Explication de la fin de « Woo, Lawyer Extraordinary »: le vrai coupable, la clôture de l’affaire Raon, etc.

« Woo, un avocat extraordinaire » est devenu l’une des séries préférées des Utilisateurs de Netflix. Ainsi, grâce au travail du actrice Park Eun-bin et à toute l’équipe de production, l’histoire de ce brillant avocat avec un trouble du spectre autistique (TSA), Sans aucun doute, il a charmé son public.

De cette façon, beaucoup attendent déjà la première des deux derniers chapitres de la fiction sur Woo Young-woo sur la plate-forme de streaming populaire, le mercredi 31 août. La vérité est que le dernier chapitre du projet télévisé à succès est sorti en Corée l’an dernier jeudi 18 août. Par conséquent, nous savons déjà à l’avance tout ce qui s’est passé dans ce dernier épisode tant attendu.

ATTENTION SPOILER ALERTE. Ensuite, découvrez ce que fin expliquée de « Woo, un avocat extraordinaire »Le populaire Série Netflix.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « WOO, UN AVOCAT EXTRAORDINAIRE » ?

La fin de « Woo, un avocat extraordinaire » commencer par présenter Choi Sang Hyeonle fils de Tae Soo-mi et demi-frère de Woo Young-woo. Il a remporté plusieurs prix de cybersécurité et semble être un génie à ce sujet. A l’écoute de l’affaire Raôn à la télévision et sachant que PDG est toujours inconscient, il avoue à sa mère que c’était lui qui était vraiment derrière le hack. En l’écoutant, sa maman lui demande de tout garder secret, car elle ne veut pas perdre sa place dans le Ministère.

D’un autre côté, Kim Chan Hong devient PDG de Raônen l’absence de Au Cheol. De même, Myung-seok avoir une conversation avec Ji-su et explique qu’il envisage de partir Hanbadapour que le travail ne gêne pas votre relation.

En raison de la culpabilité liée à l’hospitalisation du PDG, Choi Sang Hyeon révèle à Woo Young-woo la vérité: Chan Hong c’est lui qui lui a demandé de pirater le système, afin de les faire investir davantage dans la sécurité. De cette façon, il livre sa confession.

Choi Sang-hyeon est le fils de Tae Soo-mi et le demi-frère de Woo Young-woo. (Photo : ENA)

Oui ok Han Seon-young veut utiliser cette preuve contre Tae Soo-mi, Woo Young-woo Vous savez que les données piratées sont cryptées, de sorte que la violation des données personnelles ne s’est pas encore produite. De cette façon, il lit la vidéo uniquement pour les personnes impliquées et pour prouver qui était vraiment l’auteur de l’attaque. Alors le conseil d’administration décide de dissimuler l’affaire et licencie Chan Hong.

Malgré cela, le juge n’accepte pas la vidéo comme preuve. En outre, Woo Young-woo apprend que son demi-frère ne pourra pas témoigner en personne, car sa mère l’envoie États Unis. Face à cela, la jeune femme décide de prendre les choses en main, mais rencontre Lee Jun-ho. Il lui avoue qu’il est amoureux d’elle et ils se réconcilient tous les deux, convenant qu’ils ne doivent pas se séparer.

Woo Young-woo et Lee Jun-ho ont décidé de rester ensemble (Photo : ENA)

Après ce tendre moment, wow elle rencontre sa mère et la supplie de se tourner vers ce qui est juste, pour elle et pour son fils. De cette façon, il lui demande de faire de lui ce qu’il n’a pas fait d’elle et, finalement, Choi Sang Hyeon peut témoigner. Alors, Tae Soo-mi présente ses excuses aux médias et renonce à sa candidature au ministère de la Justice.

L’affaire étant résolue, le équipe hanbada fête ta victoire et Jeune-woo reçoit un contrat à temps plein au sein de l’équipe juridique. Ainsi, son père est très fier de tout ce qu’elle a accompli.

La fin de « Woo, un avocat hors norme » (Photo : ENA)

QUELLE EST L’EXPLICATION DE LA FIN DE « WOO, UN AVOCAT EXTRAORDINAIRE » ?

1. Pourquoi Woo Young-woo et Lee Jun-ho ont-ils décidé de rester ensemble ?

Après des allées et venues dans les derniers épisodes, Woo Young-woo et Lee Jun-ho Ils ont décidé de rester ensemble. Ceci, après avoir réfléchi à ses problèmes dans la relation et trouvé une solution qui profite aux deux. Ainsi, il compare la fille à un chat et lui-même à un propriétaire de chat. Selon sa logique, contrairement aux chiens, les félins ignorent leurs maîtres, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’amour et d’affection entre eux. en l’écoutant, Woo Young-woo Il décide qu’ils vont tous les deux dans la même direction et se donnent une autre chance.

Woo Young-woo et Lee Jun-ho ont décidé de rester ensemble (Photo : ENA)

2. Est-ce que ça reviendra Jung Myung-seok à Hanbada ?

Après s’être remis d’une intervention chirurgicale pour traiter un cancer, Jung Myung Seok apparaît au dîner et est interrogé par Woo Young-woo de son retour dans l’entreprise. Il essaie de lui faire un clin d’œil, mais notre protagoniste ne comprend pas. De cette façon, la série fait allusion à son retour. Cependant, cela reste encore une possibilité qui n’est pas confirmée.

Kang-Ki-Young dans le rôle de Jung Myung Seok, le patron de l’avocat Wood, dans le drame K (Photo : ENA)

3. L’affaire Raon a-t-elle finalement été close ?

Après avoir découvert que Choi Sang Hyeon était le véritable coupable de la cyberattaque, commanditée par Kim Chan Hongses aveux au tribunal marquent la fin de l’affaire Raôn. Jusqu’à ce que quelque chose d’autre se produise dans la prochaine saison impliquant les personnages de la série, l’affaire est considérée comme close : Hanbada gagné et Raôn a été sauvé de la faillite.

Hanbada a gagné et Raon a été sauvé de la faillite. (Photo : ENA)

4. Quelles ont été les conséquences pour Tae Soo-mi ?

Enfin, après avoir renoncé à sa candidature au ministère, Tae Soo-mi Il a gardé le message de sa fille aînée, qui lui a donné une leçon d’humilité en lui demandant d’être beaucoup plus attentif à son demi-frère. Bien qu’il n’ait pas obtenu d’avantages dans sa vie professionnelle, tout semble indiquer que la relation avec son fils s’améliorera après cette fin.

Tae Soo-mi a pris le message de sa fille aînée, qui l’a humiliée. (Photo : ENA)

Y AURA-T-IL UNE DEUXIÈME SAISON DE « WOO, UN AVOCAT EXTRAORDINAIRE » ?

Comme l’attendaient ses fans, il y aura une deuxième saison de « Woo, un avocat extraordinaire ». Cette nouvelle a été confirmée par Lee Sang Baek, le président d’ASTORY. Sans aucun doute, une annonce qui excite les fans de la production coréenne.