Explication de la mort de Rosita à la fin de « The Walking Dead »

ALERTE SPOIL. La série « Les morts qui marchent » s’est terminé dimanche dernier, le 20 novembre, avec la première d’un chapitre final choquant qui nous a quitté camées attendus et certaines morts tragiques.

Parmi celles-ci, l’une des plus douloureuses fut sans doute celle de Rosita Espinosa (Christian Serratos). Elle a été introduite dans la saison 4 et a depuis évolué pour devenir l’une des figures les plus appréciées des fans.

Vous voulez savoir comment s’est passé le départ de ce personnage ? Ensuite, nous vous offrons l’explication de la la mort de rosita au bout du « TWD »la célèbre série de AMC.

À QUOI RESSEMBLAIT LA MORT DE ROSITA DANS « THE WALKING DEAD » ?

vers la fin de « Les morts qui marchent », Rosita, Eugène et le Père Gabriel ont été attaqués par un troupeau de promeneurs des quartiers bas de Commonwealth. Ainsi, ils sont obligés de grimper un tuyau pour s’échapper. Malheureusement, rosita il glisse et tombe vers les zombies.

Apparemment, elle parvient à s’en sortir indemne. Cependant, il révèle plus tard à Eugène qui a été mordu à l’épaule. Il s’agit d’une condamnation à mort, sur laquelle la série se concentre avant qu’elle ne se termine.

Christian Serratos dans le rôle de Rosita Espinosa, Seth Gilliam dans le rôle du père Gabriel Stokes et Josh McDermitt dans le rôle d’Eugene Porter dans « The Walking Dead » (Photo : AMC)

Le dernier souhait de rosita est de passer le temps qu’il vous reste avec vos proches. Ainsi, nous voyons qu’elle est la protagoniste des adieux émotionnels, après la célébration d’un dernier dîner de famille.

gabriel priez pour elle et offrez-lui du réconfort, Noix de coco dit au revoir à sa mère et Eugène est dévasté, tout en déclarant qu’il ne serait plus le même s’il n’avait pas rencontré épineux. La scène finale montre rosita affronter la mort sans peur.

La mort de Rosita dans la série « The Walking Dead » (Photo : AMC)

QUE SIGNIFIE LA MORT DE ROSITA POUR LA FIN DE « THE WALKING DEAD » ?

On pourrait dire que rosita il est mort comme il a vécu, faisant tout ce qu’il a pu pour sauver Noix de coco. Le personnage qui a été présenté comme l’intérêt amoureux de Abrahamelle est finalement devenue la protectrice du groupe.

L’actrice Christian Serratos révélé que la mort de rosita c’était son idée. Elle croyait que le spectacle avait besoin d’un dernier moment d’émotion dont les fans se souviendront.

«Je voulais vraiment que les gens aient cette expérience émotionnelle lors de notre finale, en particulier. Je pense que dans une émission qui parlait de la possibilité de perdre des êtres chers, à la fin, vous voulez perdre quelqu’un. Je sais que cela semble très sombre, mais j’ai l’impression que nous le devons aux fans, pour leur briser le cœur une dernière fois, si cela a du sens. »a déclaré l’artiste à Divertissement hebdomadaire.

Christian Serratos dans le rôle de Rosita Espinosa et son bébé Coco dans la finale de la série « The Walking Dead » (Photo : AMC)

Cette perte est tragique, mais rappelle aussi que les personnages de fiction honorent l’héritage de ceux qui les ont précédés, comme l’a expliqué le réalisateur. Greg Nicotero.

« Nous avons travaillé très dur sur ces séquences pour nous assurer que (Christian) obtenait ce qu’il voulait pour le personnage et que nous lui rendions hommage. Parce qu’en substance, elle (rose) elle représente vraiment beaucoup d’autres personnes qui sont mortes dans la série. Et c’était quelque chose d’important, que nous ayons eu l’opportunité de le faire comme nous le voulions. »expliqué à BD.

L’actrice Christian Serratos dans le rôle de Rosita Espinosa dans la série « The Walking Dead » (Photo : AMC)

