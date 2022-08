Explication de la fin de « Ollie Is Lost » : comment Ollie s’est perdu et est-il revenu à Billy ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Basé sur le livre pour enfants « Ollie’s Odyssey » de William Joyce, « Ollie est perdu” (“Lost Ollie” dans sa langue d’origine) est une mini-série Netflix live-action/CGI qui raconte l’histoire d’un lapin en peluche aux longues oreilles et aux souvenirs flous qui se lance dans une quête épique pour retrouver le petit Billy, son meilleur ami.

Après s’être réveillé dans un magasin, à l’intérieur d’une boîte de vieilles choses, Ollie entreprend de s’échapper à tout prix et de rechercher Billy. Cependant, le propriétaire de la friperie l’étiquette et le place avec d’autres jouets. Une fille s’approche de lui et lui propose de l’emmener avec elle, le lapin le remercie, mais il doit trouver le petit garçon qui a plus que jamais besoin de lui.

La première tentative d’évasion d’Ollie est déjouée par le chien de Flossie sur le point d’attaquer l’animal en peluche. Zozo, une poupée de carnaval, apparaît juste à temps et sauve le lapin aux longues oreilles.. Après une courte conversation, elle propose de l’aider dans sa quête.

Rosy a aidé Ollie et Zozo à s’échapper d’un chien dans « Lost Ollie » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « OLLIE EST PERDU » ?

Bien qu’ils sortent tous les deux de la boutique de Flossie, Ollie perd l’étoile que Billy lui a donnée et quand Zozo revient la chercher, ils sont poursuivis par le chien. Au milieu de la crise, Le duo reçoit une aide inattendue de Rosy, un ours rose grossier qui cherche la poupée de carnaval depuis de nombreuses années.

À contrecœur, Rosy rejoint la croisade et suit chaque indice qu’Ollie voit grâce à son étoile et à sa carte des souvenirs. En flottant dans le courant du Río Negro, le protagoniste de «Ollie est perdu» se souvient quelque chose d’important à propos de maman (Gina Rodriguez).

D’après ce qui est montré dans les souvenirs du lapin, La mère de Billy a reçu un diagnostic de cancer et est décédée peu de temps avant que le garçon ne perde son animal en peluche préféré. Alors que le père du garçon reste absorbé par la perte de sa femme, Billy n’arrête pas sa recherche de son ami et colle des affiches pour le retrouver.

La carte mémoire conduit Ollie, Zozo et Rosy à un train de marchandises. Bien que le lapin ne soit pas sûr du prochain point, la poupée de carnaval le convainc d’aller de l’avant, ils arrivent ainsi dans une forêt et une foire abandonnée que Zozo semble très bien connaître. Peu importe à quel point vous essayez, Ollie ne se souvient pas de cet endroit, alors il prévoit de revenir, mais la poupée l’arrête et révèle ses véritables intentions..

Qui est Zozo et que recherche-t-il vraiment ?

En 1965, Zozo était une poupée de carnaval à qui on lançait des balles pour obtenir un prix. Sa vie était misérable jusqu’à ce qu’il rencontre Nina, une poupée dansante qui est devenue son amie. Malgré les coups qu’il a reçus au visage, il était heureux car il pouvait voir sa bien-aimée tous les jours.

Cinq ans plus tard, cependant, la foire a fermé ses portes et certains des artefacts ont été vendus aux enchères, dont Nina, qui s’est retrouvée entre les mains d’une fille aux cheveux noirs avec deux tresses. A partir de ce moment, Zozo a commencé à chercher sa grande amie sans succès.

En chemin, il rencontra Rosy, qu’il sauva de la mort. Après des années de recherches infructueuses, quelque chose a changé chez Zozo et il a commencé à torturer d’autres jouets pour obtenir des informations de Nina.. Avant de sombrer dans le noir complet, il décide de s’éloigner de Rosy et de retourner à la friperie où il rencontre Ollie.

En raison de la cloche qu’Ollie a et de la chanson que la mère de Billy a chantée à son fils quand elle avait peur, Zozo est sûr que le lapin sait quelque chose sur Nina, alors elle le presse de révéler toute information qui l’aidera à la retrouver. N’obtenant rien, il décide de se débarrasser du lapin, mais l’ours l’en empêche.

Zozo voulait juste retrouver Nina et a profité d’Ollie dans « Ollie est perdu » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « OLLIE IS LOST » ?

Comment Ollie s’est-il perdu ?

Pendant que Rossy distrait Zozo, Ollie parvient à s’échapper et à se rendre à l’école de Billy où il se souvient de ce qui s’est passé le dernier jour où il a vu son meilleur ami. Cependant, ce qui s’est passé dans ces couloirs brise le cœur fragile du lapin aux longues oreilles.

Après les funérailles de sa mère, Billy est allé à l’école et a présenté un projet accompagné d’Ollie. Bien que la plupart de ses camarades aient applaudi son intervention, l’un d’eux s’est moqué et, grondé par le professeur, s’est vengé pendant la récréation en jetant la peluche dans la rue.

Billy était sur le point d’aller chercher son meilleur ami, mais s’est arrêté quand il l’a entendu être appelé bébé, tout comme son père l’a fait à un moment donné pendant la maladie de sa mère. Pour prouver le contraire, le petit a quitté Ollie.

Ollie est-il retourné vers Billy ?

Au milieu de la douleur de l’abandon de Billy, Ollie se souvient de ce que maman lui a demandé avant de mourir, alors elle reprend sa recherche et rentre chez elle, mais elle est abandonnée, apparemment de nombreuses années se sont écoulées.

Pendant que le lapin en peluche se souvient que a été créé avec des bouts de tissu et avec la cloche de Nina comme cœur, Zozo apparaît et l’attaque. Ollie explique que Nina appartenait à la mère de Billy et qu’elle était aimée jusqu’à ce qu’elle s’effondre. Brisé par la nouvelle, Zozo arrache le cœur du nounours, mais Rosy arrive et le poignarde.

Ils se tiennent tous les trois sous la pluie jusqu’à ce qu’un adulte Billy se présente, l’emmène dans sa nouvelle maison, la répare et il le donne à sa petite fille, qui est la fille qui voulait prendre le lapin au début de « Ollie est perdu”.