Explication de la fin de « Race to Success » : Ingrid devient-elle associée du cabinet ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Basé sur le livre « The Partner Track » de l’ancienne avocate Helen Wan, « Race to Success » est une série Netflix qui raconte l’histoire du jeune et ambitieux avocat Ingrid Yun (Arden Cho) qui s’efforce de devenir le nouveau partenaire junior d’un prestigieux cabinet d’avocats new-yorkais.

Alors qu’elle prouve qu’elle est aussi bonne avocate que ses pairs et même mieux, elle doit trouver un équilibre entre les attentes de la romance, des amis et de la famille tout en restant fidèle à sa boussole morale.

Bien que Dan Fallon (Nolan Gerard) soit le principal rival d’Ingrid et fasse souvent le sale boulot pour obtenir les affaires les plus importantes de Parsons Valentine, il n’est pas le seul après l’arrivée de Jeff Murphy (Dominic Sherwood), un avocat londonien ambitieux avec qui le protagoniste de « course au succès” s’est impliqué dans le passé.

Dan Fallon (Nolan Gerard Funk) est le principal rival d’Ingrid dans « Race to Success » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « RACE TO SUCCESS » ?

Après avoir perdu le contrat de Sun Corp au profit de Dan, Ingrid accepte l’invitation de Nick Laren ( Rob Heaps ), un riche intellectuel qui s’intéresse beaucoup à elle. Lors de la soirée glamour, elle trouve quelque chose qui l’aide à récupérer l’étui, alors elle n’hésite pas à l’utiliser et à écarter Dan.

Ingrid parvient à signer le contrat tant attendu, mais le vrai problème est de le conserver, car certains désagréments surviennent qui l’obligent à rechercher un document perdu et à faire un voyage avec Murphy pour parler aux enfants de Franklin Min.

Le protagoniste de « course au succès» parvient à sauver l’affaire, pour le moment, mais maintenant il doit rivaliser avec Murphy pour impressionner son patron. D’autre part, juste au moment où elle commence une relation avec Nick, Murphy avoue qu’il se souvient de ce qui s’est passé entre eux il y a longtemps et qu’il s’intéresse à elle.

La relation d’Ingrid et Dan progresse rapidement. Après l’avoir sauvée d’un incident, Dan accompagne sa petite amie à un dîner de famille et obtient l’approbation de ses parents, l’invite à vivre avec lui après une catastrophe dans son appartement et peu de temps après qu’il propose le mariage.

Bien qu’Ingrid accepte, elle ne peut s’empêcher de penser à Murphy et à ce qui s’est passé lors de la retraite annuelle du cabinet, et finalement, après un discours désastreux au gala de la diversité du cabinet, l’avocate se rend compte qu’elle ne peut pas poursuivre son engagement envers Nick.

Le jour de Thanksgiving, Ingrid se précipite pour conclure l’accord de SunCorp avec Murphy, et au milieu d’un travail acharné, les étincelles volent à nouveau et elle couche avec Jeff. Peu de temps après, Nick se présente et assiste à un baiser qui rompt avec Ingrid pour de bon.

Ingrid a accepté de vivre avec son petit ami Nick Laren (Rob Heaps) dans « Race to Success » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA « COURSE AU SUCCÈS » ?

Ingrid devient-elle associée du cabinet ?

Après avoir officiellement conclu l’accord avec Sun Corp, Ingrid devient l’une des favorites pour devenir partenaire junior chez Parsons Valentine avec Dan et Murphy, qui ont commencé une histoire d’amour avec le protagoniste de « course au succès» et travaillé à ses côtés sur l’affaire compliquée.

Cependant, Hunter conclut un accord important, il laisse donc de côté Murphy, qui devra attendre encore un an pour devenir associé du prestigieux cabinet d’avocats new-yorkais. Lorsque les partenaires sont enfin annoncés à la fête de Noël, Ingrid est désagréablement surprise de ne pas entendre son nom.

Dan, Hunter et Murphy sont les nouveaux partenaires. Bien qu’elle soit heureuse pour son petit ami, l’avocate ne comprend pas, alors elle démissionne du cabinet. Pour aggraver les choses, elle se dispute avec sa meilleure amie Rachel, qui n’a pas non plus été promue dans sa région, et reçoit les plaintes de Z Min concernant les clauses cachées de son contrat.

Murphy a-t-il trahi Ingrid ?

Pour remédier à ses erreurs et reprendre sa carrière, Ingrid cherche Z et propose qu’ils travaillent ensemble pour empêcher les abus de Marty Adler et Ted Lassiter. Avec une aide supplémentaire, ils obtiennent la majorité dont ils ont besoin pour retirer Lassiter en tant que président de Sun Corp et le remplacer par Z Min.

Au milieu d’une vive dispute avec Ingrid, Marty Adler lui dit qu’elle a perdu son poste de partenaire junior parce qu’elle a été arrêtée pour une confusion. lui révèle que c’est Murphy qui l’a dénoncée, c’est-à-dire l’a trahie pour obtenir une promotion. Que va-t-il faire maintenant qu’il connaît la vérité ?