Explication de la fin « instable » : Jackson et Anna évitent le licenciement d’Ellis ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Avec Rob Lowe et son fils John Owen Lowe, « Unstable » (« Unstable » dans sa langue d’origine) est un Comédie Netflix qui suit Ellis Dragon, un génie de la biotechnologie excentrique et universellement admiré qui, après la mort de sa femme, n’a pas pu retourner au travail, mettant en danger son entreprise et tout ce qu’il a construit.

Pour remédier à la situation, Sian Clifford (Anna Bennet), la directrice financière de Dragon, est obligée de se tourner vers le fils d’Ellis, Jackson. Le jeune homme intelligent mais timide qui a abandonné la science pour se consacrer à la musique et tente d’échapper à l’ombre de son père accepte de donner un coup de main pendant quelques jours.

Cependant, voyant tout ce qu’Ellis a fait en son absence, Jackson décide de rester à Los Angeles et impose des limites à son père, qui décide d’affronter le conseil d’administration. De plus, le jeune protagoniste de «Instable» est attiré par le scientifique sortant Ruby, bien qu’il ait plus en commun avec la timide Luna.

Jackson Dragon (John Owen Lowe) a enseigné la flûte avant de retourner à Los Angeles avec son père dans « Unstable » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « UNSTABLE » ?

Malgré l’enlèvement du psychologue que le conseil d’administration a envoyé pour l’évaluer, Ellis parvient à renverser la situation en sa faveur en se liant d’amitié avec Leslie, qui emménage même dans son sous-sol. Cependant, l’image publique de Dragon est affectée par un rapport d’un journaliste contacté par Ellis.

Après la couverture du magazine Time, Ellis craint de perdre son emploi, mais se calme quand Jean, la meilleure amie et actionnaire majoritaire de sa défunte épouse, arrive pour lui offrir son soutien. Elle entretient même de bonnes relations avec Jackson, qui lui fait tellement confiance qu’il lui parle de Leslie.

Anna recueille des informations pour éloigner les jumeaux, mais ils découvrent également un secret de gestion, elle ne peut donc pas les neutraliser. Avec Ellis, ils lancent un plan désespéré qui se termine par l’écrasement d’un des frères. Pour éviter un procès, ils prévoient une surprise d’anniversaire.

En tant, Ruby demande à Jackson de sortir et bien que Luna soit également attirée par le fils d’Ellis, elle préfère le nier car elle a un petit ami.. Bien que le premier rendez-vous de Ruby et Jackson ne se passe pas bien, ils décident de se donner une seconde chance. Cependant, ils réalisent tous les deux qu’ils ne devraient pas être ensemble.

En revanche, les protagonistes de «InstableIls ne supportent plus de vivre avec Leslie, alors ils élaborent un plan fou pour se débarrasser du psychologue. Cependant, il les découvre et part bouleversé. Une chose dont Jean, qui veut vraiment prendre la place d’Ellis dans l’entreprise, en profite..

Jean voulait en fait prendre la place d’Ellis dans la série « Unstable » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « INSTABLE » ?

Jackson et Anna évitent-ils de se faire virer d’Ellis ?

Après une journée de travail dans le jardin, Ellis et Jackson résolvent leurs différends. Cependant, ils doivent faire face à un conseil d’urgence qui a été appelé pour éliminer Dragon. Alors que le père se concentre sur la finalisation de son nouveau projet, le fils se tourne vers Jean pour reporter la rencontre.

Après avoir rendu visite à la meilleure amie de sa mère, Jackson découvre qu’elle est à l’origine de la rencontre extraordinaire et qu’elle s’en est servie pour obtenir quelque chose contre Ellis.. Jean a offert à Leslie un logement en échange de son témoignage contre le scientifique de renom.

Jackson et Malcolm essaient de persuader Leslie en organisant un dîner avec son ex-femme, mais le plan échoue. Les mots de Luna aident Jackson à comprendre que la solution est très simple : permettre au psychologue de retourner chez lui. Grâce à cela, le personnage de Fred Armisen n’accuse pas Ellis devant le tableau.

Cependant, cela n’arrête pas Jean, qui insiste pour mettre la destitution d’Ellis au vote. Heureusement, le génie de la biotechnologie arrive à temps avec une percée de son projet et conserve son poste dans l’entreprise.

Même si la première saison de « Unstable » se termine avec le licenciement de Jean, elle pourrait être à nouveau une menace, car Ellis a incendié sa voiture pour se venger d’avoir trahi la confiance de son fils. Pendant ce temps, Jackson et Luna ont avoué leurs sentiments et se sont embrassés.