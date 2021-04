Explication du canular de la «  Journée nationale du viol  » du 24 avril sur TikTok

Les utilisateurs de TikTok ont ​​averti leurs abonnés d’une nouvelle tendance inquiétante dans laquelle les hommes déclarent que le 24 avril est la Journée nationale du viol.

L’application a été la force motrice de l’activisme politique des jeunes ces dernières années, de sorte que son influence sur les adolescents rend cette tendance encore plus terrifiante car elle cherche à banaliser les agressions sexuelles et constitue une menace pour les jeunes en ligne et dans la vie réelle.

La tendance est-elle un canular ou les femmes devraient-elles vraiment s’inquiéter?

Pourquoi le 24 avril est-il à la mode sur TikTok en tant que « Journée nationale du viol »?

Selon les utilisateurs de l’application et une image d’une publication largement partagée sur les réseaux sociaux, la tendance terrifiante du 24 avril a commencé lorsque six hommes ont déclaré que ce serait la «journée nationale» des agressions sexuelles.

Le message indique que ces hommes ont faussement prétendu que l’agression sexuelle était légale à ce jour, fournissant des conseils sur la façon de commettre de tels crimes.

Au fur et à mesure que cette tendance se répandait sur les réseaux sociaux, de nombreuses femmes ont rapidement averti leurs abonnés de rester en sécurité et d’éviter de sortir le 24 avril si possible.

Un porte-parole de TikTok a nié l’existence des vidéos originales. Ils ont également affirmé l’engagement de l’entreprise à contrôler les références d’agression sexuelle sur l’application.

« Assurer la sécurité de notre communauté est notre priorité, et nous ne tolérons aucun contenu qui promeut ou glorifie des actes sexuels non consensuels, y compris le viol et les agressions sexuelles », a déclaré le porte-parole. « Bien que nous n’ayons trouvé aucune preuve sur notre plate-forme de vidéos liées à ce sujet, notre équipe de sécurité reste vigilante et nous supprimerons le contenu qui enfreint nos politiques. »

Cependant, que les vidéos originales promouvant cette journée troublante existent ou non, la peur que cette tendance a suscitée chez les femmes est réelle.

Une mère s’est adressée à TikTok pour lui dire qu’elle avait retiré sa fille de l’école après que plusieurs garçons de sa classe aient fait des «blagues» sur les agressions sexuelles sur des filles le 24 avril.

Elle a déclaré que plusieurs parents avaient déjà récupéré leurs filles pour la même raison et avaient déposé des plaintes auprès de l’administration.

La pression exercée sur les filles et les femmes pour qu’elles restent à l’intérieur et changent leur vie le 24 avril ne fait qu’ajouter à la peur que les femmes sont déjà confrontées quotidiennement lorsqu’elles sortent seules.

De même, cela fait de la prévention des agressions sexuelles un fardeau pour les femmes au lieu de punir les personnes engagées dans cette tendance en ligne.

Aux États-Unis, 60% des utilisateurs de TikTok ont ​​entre 16 et 24 ans.

Ce groupe impressionnable a le pouvoir de changer la culture du viol pour les générations futures.

Avril est le mois de la sensibilisation aux agressions sexuelles, ce qui est probablement une autre raison troublante pour laquelle cette tendance est apparue en ce moment.

Que tout soit ou non un canular, une tendance virale qui cherche soit à créer des victimes, soit à se moquer et à terrifier les filles et les femmes détourne l’attention de la sensibilisation et de l’honneur des survivants, perpétuant plutôt le traumatisme et la revictimisation.

Les «blagues» sur les agressions sexuelles ne sont pas des blagues.

Beaucoup n’ont pas tardé à affirmer que même si elles existaient, les premières vidéos n’étaient que des «blagues» et que le concept de la Journée nationale du viol n’a jamais été censé être pris au sérieux.

Mais vu la prolifération de ces vidéos, cela n’a plus d’importance.

Les femmes et les personnes les plus vulnérables aux agressions sexuelles ne peuvent se permettre de ne pas prendre cette tendance au sérieux en raison de la menace qu’elle représente pour elles.

Dans un TikTok supprimé depuis, un autre utilisateur a expliqué: «Il y a un mélange de personnes qui semblent prétendre que c’est une blague et un tas d’autres personnes qui essaient de dire que c’est très, très réel. Donc, par prudence, je pense que tout le monde doit simplement essayer de rester à la maison. «

Le fait que le 24 avril présente ou non un risque d’agression sexuelle plus élevé que tout autre jour n’est pas pertinent. La peur et le traumatisme que cette tendance a suscités sont suffisamment débilitants pour que quiconque s’en inquiète.

Selon certaines estimations, une femme est violée toutes les deux minutes quelque part aux États-Unis.

Cela se produit chaque jour parce que nous enseignons aux agresseurs que l’agression sexuelle peut être une blague ou une tendance virale, tandis que nous enseignons aux survivants que leur peur est injustifiée et n’a pas d’importance.

Comment signaler les vidéos TikTok faisant la promotion du 24 avril comme Journée nationale du viol

Si vous voyez un contenu qui semble promouvoir ou soutenir cette fausse «Journée nationale du viol», assurez-vous de le signaler, puis de bloquer le créateur afin que la tendance ne se propage pas davantage.

Ce contenu peut être très déclencheur pour les victimes d’agression sexuelle afin que nous puissions les protéger en mettant fin à cette tendance et à toute autre vidéo qui semble se moquer ou promouvoir une agression sexuelle, du harcèlement ou de la violence.

Pour signaler des vidéos sur TikTok, cliquez sur la flèche sous la fonction de commentaire en bas à droite de n’importe quelle vidéo. Ensuite, sélectionnez l’icône en forme de drapeau intitulée « rapport ».

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de harcèlement, d’agression et / ou d’abus sexuels, vous n’êtes pas seul. Visitez RAINN.org pour obtenir des ressources ou appelez le 1-800-656-HOPE (4673).

