Explication de la fin de la saison 5 « Elite »

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La cinquième saison de « Elite » est déjà disponible en Netflix, à partir du 8 avril 2022, et un nouveau cours commence à Las Encinas. Bien que Benjamin tente de restaurer le prestige de l’institution en imposant des règles plus strictes, les étudiants sont prêts à les enfreindre et se retrouvent bientôt en difficulté.

Mais le cinquième épisode comprend non seulement de nouvelles règles, mais aussi de nouveaux étudiants qui modifient encore la vie des protagonistes de la série télévisée espagnole à succès. Netflix. Iván, le fils d’un célèbre footballeur brésilien, a une bonne chimie avec Patrick et se sent en même temps attiré par Ari, qui menace de tronquer son histoire d’amour avec Samuel.

À la cinquième saison de « Élite » Arrive aussi Isadora, une riche influenceuse, elle devient obsédée par Phillipe et n’hésite pas à le soutenir après l’accusation d’abus sexuels à son encontre, elle convainc même Cayetana de faire une vidéo pour qu’il ne retourne pas dans son pays.

Patrick et Ari s’intéressent au même garçon dans la cinquième saison de « Elite » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 5 DE « ELITE » ?

Après qu’Omar ait retrouvé le corps d’Armando dans le lac près du restaurant dont il est désormais responsable, la police commence à enquêter sur les liens de la victime avec Benjamín, qui a beaucoup à cacher, alors il se tourne vers sa fille Mencia et Samuel pour rester libre de tout soupçon.

Avec la promesse d’un avenir garanti et l’aide nécessaire pour prouver son innocence, Samuel assume la responsabilité du crime et est arrêté. Cependant, le directeur de Las Encinas lui tourne le dos en refusant de payer sa caution et en gelant les comptes de ses enfants pour les empêcher de l’aider.

Finalement, Samuel est libéré grâce à la collecte de fonds organisée par Iván et au soutien financier du célèbre footballeur, Cruz, qui préfère que son fils se concentre sur la conquête d’Ari plutôt que de penser à Patrick, car il s’intéresse également au fils de Benjamin.

Avant de relâcher Samuel, la police lui propose un marché : clore son dossier en échange de preuves incriminant Benjamin. A ce moment-là, Samu passe de suspect à victime de la cinquième saison de « Élite« , mais qui l’a attaqué et pourquoi?

Samuel, Rebe et Cayetana recherchent des preuves qui pourraient impliquer Benjamin et bien qu’ils les trouvent, dans le processus, cette dernière perd son emploi et Rebeka perd Mencía. Avant de se rendre à la police, Samu accepte de parler au directeur de Las Encinas.

Benjamin s’est montré prêt à tout pour cacher ses secrets (Photo : Elite / Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 5 DE « ELITE » ?

Lors de sa rencontre avec Samuel, Bejamín lui propose d’étudier dans une université prestigieuse et un travail bien rémunéré à la fin de ses études en échange de la copie de la carte SIM qu’Armando a cachée dans le téléphone portable de Mencía et qui cache des secrets qui pourraient détruire sa famille. .

Cependant, il refuse de faire partie de son fils et tente de partir, mais l’homme qu’il voyait comme une figure paternelle tente de lui soutirer l’information et au milieu de la lutte, Samu tombe au sol, se cogne la tête et finit dans la piscine.

Lorsque Patrick apparaît, il essaie d’aider sa compagne, mais son père lui dit que la meilleure chose pour la famille est de le laisser à l’hôpital. Bien qu’Ari, Mencía, Omar et Rebe arrivent à temps pour l’éviter, tout semble indiquer qu’il est trop tard. Que va-t-il se passer dans la sixième saison de « Elite » ?

Samuel, est-il vraiment mort ? Benjamin a été arrêté, mais va-t-il payer pour ses crimes et user de son pouvoir pour échapper à la justice ? Que va-t-il arriver à Mencía et Rebe ? Qu’adviendra-t-il de Patrick, Iván et Ari ? Cayetana va enfin se donner une chance avec Felipe, leur relation va-t-elle s’arranger ? Avec le soutien de Phillip, Isadora dénonce ses agresseurs, obtiendra-t-elle justice ?