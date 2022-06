Explication de la fin de la saison 6 de « Peaky Blinders »

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La sixième et dernière saison de « Peaky Blinders”, qui est disponible sur Netflix du 10 juin 2022, ça commence avec Tommy Shelby appuyant sur la gâchette pour mettre fin à son supplice, mais grâce à son frère Arthur déchargeant l’arme, le personnage de Cillian Murphy parvient à survivre et se prépare à affronter ses ennemis.

Cependant, avant qu’il ne puisse répondre, il est frappé d’un autre coup. Le représentant de l’IRA l’informe qu’ils ont déjoué l’assassinat d’Oswald Mosley (Sam Claflin) et tué Barney (Cosmo Jarvis), Aberama Gold (Aidan Gillen) et Polly Gray (Helen McCrory). Après les funérailles de sa mère, Michael jure de se venger de Tommy.

Quatre ans plus tard, la fin de la Prohibition conduit Tommy à se lancer dans le commerce de l’opium et à s’allier avec ses pires ennemis. De plus, il fait arrêter Michel, menace Gina et rencontre Jack Nelson et Oswald Mosley.

Alors qu’ils tentent de tenir leurs rivaux à distance, il prend un autre coup : sa fille Ruby tombe malade de la tuberculose et meurt. Dévasté par la perte de sa petite fille, Tommy cherche des explications dans le village gitan d’Esme. Bien qu’il n’obtienne pas ce qu’il espérait, il découvre qu’il a un fils, Erasmus ‘Duke’ Shelby.

Tommy Shelby parle à sa femme au téléphone alors qu’il est avec une autre femme dans la dernière saison de « Peaky Blinders » (Photo : BBC)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 6 DE « PEAKY BLINDERS » ?

Dans le quatrième épisode de la dernière saison de « Peaky Blinders», Tommy apprend qu’il a un tuberculome inopérable, alors il met toutes ses affaires en ordre avant de prendre sa retraite. Par exemple, il passe un accord avec Linda pour qu’elle pardonne à son frère Arthur et qu’il puisse renoncer à l’alcool.

Lors d’un dîner avec Oswald Mosley et Diana, cette dernière révèle qu’elle a couché avec Tommy, obligeant Lizzie Stark à le quitter. Consciente que sa fin est proche, Shelby lui permet d’emmener Charly et promet de leur acheter une maison pour qu’ils puissent vivre confortablement.

Pendant ce temps, l’un des agents de Jack Nelson offre à Michel sa liberté en échange du meurtre de Tommy. Sans hésiter, le fils de Polly accepte et cherche sa femme, qui lui conseille de se débarrasser également d’Arthur et de Duke.

Alors qu’Arthur, qui était au courant de l’attaque du représentant de l’IRA, parvient à les vaincre et à venger la mort de Polly, le chef des Peaky Blinders il rencontre Michel Gray, qui envisage de l’assassiner avec une bombe dans sa voiture, mais échoue et se retrouve avec une balle dans la tête, grâce à Tommy.

Vers la fin de la saison six, Tommy détruit son ancienne maison afin que de nouvelles maisons pour la classe ouvrière de Birmingham puissent être construites à sa place et se réunit avec sa famille pour les informer qu’il prend sa retraite et envisage de vivre comme un gitan dans les collines. De plus, il laisse sa sœur Ada en charge des affaires et de la politique.

Le Dr Holford expliquant à Tommy Shelby sa maladie dans la saison 6 de « Peaky Blinders » (Photo : BBC)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 6 DE « PEAKY BLINDERS » ?

Un mois après sa retraite, Tommy brûle son flotteur, attrape une arme à feu et se prépare à mettre fin à ses jours, mais avant qu’il ne puisse appuyer sur la gâchette, sa fille Ruby apparaît dans une vision et révèle qu’il n’est pas malade.

Peu de temps après, il voit dans le journal une photo du mariage de Mosley, où le Dr Holford apparaît, ce qui signifie que toute l’affaire du tuberculome était un mensonge de son rival pour le faire sortir du chemin. Bien sûr, il décide de se venger du médecin, mais la cloche et la tradition gitane sauvent Holford.

Enfin, Tommy retourne à Birmingham sur son cheval, bien que contrairement à sa première apparition cette fois, il soit sur un cheval blanc, au lieu d’un noir. Comment avez-vous découvert le plan de Michel ? Gina a-t-elle trahi son mari ? Que fera-t-il contre ses ennemis ? Qu’avez-vous dit à Duke lors de la dernière réunion des Shelby ? Où sont Lizzie et Charlie ? Comment sa femme va-t-elle réagir lorsqu’elle découvrira la vérité ? Finn reviendra-t-il pour se venger ? Toutes ces questions seront résolues dans le film »Peaky Blinders”.