Explication de l’oeil bleu d’Aemond Targaryen dans « La Maison du Dragon »

quand tout le monde pensait qu’il fin de « La Maison du Dragon » (« La maison du dragon » en espagnol) mettrait l’accent sur les Noirsl’une des dernières scènes a surpris le public avec l’apparition de Aemond Targaryens. Au milieu de la discussion, il a révélé qu’un de ses yeux était devenu bleu, ce qui soulevait de nombreuses questions et ici on va vous l’expliquer.

A la fin de la série, Lucerys Velaryon est allé à Storm’s End pour convaincre Lord Borros Baratheon de rejoindre les côtés de Rhaenyra Targaryen. Cependant, à son arrivée, il fut surpris de constater que vhargar et son cavalier était arrivé avant lui.

Inévitablement, une dispute éclata entre les princes, car Aemond a décidé de réclamer son neveu pour lui avoir fait perdre un œil. Pour créer encore plus de drame, il a retiré le patch qu’il portait de l’épisode 8.

Au lieu d’une cicatrice, cela montrait que il avait un oeil complètement bleul, qui a rappelé à beaucoup look caractéristique des Marcheurs Blancs. Ensuite, nous les expliquerons.

Aemond Targaryen a obtenu l’alliance avec Borros Baratheon en lui proposant d’épouser l’une de ses filles dans l’épisode 10 de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

POURQUOI AEMOND TARGARYEN A-T-IL UN ŒIL BLEU DANS « MAISON DU DRAGON » ?

Ne vous inquiétez pas, Aemon Targaryen ne devient pas un marcheur blanc. Lorsque Lucerys Velaryon a coupé son jeune œil, il n’y avait aucun moyen de le récupérer, il a donc dû être retiré.

À sa place, a décidé de mettre un faux œil en saphir, quelque chose de différent et qui est venu donner un aspect sinistre. Cependant, illa plupart du temps il utilisait son patch et la pièce est rarement mentionnée dans « Fire and Blood », le livre sur lequel la série est basée.

On peut en déduire que son intention était de surprendre Luke et lui rappeler ce qu’il lui a pris. Par conséquent, il insiste alors sur le fait qu’il doit payer la dette avec l’un de ses yeux.

Malheureusement, leur farce et leur intimidation se sont terminées en tragédie lorsque Vhagar tué Arrax et son cavalier, Lucerys, en une seule bouchée.

Y A-T-IL QUELQU’UN D’AUTRE QUI A EU UN ŒIL DE SAPHIR ?

Dans l’univers « A Song of Ice and Fire », Ce n’est pas la première fois que quelqu’un utilise un saphir pour remplacer des yeux manquants.. Au cours de l’ère des héros, il y avait un guerrier légendaire connu sous le nom de Ser Symeon Star-Eyes (qui se traduit par « yeux étoilés »).

Il n’en avait pas remplacé un, mais deux des yeux qu’il avait perdus au combat. L’histoire est basée sur des chansons, donc on ne sait pas avec certitude si cela s’est passé canoniquement, mais il se peut que Aemond Targaryen s’est inspiré de cette légendepuisqu’il prétendait également être un grand épéiste.