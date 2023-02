Explication de la fin de «Summer Strike»: Lee Yeo-reum reste-t-il en ville avec Ahn Dae-beom?

La série « Summer Strike » est disponible dans le catalogue de Netflix. La production romantique dirigée par Lee Yoon-jung met en vedette Kim Seol-hyun et Yim Si-wan. En ce sens, il cherche à devenir l’un des favoris des abonnés de la service de diffusion en continu.

Fiction, également connue sous le nom de « L’été veut se reposer » ou « Grève de l’été »raconte l’histoire des chômeurs Lee Yeo Reum et sa rencontre avec Ahn Dae Beomun bibliothécaire local qui cherche également une évasion.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Avez-vous eu des doutes avec la conclusion des 12 chapitres de l’histoire ? Ensuite, nous vous disons le fin expliquée Du nouveau Série Netflix coréenne.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA « GRÈVE D’ÉTÉ » ?

Vers la fin de l’émission, il est révélé que Hwang Geun-ho a été témoin de la mort de sa sœur Ahn Dae Beom. Il se trouve que Kwak Moo Chulle fils de kwak doo-heeil l’a assassinée : le duo se battait et elle s’est accidentellement cogné la tête.

Ainsi le caractère de Kim Yohan il avoue à la police et, avec son témoignage, ils procèdent aux arrestations correspondantes. Dans le présent, suite à ces événements, le bibliothécaire s’excuse auprès de son père de le soupçonner.

D’un autre côté, kim bom il tente de se suicider après que son père a recommencé à boire et s’enfuit avec toutes les économies de la famille. Heureusement, Lee Yeo Reum Il arrive pour sauver sa vie.

Ainsi, notre protagoniste décide de rester dans la ville de façon permanente : elle loue une chambre dans la maison de boom et accepte un travail qui lui permet de ne travailler que quelques heures par jour, afin d’avoir plus de temps pour elle. Dae-beom il reprend aussi son travail sur la théorie sans le professeur gourmand.

L’affiche de la série « Summer Strike » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA « GRÈVE D’ÉTÉ » ?

Oui ok Heo Jae-hoon voyagé aux États-Unis, il est revenu lorsqu’il s’est rendu compte que son plus grand souhait était de se marier kim bom. Il demande sa main, mais elle suggère qu’ils devraient sortir en premier. De cette façon, ils sont très heureux de leur amour.

L’émission de télévision se termine avec les personnages principaux se promenant sur la plage. Lee Yeo Reum et Ahn Dae Beom ils se tiennent la main et personne ne regrette d’être resté dans cet endroit. Enfin, la voix off de la jeune femme se fait entendre :

« C’est vraiment suffisant. Je n’ai toujours pas compris comment je devrais vivre ma vie, mais c’est assez bien. Je vais vivre »fait remarquer.

Le grand final de la série « Summer Strike » (Photo : Netflix)

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « SUMMER STRIKE »