Explication : incendies de forêt intimidants et pourquoi les équipages peuvent mettre des mois à éteindre un incendie

À presque toutes les réunions communautaires sur les efforts de lutte contre les incendies dans l’ouest des États-Unis, les résidents veulent savoir pourquoi les équipes n’éteignent pas simplement les flammes pour sauver leurs maisons et les précieuses forêts qui les entourent.

Ce n’est pas si simple, disent les gestionnaires des feux de forêt, et les raisons sont nombreuses, certaines d’entre elles sont en cours depuis des décennies et liées au changement climatique. Le résultat cumulatif a été une augmentation des incendies de forêt gigantesques avec des comportements extrêmes et imprévisibles menaçant des communautés qui, dans certains cas, n’existaient pas il y a quelques décennies.

« Comment équilibrer ce risque pour permettre aux pompiers de réussir sans transférer trop de ce risque au public ? » a déclaré Evans Kuo, un commandant d’incident de «type 1» affecté aux incendies de forêt les plus importants et les plus dangereux du pays. « J’aimerais que ce ne soit pas le cas, mais c’est un jeu à somme nulle. »

Plus de 20 000 pompiers forestiers luttent contre quelque 100 grands incendies de forêt dans l’ouest des États-Unis. Leur objectif est le « confinement », ce qui signifie qu’une coupure de carburant a été construite autour de l’ensemble du feu à l’aide de barrières naturelles ou de lignes artificielles, souvent créées avec des bulldozers ou des équipes au sol avec des outils à main.

Les dates de confinement estimées pour certains feux de forêt qui brûlent actuellement ne sont pas avant octobre ou novembre.

Pourquoi si longtemps?

Une grande préoccupation est la sécurité. Kuo a déclaré que les habitants le suppliaient parfois d’envoyer des pompiers dans des zones où il savait qu’ils pourraient être tués.

« C’est une rupture d’accord », a-t-il déclaré lors d’un jour de congé après 18 jours consécutifs de quarts de travail de 5 heures du matin à 22 heures lors d’un incendie de forêt dans l’État de Washington. « Je ne mets pas les gens en danger. »

En fait, éteindre ces grands incendies, ou les qualifier de «contrôlés», nécessitera un temps froid combiné à de la pluie ou de la neige, dans des semaines pour de nombreux États.

« Je dirais de prier pour la pluie parce que c’est la seule chose qui va nous sortir de cette saison des incendies », a déclaré le forestier de l’État de l’Idaho, Craig Foss, au gouverneur républicain Brad Little et à d’autres responsables de l’État cette semaine lors d’une discussion sur l’incendie de forêt. saison.

Les feux de forêt ont-ils changé ?

Kuo combat les incendies de forêt depuis 30 ans avec le US Forest Service, passant la première partie de sa carrière en tant que pompier de première ligne avec des équipes au sol, l’épine dorsale de tout effort pour arrêter un incendie de forêt. À l’époque, les incendies de forêt de 150 milles carrés (390 kilomètres carrés) étaient rares. Maintenant, les flammes atteignent cinq fois cette taille et plus, devenant assez grandes pour créer leur propre temps.

« C’est en quelque sorte redéfinir ce qu’est la nouvelle normalité », a déclaré Kuo. « Nous obtenons ces méga-incendies. »

La suppression des incendies de forêt dans le passé joue-t-elle un rôle maintenant ?

Pendant une grande partie du siècle dernier, les pompiers ont surtout réussi à supprimer les incendies de forêt dans des écosystèmes qui ont évolué pour dépendre des incendies de forêt. Au début, les pompiers ont profité de forêts qui avaient déjà été périodiquement débroussaillées et débroussaillées par des incendies de forêt qui pouvaient se propager toutes les deux décennies. Mais avec la suppression des incendies, selon les experts, les broussailles et les débris se sont accumulés là où maintenant, les incendies de forêt peuvent s’étendre jusqu’aux branches et à la cime des grands arbres, créant des incendies de forêt géants qui tuent des échantillons entiers d’une forêt.

Comment la sécheresse a-t-elle affecté la suppression des feux de forêt?

En plus de la suppression des incendies, il y a eu plusieurs décennies de sécheresse dont les études sont liées au changement climatique causé par l’homme. Cela est exacerbé par le temps chaud et sec de cette année, entraînant une teneur en humidité historiquement faible dans les forêts qui sont devenues sèches.

« Nos districts de protection voient des conditions beaucoup plus chaudes et sèches que la normale, créant des carburants historiquement secs », a déclaré Dustin Miller, directeur du département des terres de l’Idaho.

Ces combustibles secs permettent aux incendies de forêt de se propager plus rapidement. Lors d’incendies importants, les braises peuvent jaillir pour déclencher des feux ponctuels de l’autre côté des barrières naturelles telles que les rivières. Parfois, les feux ponctuels peuvent faire courir aux pompiers le risque d’être piégés par les flammes devant et derrière eux.

Miller a déclaré que l’État ferait probablement face à des coûts de 100 millions de dollars pour lutter contre les incendies cette année sur des terres que l’État est chargé de protéger, qui sont principalement des forêts domaniales, mais comprennent également des forêts fédérales et privées.

Qu’en est-il des maladies et des infestations d’insectes?

Les infestations de maladies et d’insectes dans les arbres dont les défenses ont été affaiblies par la sécheresse ont conduit à des épidémies à l’échelle de la forêt qui ont tué des millions d’arbres dans l’ouest des États-Unis. Ces arbres morts, appelés chicots, deviennent du carburant pour les incendies de forêt tout en représentant un danger accru pour les pompiers qui peuvent être touchés par la chute de branches ou les arbres instables eux-mêmes.

Est-ce que plus de maisons dans les zones sauvages sont un problème?

Les maisons construites dans ce que les pompiers appellent l’interface forêt-urbain posent des problèmes particuliers aux pompiers, en imposant généralement de nombreux pompiers à la protection de la structure plutôt que de les faire engager activement un incendie de forêt.

« Nous basons notre stratégie et nos tactiques sur la protection des valeurs à risque », a déclaré Kuo. « Maisons, lotissements, tours de communication, gazoducs, voies ferrées et routes, lignes de transmission. »

Il a déclaré que les maisons construites avec un espace défendable aidaient. Plus de personnes dans les zones forestières, ainsi que de personnes se recréant, ont conduit à davantage d’incendies de forêt d’origine humaine. Le National Interagency Fire Center de Boise affirme que les humains sont à l’origine d’environ 87 % de tous les incendies de forêt chaque année.

Y a-t-il suffisamment de pompiers ?

Le pays compte un peu plus de 20 équipes d’intervention de type 1 pour gérer les plus grands incendies de forêt du pays, et Kuo et ses collègues de ces équipes, comme à peu près tous les autres postes de lutte contre les incendies cette année, sont en nombre insuffisant.

Lui et son équipe ont accepté de travailler plus longtemps que leur quart de travail de 14 jours sur l’incendie de Washington pour s’assurer qu’une autre équipe de type 1 serait disponible.

Un autre problème est l’allongement de la saison des feux de forêt, ce qui signifie que de nombreux pompiers saisonniers partent pour l’école bien avant la fin de la saison des feux de forêt.

Josh Harvey, chef du bureau de gestion des incendies du Lands Department, a déclaré qu’environ 30% des pompiers de l’État retournent à l’école. Dans l’ensemble, Harvey a déclaré qu’il y avait eu une pénurie généralisée de pompiers, de camions de pompiers et de soutien logistique, et que l’État ne pouvait plus compter sur l’aide des États voisins ou des partenaires fédéraux.

Il y a même eu des pénuries occasionnelles de carburéacteur pour les bombardiers retardateurs dans certains États.

« Nous n’avons jamais rien vu de tel auparavant », a déclaré Harvey. « Nous vivons et faisons l’histoire du feu en ce moment. »

