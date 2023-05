Explication de la romance entre Lady Danbury et Lord Ledger dans « Queen Charlotte »

« Reine Charlotte » permis de savoir nouvelles facettes de plusieurs de nos personnages Favoris de Bridgerton. quand ils ont montré dame danbury endurant un mariage malheureux, cela a été une surprise compte tenu de la façon dont il est dans sa version adulte. Cependant, la série Netflix a choqué le public avec la romance qu’elle a eue avec Lord Ledger, le père de Violet.

Au cours des deux premières saisons de l’émission originale, le personnage d’Adjoa Andoh était une femme forte qui n’avait pas peur de dire ce qu’elle pensait et de donner des conseils quand elle voyait les autres ne pas aller dans le bon sens.

Cependant, en 1761, leur situation était bien différente. Elle était toujours intelligente et rusée, mais elle était piégée dans un mariage avec Lord Danbury (Cyril Nri), un homme âgé qui cherchait à se venger de sa femme lorsque la société anglaise l’a rejeté.

Dès lors, lorsque dans le cinquième et avant-dernier épisode, ils montrèrent qu’elle noua une idylle avec, ni plus ni moins, que le père de Violet Ledger (plus tard Bridgerton), ce fut une grande surprise.

POURQUOI LADY DANBURY A-T-ELLE ÉTÉ ATTIRÉE PAR LORD LEDGER ?

Pendant toutes les années où elle a été mariée à Lord Danbury, son mari n’a jamais pleinement apprécié l’intelligence et le potentiel de la jeune Agatha. Bien qu’elle se soit efforcée de faire son poids et de faire accepter des personnes de couleur, comme son mari, dans la haute société, il l’a renvoyée et a méprisé ses opinions.

Au contraire, Lord Ledger admirait cet aspect chez Lady Danbury et elle a pu le remarquer lors de ses diverses promenades après la mort de son mari. Se sentir entendue a fait qu’Agatha a également vu le noble avec des yeux différents.

Après la mort de Lord Danbury, Agatha a décidé d’aller se promener sur ses terres, mais s’est retrouvée sur la propriété de Lord Ledger (Photo : Netflix)

« Personne ne l’avait prise au sérieux auparavant. Personne ne lui parle comme un intellectuel ou d’autre chose que des hommes et de la broderie. C’est quelqu’un qui veut s’engager avec son esprit. Il veut jouer et la ramener à un état d’enfance parce qu’elle n’a jamais vraiment eu cette enfance. » Elle est adulte depuis longtemps et il représente ce qui aurait pu être et aussi ce qui n’est plus possible.», a déclaré Arsema Thomas Divertissement hebdomadaire.

POURQUOI LORD LEDGER A-T-IL EU UNE AFFAIRE AVEC LADY DANBURY ?

Bien sûr, Lady Danbury était une femme très attirante et intelligente, ce qui aurait pu être une raison suffisante pour qu’elle séduise n’importe quel homme.

Bien que Lord Ledger ait été qualifié de quelqu’un d’honorable et de chevaleresque, il n’était pas parfait et cette décision était l’occasion rêvée de donner une dimension au personnage, a déclaré Shonda Rhimes, la créatrice et scénariste de la série.

« Pour moi, tous ceux qui se sont avérés comme Violet avaient un excellent père. Je voulais lui donner ce père génial et incroyable, mais je voulais aussi qu’il soit humain et qu’il ait ce défaut.», a-t-il commenté auprès du média.