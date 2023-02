Explication du retour de l’Amour dans « You » – saison 4 partie 2

Récemment, la bande-annonce du saison 4 partie 2 de « You » et, en plus de poursuivre le conflit des « Le meurtrier mange les riches », a également montré le retour de l’un des personnages des épisodes précédents. Et c’est que les images montraient Love Quinn interagissant avec Jo Est-il revenu d’entre les morts ?

La dernière saison de la La série Netflix est située en Angleterre, où le protagoniste s’est échappé après avoir tué sa femme et simulé sa propre mort. En outre, a pris la nouvelle identité de Jonathan Moore. Cependant, il ne pourra pas vivre sereinement comme professeur de littérature comme il le pensait, car Une nouvelle menace a émergé et cette fois, ce n’est pas lui..

Dans les cinq premiers épisodes, il a été révélé que Rhys était celui qui avait choisi comme cibles membres de votre nouveau groupe d’amis. Bien qu’il ne semble pas vouloir lui faire de mal, mais être son allié, sa demande de tuer Roald pas au goût de Joe.

Il la bande-annonce de la deuxième partie est sortie le 15 février 2023 et a montré que le caractère de Penn Badgley Il n’a pas l’intention de rester les bras croisés. Cependant, dans le processus il rencontrera l’Amour, quelle sera l’importance de son retour ?

À QUOI SERA LE RETOUR DE L’AMOUR DANS « YOU » SAISON 4 PARTIE 2 ?

Dans la bande-annonce de la partie 2 de la quatrième saison de « You », Victoria Pedretti est revenue pour redonner vie à Lovece qui est ironique compte tenu de sa fin fatale dans la tranche précédente.

D’après le peu que nous pouvons voir, elle est assis dans la cage qui avait une grande importance dans les premières saisons et où Joe a longtemps retenu ses victimes en captivité.

Elle tient ce qui semble être le livre que rhys a écrit et quand elle voit son ex-mari entrer, elle lui dit « Bonjour Joe”.

L’apparition de Love Quinn dans la saison 4 de « You » (Photo : Netflix)

Love sera-t-il vraiment de retour sur « You » ? La réponse n’est toujours pas claire. Certains pensent que Love a survécu d’une manière ou d’une autre et s’est maintenant associé à Rhys pour se venger de Joe. D’un autre côté, ne peut pas être un souvenircar il détient le livre du nouveau méchant.

Le plus probable c’est une hallucinationce qui indique qu’il commence à perdre la tête, ou une sorte de fantôme Aidez-le à comprendre comment tuer le tueur.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « YOU » SAISON 4 PARTIE 2