Explication de la saison 1 de Sea of ​​Thieves – Un abonnement gratuit avec de nouveaux défis et récompenses

Quand j’ai entendu ça pour la première fois Mer des voleurs allait avoir un abonnement de saison, j’étais un peu inquiet. Il est devenu très courant pour les jeux de tous types et de toutes tailles d’introduire des passes de saison et des passes de combat payants qui obligent le joueur à jouer tous les jours de peur de manquer des articles et des cosmétiques exclusifs.

Bien que ce soit un peu le cas dans Sea of ​​Thieves, les 100 objets exclusifs et récompenses du Season Pass sont totalement gratuits. Si vous voulez 11 objets exclusifs supplémentaires, vous pouvez acheter le Plunder Pass, mais cela est facultatif.

Cela signifie que les joueurs occasionnels qui ne dépensent pas d’argent ne se sentiront pas obligés d’acheter le pass ou de jouer tous les jours pour obtenir les récompenses. C’est un excellent mouvement de Rare – cela encourage les gens à se connecter et à essayer différentes parties du jeu pour relever des défis sans en faire une corvée.

Tout ce qui concerne le Plunder Pass (qui comprend 11 produits cosmétiques supplémentaires) pourra également être acheté dans la boutique une fois la saison terminée. Cela signifie que vous pouvez choisir les produits cosmétiques que vous voulez sans tout payer en une seule fois, si vous voulez dépenser de l’argent.

Bien que ce ne soit pas une énorme mise à jour de contenu pour Sea of ​​Thieves – comme l’ajout des Reapers – c’est un moyen pour les joueurs de se lancer dans le jeu et de s’amuser à accomplir des tâches. Vous êtes récompensé pour des choses simples – comme mettre le feu à un squelette ou attraper un certain type de poisson.

Si vous avez beaucoup joué au SoT et que vous avez déjà terminé la plupart des récompenses, c’est un moyen de retrouver ce petit sentiment de réussite lors de rare trésor ou réussir un mouvement pirate impressionnant.

Bien sûr, la preuve est dans l’exécution de la passe, et bien que la vidéo ci-dessus met en évidence les éléments gratuits et les défis, il n’est pas clair à quel point il est difficile de mettre à niveau chaque niveau de la passe.

Il se peut que le col soit très difficile à niveler et nécessitera 3 mois (combien de temps dure la saison) de broyage intense, ce qui ne serait pas génial. Ou bien, le niveau pourrait augmenter en fonction des défis que vous terminez, et être un peu plus facile de mettre la main sur les 100 objets et récompenses.

Dans tous les cas, il s’agit d’un petit pas pour donner un peu de vie à Sea of ​​Thieves, alors que de nombreux membres de la communauté sont mécontents du manque de mises à jour de contenu récemment.