne va pas chez Cloudflare ou similaire), mais c’est définitivement mon préféré pic.twitter.com/cK5x49ZLiR – Neil Studd (@neilstudd) 21 juin 2022

d’hier panne d’internet a été principalement causée par une panne des serveurs de Cloudfare. La société de sécurité en ligne n’a pas tardé à identifier le problème et à le résoudre, en remettant ces services en marche, mais cela a duré quelques minutes chaotiques.

Plus de rapports de sites

❌ Coinbase

❌Service Google

❌ NordVPN

❌ ARK Survival a évolué

❌ Grindr

❌ Omegle – GhostfromTexas (@GhostfromTexas) 21 juin 2022

Selon le rapport d’incident de Cloudflare, le problème a été signalé vers 6 h 34 UTC, le problème a été identifié un peu plus de 20 minutes plus tard vers 6 h 57 et le correctif a été mis en œuvre vers 7 h 20.

Certains services majeurs qui ont été interrompus comprenaient Amazon Web Services et Google Services. Quiconque connaît le fonctionnement interne d’Internet d’aujourd’hui se rendra compte que près de 60 à 70 % de l’ensemble d’Internet est hébergé sur les serveurs d’Amazon et qu’AWS gère plus de 75 % du trafic Internet existant en une seule journée.

Toute perturbation affectant AWS et ses filiales perturbera une grande partie d’Internet.

L’écosystème crypto en particulier a été durement touché. Presque tous les principaux portefeuilles et échanges cryptographiques utilisent les services de Cloudflare.

Je dois aimer voir 95 % de l’écosystème crypto en panne à cause d’une panne de Cloudflare Très décentralisé ! Excellent travail les gars ! – Altcoin Psycho (@AltcoinPsycho) 21 juin 2022

Des plates-formes comme Coinbase utilisent le réseau, le proxy et la sécurité fournis par Cloudflare. Par conséquent, le marché de la cryptographie s’est encore plus effondréavec plusieurs utilisateurs incapables d’effectuer des transactions.

Des sources anonymes au sein de Cloudflare pensent que la raison pour laquelle leurs serveurs sont tombés en panne était qu’ils essayaient d’installer un correctif de mise à jour sur leurs systèmes de gestion de serveurs, ce qui ne s’est pas déroulé comme prévu et a provoqué une erreur.

Bien que Cloudflare n’ait pas tardé à s’en rendre compte et ait rapidement pris des mesures pour résoudre le problème, cela montre simplement à quel point l’infrastructure Internet moderne a été mal configurée pour que le serveur d’une entreprise tombe en panne, ce qui entraîne en gros 1/3 de l’Internet. vers le bas.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂