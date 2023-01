Explication des cartes dans « Alice in Borderland »: chacun des costumes de la saison 2

Les jeux de cartes ne sont pas inconnus de la plupart des gens, mais « Alice in Borderland » leur a donné un sens complètement différents en en faisant le centre de leurs concours de survie. La série Netflix sur jeunes transportés à une étrange version de tokyo terminée La première livraison en remplissant toutes les cartes numérotées et la saison 2 a pris un nouveau tournant.

Cette action en direct est basée sur le Le manga éponyme de Haro Aso, qui a introduit ce genre de thriller sur la conservation. Au cours de la première saison, qui a débuté en décembre 2020, nous avons vu Arisu et le reste des gars (au moins certains d’entre eux) surmonter les jeux de cartes de 1 à 10.

Pour cette raison, la deuxième tranche devait introduire le niveau suivant : les cartes avec des visages, c’est-à-dire J, Q et K, qui représentent des princes, des reines et des rois.

Si les chiffres représentent la difficulté des jeux, les couleurs ont aussi leur propre signification et nous vous l’expliquons ci-dessous.

QUE SIGNIFIE CHAQUE SUITE DES CARTES DANS « ALICE IN BORDERLAND »

« Alice in Borderland » utilise des cartes à jouer classiques pour ses jeux, ils ont donc quatre couleurs différentes : pique, trèfle, carreau et cœur. Chacun d’eux représente un type de jeu auquel ils devront faire face, quelque chose qu’ils montrent depuis les défis de la première saison.

1. Les piques représentent des jeux physiques

Les cartes avec le symbole de pique représentent des jeux qui nécessitent des compétences ou de la force physique. Il peut s’agir de combats, de résistances, d’obstacles ou d’évasion de dangers.

Un exemple était lorsque Lisa a affronté la reine de pique, également connue sous le nom de pique, dans le jeu appelé « Checkmate » dans la saison 2. Il s’agissait de deux équipes et chacune devait rassembler autant de membres que possible. Pour cela, l’endurance et la vitesse étaient nécessaires.

Autre exemple dans le jeu des Épées, qui consistait à le tuer avant la fin du temps imparti, sinon tout le monde mourrait.

La reine de pique a mené le jeu de « Checkmate » dans la saison 2 de « Alice in Borderland » (Photo : Netflix)

2. Les trèfles représentent les jeux d’équilibre

Les cartes de club représentent des jeux d’équilibre, c’est-à-dire qu’elles nécessitent un travail d’équipe pour survivre. Le but de chacun de ces jeux est d’instaurer la confiance et la coopération entre les joueurs, sinon tout le monde mourra.

Un exemple est celui dirigé par l’un de nos citoyens préférés, le roi des clubs, anciennement appelé Kyuma. « Osmose » impliquait que chaque équipe devait obtenir plus de points que l’autre, cela a été réalisé avec les joueurs absorbant ceux de leurs adversaires.

3. Les diamants représentent les jeux de l’intellect

Les cartes diamant représentent des jeux qui nécessitent l’utilisation de l’intellect ou de la ruse. Ils consistent généralement en des preuves logiques, mathématiques, de rationalité et de probabilité.

Un exemple de la saison 2 est le « Beauty Pageant » organisé par le King of Diamonds, qui consiste à se rapprocher le plus possible du nombre moyen, sinon vous laisseriez tomber de l’acide sur la personne.

Le roi de diamant s’est sacrifié lors du match contre Chishiya dans la saison 2 de « Alice in Borderland » (Photo : Netflix)

4. Les cœurs représentent les jeux d’esprit

Enfin, les jeux les plus difficiles étaient ceux de cartes avec des cœurs, non pas parce qu’ils demandaient beaucoup d’efforts physiques, mais parce que les participants devaient être psychologiquement forts. Ils consistent généralement en des tests qui nécessitent la confiance ou la perte de confiance (trahison).

Le plus grand exemple est probablement celui de la reine de cœur appelée « Croquet ». Même si cela semblait être le sport habituel, le joueur a en fait pensé à le faire abandonner.