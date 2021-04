Explication de la signification des paroles de Your Power de Billie Eilish

Que signifient les paroles de Billie Eilish Your Power? Voici tout ce que vous devez savoir sur la chanson.

Billie Eilish est de retour avec un nouveau single pour la démarrer officiellement Plus heureux que jamais ère … mais de quoi parlent ses paroles ‘Your Power’?

Plus tôt cette semaine (27 avril), Billie Eilish s’est rendue sur Instagram pour partager le Plus heureux que jamais art et confirme que l’album sort le 30 juillet. Elle a écrit: « MON NOUVEL ALBUM » Happier Than Ever « SORTIE LE 30 JUILLET! » Billie a également expliqué: « C’est ma chose préférée que j’ai jamais créée et je suis tellement excitée et nerveuse et EAGER pour que vous l’entendiez. Je ne peux même pas vous le dire. »

Parallèlement à l’annonce, Billie a révélé qu’elle sortirait un nouveau single intitulé « Your Power » et il est maintenant disponible.

De quoi parlent les paroles de Billie Eilish Your Power?

Paroles de Billie Eilish Your Power: Signification expliquée. Image: chambre noire

«Your Power» est une ballade puissante dans laquelle Billie chante sur les gens qui profitent des autres dans leurs relations. Dans le refrain, Billie chante: « Essaye de ne pas abuser de ton pouvoir » et, dans le premier couplet, elle chante: « Elle a dit que tu étais un héros / Tu as joué le rôle / Mais tu l’as ruinée et tu n’agis pas comme ça etait dur ».

On ne sait pas si la fille à laquelle Billie fait référence est elle-même, mais dans le deuxième couplet, elle chante sa propre expérience: « Je pensais que j’étais spéciale / Tu me fais sentir comme si c’était de ma faute si tu es le diable / J’ai perdu ton appel / Est-ce que cela vous permet de garder le contrôle / Pour que vous la gardiez dans une cage « .

Billie a co-écrit «Your Power» avec son frère FINNEAS avec le reste des chansons de Happier Than Ever. «Your Power» est maintenant le troisième single du projet, après «My Future», que Billie a sorti en juillet dernier, et «Donc je suis», que Billie a sorti en novembre dernier.

Billie Eilish – ‘Your Power’ paroles

REFRAIN

Essayez de ne pas abuser de votre pouvoir

Je sais que nous n’avons pas choisi de changer

Vous ne voudrez peut-être pas perdre votre pouvoir

Mais avoir c’est si étrange

VERSET 1

Elle a dit que tu étais un héros

Tu as joué le rôle

Mais tu l’as ruinée en un an et tu n’agis pas comme si c’était dur

Et tu as juré que tu ne savais pas

Je me demande pourquoi tu n’as pas demandé

Elle dormait dans ses vêtements

Mais maintenant, elle doit aller en classe

PRÉ-CHOEUR

Comment oses-tu?

Et comment as-tu pu?

Vous sentirez-vous mal seulement quand ils le sauront?

Si tu pouvais tout reprendre

Voudriez-vous?

REFRAIN

Essayez de ne pas abuser de votre pouvoir

Je sais que tu n’as pas choisi de changer

Vous ne voudrez peut-être pas perdre votre pouvoir

Mais je sais que c’est étrange

VERSE 2

Je pensais que j’étais spécial

Tu me fais sentir comme si c’était de ma faute tu es le diable

J’ai perdu ton appel

Est-ce que cela vous garde en contrôle

Pour que tu la gardes dans une cage

Et tu jures que tu ne savais pas (je ne savais pas)

Tu as dit que tu pensais qu’elle avait ton âge



PRÉ-CHOEUR

Comment oses-tu?

Et comment as-tu pu?

Te sentiras-tu mal seulement si cela s’avère

Ils veulent tuer votre contrat

REFRAIN

Essayez de ne pas abuser de votre pouvoir

Je sais que tu n’as pas choisi de changer

Vous ne voudrez peut-être pas perdre votre pouvoir

Mais je sais que c’est étrange

.

