Explication : Pourquoi retirer le chargeur des boîtiers de smartphone est beaucoup plus insidieux que les gens ne le pensent

18 mai 2022 18:07:53 IST

Quand Apple a décidé de retirer la brique de charge de la boîte de leur smartphone, les gens et d’autres fabricants de smartphones comme Samsung et Xiaomi n’ont pas tardé à les ridiculiser, les qualifiant de gourmands, et à annoncer le fait que, contrairement à leurs concurrents, ils fournissent une brique de charge avec leurs téléphones.

Coupé à quelques mois plus tard, les fabricants de smartphones qui avaient autrefois appelé Apple de toutes sortes de noms, ont commencé à faire ou plutôt à copier exactement ce qu’Apple faisait.

Apple, Samsung, Xiaomi et toutes les autres entreprises qui disent que la raison pour laquelle ils n’incluent plus les chargeurs avec leurs téléphones est à cause de l’environnement, se livrent essentiellement à ce qu’on appelle le greenwashing.

Le greenwashing est la pratique consistant à commercialiser une entreprise ou une organisation pour qu’elle apparaisse plus respectueuse de l’environnement ou plus écologique (plus naturelle, plus saine, sans produits chimiques, recyclable, moins gaspilleuse de ressources naturelles…) alors qu’en pratique ses activités polluent l’environnement. Cela s’applique non seulement aux entreprises technologiques, mais à toutes sortes de fabricants.

Ce qui se passe réellement, c’est que parce qu’un client s’attend à ce que son nouvel appareil se recharge au rythme le plus élevé possible, et que les fabricants de smartphones améliorent les capacités de charge de leurs appareils d’année en année, les clients finissent par acheter le dernier chargeur, séparément, avec son propre emballage, et expédition.

Maintenant, les gens pourraient supposer que la raison pour laquelle Apple, Samsung, Xiaomi et d’autres de leur acabit pourraient abandonner les chargeurs est principalement d’obtenir quelques dollars grâce à l’augmentation des ventes de chargeurs. Cependant, c’est une lecture très superficielle de la situation. Les choses sont en réalité beaucoup plus insidieuses que cela. Voici pourquoi:

Revendre

La plupart d’entre nous échangeons nos anciens téléphones ou les revendons immédiatement lorsque nous passons à de nouveaux téléphones. En retirant le chargeur des nouveaux téléphones, des entreprises comme Apple et Samsung créent en quelque sorte un obstacle pour quelqu’un d’autre, qui serait un client potentiel d’occasion. À tout le moins, les fabricants essaient de pousser les clients d’occasion à leur acheter un tout nouveau chargeur. Il est aujourd’hui très difficile pour les gens d’acheter des téléphones d’occasion sans chargeur inclus dans la boîte ; normalement, les gens éviteraient un tel accord s’ils le pouvaient.

Booster les ventes d’écouteurs/casques sans fil

En affirmant qu’ils veulent réduire au maximum leurs boîtiers, les fabricants de smartphones ont également supprimé les écouteurs inclus qu’ils fournissaient auparavant. Oui, la plupart des nouveaux smartphones n’ont pas la prise jack 3,5 mm, mais cela ne les a pas empêchés de fournir une paire d’écouteurs USB-C. Les fabricants de smartphones ont maintenant une excuse pour retirer également ces écouteurs, puisqu’ils se sont déjà débarrassés des chargeurs. Et, si vous aviez le choix, préféreriez-vous acheter une paire d’écouteurs ou d’écouteurs Bluetooth, une paire utilisant l’USB-C ? Certains fabricants de smartphones créent même des forfaits combinés, dans lesquels vous achetez leurs derniers smartphones et vous obtenez une paire de leurs écouteurs TWS pour une fraction de leur coût d’origine.

Mécanismes de charge propriétaires

Apple n’est clairement pas fan de l’USB-C, du moins lorsqu’il s’agit de les implémenter sur leurs iPhones. Ils préféreraient de loin que vous chargiez vos iPhones avec le chargeur Magsafe. En plus d’être livré dans son propre emballage et tout, le Magsafe n’inclut même pas de brique de charge, donc même si vous devez l’utiliser, vous devrez acheter une brique de charge séparément.

Cela dit, les entreprises technologiques prennent des initiatives en faveur de l’environnement. Cependant, il ne serait pas sage de notre part de s’attendre à ce que ces initiatives se traduisent par des bénéfices. Comme toute autre entreprise régulière, les entreprises technologiques ne laisseront jamais l’occasion de gagner plus d’argent sous forme de ventes, même si c’est au détriment de la planète.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂