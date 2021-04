Explication de toutes les théories sur Happier Than Ever de Billie Eilish

Billie Eilish est blonde et prête à sortir son nouveau single et son nouvel album. Voici tout ce que nous savons à leur sujet jusqu’à présent.

Billie Eilish est de retour avec une nouvelle coiffure (elle est blonde), une nouvelle chanson (‘Happier Than Ever’) et un nouvel album arrive (enfin!).

L’année dernière (22 décembre), Billie Eilish a taquiné sur Instagram qu’elle changerait de cheveux et entamerait une nouvelle ère en 2021. Les fans ont ensuite proposé des théories détaillées selon lesquelles Billie portait une perruque aux Grammys cette année pour cacher le fait que elle avait teint ses cheveux et ils avaient raison. Billie a posté plus tard une photo de ses nouveaux cheveux blonds et a taquiné: « les choses arrivent ».

Maintenant, nous avons le premier aperçu de la nouvelle ère – un extrait d’une nouvelle chanson intitulée «Happier Than Ever». Dans cet esprit, voici tout ce que nous savons sur ‘Happier Than Ever’ jusqu’à présent, y compris la date de sortie, les paroles, les théories et son nouveau compte mystérieux TikTok.

Quand sortira « Happier Than Ever » de Billie Eilish?

Quelle est la date de sortie de Billie Eilish « Happier Than Ever »?

Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de date de sortie officielle pour «Happier Than Ever». Hier (26 avril), Billie s’est rendue sur Instagram pour partager le premier teaser officiel de la chanson et de son visuel. Dans la vidéo, Billie peut être vue assise dos à la caméra dans un fauteuil avant de se retourner et de regarder le spectateur directement dans les yeux avec sa nouvelle coupe de cheveux blonde.

Étant donné que Billie a déjà commencé à le taquiner, il pourrait baisser dès ce vendredi (30 avril).

De quoi parlent les paroles de «Happier Than Ever» de Billie Eilish?

Dans le court extrait de ‘Happier Than Ever’ que nous avons entendu jusqu’à présent, Billie chante: « Quand je suis loin de toi / je suis plus heureux que jamais. » Discuter de la chanson en elle Le monde est un peu flou documentaire, Billie a déclaré: « La chanson entière ne ressemble plus à rien de spécifique, même ce qu’ils ont fait, vous n’êtes tout simplement pas heureux d’être avec eux. Je ne peux même pas l’expliquer. »

En d’autres termes, il semble que Billie chante pour se rendre compte qu’elle est malheureuse dans une relation. Il a peut-être été inspiré par son ex-petit ami Q.

Est Plus heureux que jamais le nom du nouvel album de Billie?

Billie n’a pas encore confirmé le nom de son deuxième album, mais elle a créé un nouveau compte TikTok appelé @happierthanever et il semble probable que le compte confirme que son nouveau projet est nommé Plus heureux que jamais. De nombreux artistes, y compris Ariana Grande, ont tendance à créer des comptes de médias sociaux distincts pour promouvoir leurs albums.

Peut-être plus intéressant encore, les fans ont proposé une théorie selon laquelle Billie a déjà commencé à taquiner la tracklist. Dans une interview accordée à 45secondes.fr en 2019, Billie a déclaré: « J’aime vraiment quand les albums sonnent comme une phrase » et ses récents singles forment tous une phrase. «Mon avenir» (est) «Tout ce que je voulais» «Par conséquent, je suis» «Plus heureux que jamais».

Les pistes 1 à 4 de Plus heureux que jamais être «Mon avenir», «Tout ce que je voulais», «Par conséquent, je suis» et «Plus heureux que jamais»?

Nous devrons attendre que Billie en révèle plus pour plus de détails, mais nous vous tiendrons au courant de toutes les mises à jour.

