Explication de la mort de Tess dans « The Last of Us » et sa différence avec le jeu vidéo

AVERTISSEMENT SPOILERS. Les deuxième chapitre de la série « The Last of Us » de HBO Max a été créée le dimanche 22 janvier dernier et nous a laissé l’un des moments les plus critiques de la fabrication Protagonisée par Pierre Pascal et Bella Ramsey : la mort de Tess.

« infecté » (« Infected » en espagnol) était un épisode écrit par Craig Mazin et réalisé par le responsable du jeu original de Le chien méchant, Neil Druckman. Ainsi, dans cet épisode, nous disons au revoir à l’un des personnages cruciaux de l’histoire, qui a fait confiance à l’immunité de Élie et dans la possibilité de trouver un remède à la pandémie.

Vous voulez en savoir plus sur cet événement tragique ? Ensuite, nous vous offrons l’explication de la mort de Tess dans la Série HBO Max et sa différence avec le jeu vidéo.

COMMENT MEURT TESS DANS LA SÉRIE « THE LAST OF US » ?

Arrivé à la résidence du gouvernement, Joël, Élie Oui Tess découvrir que tout lucioles ils sont morts. Immédiatement, le personnage incarné par anna torv il essaie de trouver un plan de secours, bien qu’il semble qu’il soit trop tard.

Joël Il est persuadé qu’ils doivent rentrer chez eux, mais sa compagne sait que ce n’est pas une option : elle a été mordue par l’un des cliqueurs et subira bientôt les graves conséquences de l’infection par Cordyceps.

Alors, il raconte au protagoniste de l’histoire qu’il doit réaliser Élie avec Facture Oui Franc. S’ils ont de la chance, ils sauront quoi faire pour les aider. Il refuse dans un premier temps, mais se résigne à accepter la dernière volonté de la femme, car un grand nombre de personnes infectées viennent envahir le bâtiment.

Dans une démonstration de bravoure, Tess Videz les bidons d’essence dans le hall. De cette façon, lorsque les ennemis arrivent, enflammez le carburant et faites exploser l’endroit. Enfin, économisez Joël Oui Élie avec son dernier sacrifice.

Tess a sauvé Joel et Ellie avec son dernier sacrifice dans « The Last of Us » (Photo : HBO)

LA MORT DE TESS DANS LE JEU VIDEO « THE LAST OF US »

De manière générale, on peut dire que la mort de Tess dans la série, c’était une bonne adaptation du matériel original, bien qu’il y ait quelques différences que certains fans du jeu vidéo pourraient remarquer.

Par exemple, dans la production de Le chien méchant, le trio principal quitte la zone de quarantaine, arrive au musée et pénètre dans le bâtiment du Capitole en une seule nuit. dans le projet de HBOnous voyons qu’ils prennent plus que cette période de temps pour terminer leur voyage.

En revanche, dans le jeu, ils étaient poursuivis par Phèdre quand ils trouvent les lucioles mortes. Par conséquent, le sacrifice de Tess c’est arrivé lors d’une fusillade contre les soldats de cette organisation.

Cependant, quelque chose que nous devons souligner, c’est que cette mort s’est produite hors écran et, dans les deux cas, c’est le moment clé qui encourage Joël poursuivre sa mission avec Élie.

Tess a été interprétée par Annie Werschin dans le jeu vidéo « The Last of Us » (Photo : Naughty Dog)

LE « BAISER DE LA MORT » DE TESS QUI N’A PAS ÉTÉ VU DANS LE JEU VIDÉO

Autre moment crucial de la mort de Tess dans la serie c’était celui qui ne figurait pas dans le jeu vidéo. Alors qu’elle regarde l’arrivée de la horde infectée dans sa scène finale, elle reste immobile en essayant d’allumer le briquet. Immédiatement, un homme infecté s’approche de lui et lui donne un baiser dégoûtant.

Selon le créateur Craig Mazincette dernière séquence répond à diverses questions sur les agissements des personnes infectées.

« Pourquoi les personnes infectées sont-elles violentes ? Si le but est de propager le champignon, pourquoi doivent-ils être violents ? Nous sommes tombés sur le fait qu’ils ne le font pas. Ils sont violents parce que nous résistons, mais que faire si vous ne le faites pas ? À quoi cela ressemblerait-il si vous restiez complètement immobile et les laissiez vous faire cela ? »souligné La variété.

Neil Druckman ajoutée: « Parce que nous sommes cruels envers les personnages que nous aimons tant, c’était comme si elle savait qu’elle était foutue, puis le briquet ne fonctionnait pas, et nous la poussions au bord de l’horreur avant de finalement lui donner un exutoire ».