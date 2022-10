Explication du « changement » de Daemon Targaryen et de sa nouvelle relation avec Rhaenyra dans « La Maison du Dragon »

Après est la première du finale de la première saison de « House of the Dragon » (« La maison du dragon »), de nombreux téléspectateurs sont encore choqués par la surprenante dixième épisode de la préquelle de « Game of Thrones ».

En ce sens, des événements tels que la naissance douloureuse de Visenya Targaryensle cadeau qu’il lui a fait Haute tour d’Alicent un Rhaenyra Targaryen et la mort brutale de Lucerys Velaryon Ils ont fait l’objet de débats sur divers réseaux sociaux.

De cette façon, de nombreux internautes ont également fait référence à un scène controversée présenté dans ce chapitre, où l’on observe Démon Targaryen pendre la fille de Viserys I.

Bien que le personnage ait tué sa première femme, Rhéa Royceet décapité à Vaemond Velaryon pour insulter Rhaenyra, son dévouement à sa famille avait été une qualité qui le caractérisait. Cependant, pour certains utilisateurs de plateformes numériques, ce n’est plus le cas.

Mais, C’est certain ça ? Ensuite, découvrez ce que Explication du « changement » de Daemon Targaryen et sa nouvelle relation avec Rhaenyra Targaryen dans la série de HBO Max « Maison du Dragon ».

LA SCÈNE CONTROVERSÉE ENTRE DAEMON ET RHAENYRA TARGARYEN

Après Rhaenyra révélé son intention d’analyser les conditions de paix présentées par Alicent la tour, Démon montrer leur désaccord lors d’une réunion du conseil de les Noirs.

Immédiatement, la reine nouvellement couronnée demande à ses alliés de quitter la pièce et elle se retrouve seule avec son mari. C’est là qu’il lui demande de se battre pour récupérer son droit d’aînesse. Cependant, la jeune femme lui dit que son devoir va au-delà Trône de fer.

Elle fait référence à la Chanson de glace et de feu, celui que son père lui a expliqué. Sans savoir de quoi tu parles, Démon s’accroche à Rhaenyra et il précise qu’il n’est pas d’accord avec elle, car il entrave ses plans de vengeance.

Rhaenyra Targaryen est pendue par Daemon dans le final de la première saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

POURQUOI DAEMON A PENDU RHAENYRA TARGARYEN ?

écouter Rhaenyrail est clair que Démon ne partage pas l’idée que le rêve de Aegon donne le pouvoir à Targaryen. Pour lui, la conquête à travers ses dragons est la chose la plus importante et non l’idée d’unir le royaume contre un ennemi commun.

Aussi cette réaction violente peut être basée sur le ressentiment de Démon face à une histoire Viserys I ne lui a jamais dit. Cela confirmerait que son frère ne l’a jamais considéré comme un successeur ou comme quelqu’un qui devrait connaître ce secret sur l’avenir de sa dynastie.

En suivant cette ligne, voici ce que showrunner Comté de Ryan un Variété: « Il aimait profondément son frère et lui faisait confiance, malgré tous les problèmes qu’ils avaient, mais Viserys jamais partagé ça avec lui Chanson de glace et de feu). gardé à Démon mal informé. Cela le casse tout simplement. Démon au lieu de réagir avec deuil ou tristesse, comme il le fera plus tard, il réagit avec colère et s’en prend à Rhaenyra”.

Daemon Targaryen lors de l’épisode 10 de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

De même, à Démon l’a toujours dérangé la « faiblesse » de Viserys I et, voyant que sa femme agit de la même manière, accroche également la mémoire de son défunt frère. Jusqu’à présent, le prince a atteint ses objectifs par la violence, il ne comprend donc pas la raison de la retenue de ses proches.

Puis, il se montre désespéré par le manque d’action. Il est essentiel pour lui que Rhaenyra « réagir » et Commencer le Danse des dragons.

« C’est un moment qui, je pense, est surprenant et choquant pour Démon en tant que personnage, mais je pense aussi que c’est l’une de ces choses auxquelles nous nous sommes préparés tout au long de la saison. Démon, bien que très charismatique, profondément intéressant et complexe en tant que personnage, est capable d’atteindre beaucoup d’obscurité. Il jette un coup d’œil (cette obscurité) un peu à la surface « ajoutée comté.

Daemon Targaryen (Matt Smith) et Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) dans le season finale de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

DAEMON TARGARYEN VRAIMENT « CHANGÉ » ?

Cette réaction de Démon Targaryen dans la série semble suggérer que le personnage a toujours été violent. Cependant, il a su contrôler sa colère contre Rhaenyra et ses fils dans des circonstances antérieures, parce qu’il s’était caractérisé par son dévouement envers sa famille.

Bien que dans les livres George RR Martin Aucun acte de violence n’a été signalé. Démon contre sa troisième épouse, le Production HBO Cela montre que, dans une situation désespérée et furieuse, il est même capable d’attaquer quelqu’un d’aussi important pour lui.

Daemon Targaryen est joué par l’acteur Matt Smith dans « House of the Dragon » (Photo: HBO)

LA NOUVELLE RELATION ENTRE DAEMON ET RHAENYRA TARGARYEN

Il sera intéressant de savoir quelles seront les conséquences de ces actions dans la deuxième saison de la série. La dernière fois que nous avons vu ces personnages ensemble, c’était quand Démon révélé à Rhaenyra la mort tragique de son fils Lucerysce qui déclencherait le début du conflit bélico.

Le premier-né de Viserys I elle est pleinement consciente de la nature de son mari, il est donc probable qu’elle ne sera pas surprise par les futurs crimes de guerre qu’il commet ou par les éventuelles tromperies dont il est responsable.

Enfin, la guerre pourrait les chasser, mais ils savent tous les deux que le alliance politique de leur mariage est la clé du côté de la Noirs.