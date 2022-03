Explication de la fin de notre maison : qu’est-il arrivé à Fi et Bram ?

Les téléspectateurs à domicile ont vu le dernier épisode et tout le drame qui s’en est suivi le 10 mars, qui a vu les scénarios de Fi (Tuppence Middleton) et Bram Lawson (Martin Compston) se terminer.

L’ex-épouse a réussi à mettre deux et deux ensemble, découvrant également que son nouveau petit ami Toby (Rupert Penry Jones), qui est en fait Mike, était celui qui faisait chanter Bram tout le temps avec Wendy.

Toby, ou plutôt Mike, était le deuxième coupable de l’accident de voiture qui a tué la fillette de huit ans, et il voulait de l’argent de Bram pour garder la vérité enfouie.

N’ayant nulle part où se tourner, Bram a vendu sa maison familiale et celle de Fi sans le lui dire, ruinant ainsi leurs vies à tous les deux.

Fi envoie ensuite un SMS à Toby depuis le téléphone de Bram afin de le rencontrer et commence à mettre en place un plan.

Toby accepte de rencontrer « Bram », mais est bientôt confronté à Fi, qui tente de le distraire avec une conversation et du vin avant d’ajouter à sa boisson une concoction mortelle de somnifères et d’antidépresseurs.

Après avoir bu le vin, Toby réalise ce que Fi lui a fait, mais tombe de douleur et finit par s’étouffer avec son propre vomi et meurt.

Maintenant avec un cadavre devant elle, Fi ne sait plus vers qui se tourner et appelle Merle, sa voisine et fan, à l’aide.