Explication de la signification des paroles de Deja Vu d’Olivia Rodrigo

De qui parlent les paroles de Deja Vu d’Olivia Rodrigo? Voici tout ce que vous devez savoir sur la chanson.

Olivia Rodrigo est de retour avec un nouvel hymne et les fans vivent déjà pour ses paroles ‘Deja Vu’, mais que signifient-elles réellement?

En début d’année (7 janvier), Olivia Rodrigo s’est transformée d’une High School Musical: The Musical: La série actrice dans l’une des plus grandes popstars de la planète. Les gens du monde entier se sont connectés à son premier single «Permis de conduire» et au prétendu triangle amoureux qui se cache derrière. La chanson à succès a immédiatement atteint le sommet des charts et battu plusieurs records.

Maintenant, Olivia est de retour avec son deuxième single en tant qu’artiste solo et la signification de ses paroles « Deja Vu » est tout aussi emblématique.

Que signifient les paroles de Deja Vu d’Olivia Rodrigo?



Olivia Rodrigo Deja Vu paroles: Signification expliquée. Image: Jason Mendez / Getty Images, Geffen Records

Les paroles de ‘Deja Vu’ voient Olivia Rodrigo chanter sur une relation et, tout comme ‘Drivers License’, elles sont incroyablement évocatrices et relatables. Elle chante: « Promenades en voiture à Malibu / Glace à la fraise, une cuillère pour deux / Nous échangeons des vestes / Riant de la taille que cela vous fait. » On ne sait pas si Olivia chante à propos de la même personne que «Permis de conduire» ou de quelqu’un d’autre.

Déjà vu signifie littéralement «déjà vu» en français et c’est une expression courante qui est utilisée en anglais pour décrire le sentiment que vous ressentez lorsque vous sentez que vous avez vécu quelque chose qui vous arrive maintenant avant.

Parlant de la chanson, en elle bulletin, Olivia a déclaré: « J’ai écrit cette chanson avec mon ami Dan Nigro (le co-auteur de ‘Drivers License’) l’automne dernier et je suis vraiment ravie de la partager enfin avec vous tous. C’est très différent des paroles de ‘Drivers License’. , musicalement et mélodiquement, ce qui est très excitant pour moi. «

Lisez toutes les paroles de Olivia Rodrigo Deja Vu ci-dessous.

Olivia a également dit Radio de chaleur, « J’ai choisi ce single en septembre [2020] … Donc cela m’a en quelque sorte soulagé la pression du suivi du «permis de conduire» puisque nous l’avions prévu si longtemps à l’avance. Mais ce n’est certainement pas comme « Permis de conduire: du tout, ce dont je suis vraiment content ».

Elle a poursuivi: « Je ne voulais pas me classer dans cette catégorie de trucs de ‘ballade triste’. C’est définitivement un peu différent et un peu bizarre. J’espère vraiment que les gens l’aimeront. Même si ce n’est pas le cas, c’est cool aussi parce que j’ai adoré le faire. «

Olivia Rodrigo – Deja Vu paroles

VERSET 1

Balades en voiture à Malibu

Glace à la fraise, une cuillère pour deux

Nous échangeons des vestes

Rire à quel point il te paraît petit

Le reste des paroles de la chanson sera confirmé lors de sa sortie à 17h00 (heure de Paris) aujourd’hui.

