Explication de la réaction de Rhaenyra à la mort de son fils Lucerys dans « La Maison du Dragon »

Probablement l’un des événements les plus choquants de la dernier chapitre dès la première saison de « Maison du Dragon » était le mort violente de Lucerys Velaryon.

Tout s’est passé après Aemond Targaryens a décidé de le poursuivre en tant que cavalier de vhargar. Lorsqu’il est menacé, déployerle dragon de Lucerys, s’est-il défendu. Ainsi, malgré l’opposition du troisième fils de Haute tour d’Alicentle plus grand dragon de tous Westeros s’est vengé et les a terminés en un instant.

Après cette mort malheureuse, comment la fille aînée a-t-elle appris Viserys Ier Targaryens de l’actualité ? Voici l’explication de la réaction de Rhaenyra Targaryen avant la mort de son fils Lucerys dans la série de hbo max Maison du Dragon.

La mort de Lucerys Velaryon dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

COMMENT RHAENYRA TARGARYEN RÉAGIT-ELLE À LA MORT DE SON FILS LUCERYS ?

Dans l’épisode intitulé « La reine noire », Rhaenyra Targaryen rencontre ses alliés dans Dragonstone (Dragonstone). C’est alors qu’il s’approche Démonla prend par la main et lui annonce la triste nouvelle.

Bien que la production ne nous fasse pas écouter ce qu’il dit, les téléspectateurs savent ce qu’il veut dire : le deuxième fils de la reine nouvellement couronnée est décédé en Fin de la tempête.

De dos, on observe le personnage joué par Emma d’Arcy montrant sa douleur devant la cheminée. Bien que son visage ne soit pas visible, les mouvements de son corps montrent qu’il souffre, surtout lorsqu’il se serre le ventre en se souvenant Lucerys.

Enfin, la fin de la première saison nous fait découvrir Rhaenyra regardant directement la caméra. Cela implique l’inévitable : La danse des dragons Ça va commencer.

La réaction de Rhaenyra Targaryen à la mort de Lucerys Velaryon dans le final de la première saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

QUE SIGNIFIE CETTE RÉACTION DE RHAENYRA TARGARYEN ?

Tout au long du dernier chapitre, Rhaenyra Targaryen elle a appris la mort de son père, a subi un accouchement prématuré douloureux, sa sixième fille est née morte et a dû affronter un royaume qu’elle voulait garder en paix, alors que des alliés comme son mari Démon Targaryen Ils ont insisté pour déclencher la guerre.

La jeune femme se caractérisait par son calme de tous les instants. Cependant, quand il a découvert ce qui était arrivé à Lucerysvoyez cela comme une déclaration de guerre. Emma d’Arcy il l’explique clairement dans les coulisses de l’épisode diffusé par HBO.

«D’une certaine manière, je pense que cela déplace les poteaux de la souffrance. Une fois que vous avez perdu vos parents et que vous avez perdu quelqu’un que vous aimez, vous pensez connaître la douleur. Et je pense que ce qui est si horrible dans la perte de Luke, c’est qu’il dit (à Rhaenyra) qui ne connaissait rien à la douleur, et cela change désormais sa vision du monde »a indiqué le protagoniste de la fiction.

Rhaenyra Targaryen et son fils Lucerys Velaryon à la fin de la première saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

LES CONSEQUENCES DE LA REACTION DE RHAENYRA TARGARYEN

Puisqu’il est impossible pour la reine de prouver qu’il s’agit d’une mort accidentelle, elle croit maintenant que le fils de Alicent assassiné les siens et préparera les batailles contre les Vert en représailles de sa perte.

La vérité est qu’il semble que tout soit prêt pour l’effusion de sang dans la deuxième saison de la série. sûrement avec un Rhaenyra plus protectrice de ses descendants et menant le conflit contre Aegon II Targaryen et ses partisans.